Групповая
Лучший выборЛегенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в воскресенье в 08:45
2 авг в 08:45
9 авг в 08:45
2700 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЛегенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в четверг в 08:45
30 июл в 08:45
6 авг в 08:45
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
Начало: В Пионерском или Зеленоградске
30 июл в 07:00
1 авг в 07:00
от 12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Мифы и легенды»
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