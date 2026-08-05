Об уникальном уголке Земли я расскажу вам как автор книг-бестселлеров. Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и морем, о её легендах и обитателях. Места для посещения вы выбираете сами: например, Танцующий лес, самую узкую часть косы, посёлки, смотровые площадки — это будет интересная именно вам поездка.

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Описание экскурсии

Любые уголки косы на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

Королевский бор : вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.

: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет. Посёлок Лесной и самая узкая часть Куршской косы , где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.

, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах. Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.

подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий. Озеро Чайка , где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.

, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории. Посёлок Рыбачий : в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.

: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п. Танцующий лес : название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.

: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом. Дюна Эфа : с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.

: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий. Поляна диких подснежников, «избушка Бабы Яги», питомник и красивейший выход к морю: Мы увидим один из лучших пляжей Куршской косы, побываем в сказочной избушке, узнаем как пахнет гигантская туя, посмотрим на омелу в тополиной роще, а ранней весной полюбуемся настоящими лесными подснежниками. И ещё здесь никогда не бывает туристов.

В конце экскурсии вас ждёт подарок — одна из моих книг. Если захотите — с автографом автора.

Организационные детали

Поедем на Mitsubishi Galant (до 4 человек) или компактвэне Opel Zafira (до 6 человек). Могу предоставить детское кресло и 2 бустера. При группе до 5 человек в автомобиле останется место для коляски

Количество детских мест:

— дети от 1,5 до 7 лет — не более 1 ребёнка

— дети от 7 до 12 лет — не более 2 детей