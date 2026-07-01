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Откройте для себя мифы и легенды Пионерского с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Пионерском, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
На автобусе
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в воскресенье в 08:45
2 авг в 08:45
9 авг в 08:45
2700 ₽ за человека
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
На автобусе
6 часов
Групповая
Лучший выбор
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в четверг в 08:45
30 июл в 08:45
6 авг в 08:45
1800 ₽ за человека
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
Начало: В Пионерском или Зеленоградске
30 июл в 07:00
1 авг в 07:00
от 12 900 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пионерском
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского;
  2. Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского);
  3. Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского).
Какие места ещё посмотреть в Пионерском
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Набережная;
  2. Куршская Коса.
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в июле 2026
Сейчас в Пионерском в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 12 900.
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Пионерского в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году