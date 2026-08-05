Об уникальном уголке Земли я расскажу вам как автор книг-бестселлеров.
Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и морем, о её легендах и обитателях.
Места для посещения вы выбираете сами: например, Танцующий лес, самую узкую часть косы, посёлки, смотровые площадки — это будет интересная именно вам поездка.
Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и морем, о её легендах и обитателях.
Места для посещения вы выбираете сами: например, Танцующий лес, самую узкую часть косы, посёлки, смотровые площадки — это будет интересная именно вам поездка.
Описание экскурсии
Любые уголки косы на выбор
Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:
- Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.
- Посёлок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
- Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
- Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.
- Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.
- Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
- Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
- Поляна диких подснежников, «избушка Бабы Яги», питомник и красивейший выход к морю: Мы увидим один из лучших пляжей Куршской косы, побываем в сказочной избушке, узнаем как пахнет гигантская туя, посмотрим на омелу в тополиной роще, а ранней весной полюбуемся настоящими лесными подснежниками. И ещё здесь никогда не бывает туристов.
В конце экскурсии вас ждёт подарок — одна из моих книг. Если захотите — с автографом автора.
Организационные детали
- Поедем на Mitsubishi Galant (до 4 человек) или компактвэне Opel Zafira (до 6 человек). Могу предоставить детское кресло и 2 бустера. При группе до 5 человек в автомобиле останется место для коляски
Количество детских мест:
— дети от 1,5 до 7 лет — не более 1 ребёнка
— дети от 7 до 12 лет — не более 2 детей
- Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу — 400 ₽ за машину с водителем + 400 ₽ за каждого пассажира, кроме детей до 18 лет и пенсионеров
- Про любой багаж прошу написать до заказа экскурсии
- Экскурсия утром может начинаться из Пионерского или Зеленоградска, заканчивается в Зеленоградске. Вечерняя экскурсия начинается в Зеленоградске, а заканчивается там же или в Пионерском
- Можно будет искупаться, выпить кофе и перекусить. Полноценные завтраки, обеды, ужины, долгий шопинг и отдых на пляже в программу не входя
- Экскурсию можно продлить и добавить питание, пляжный отдых или шоппинг — 2500 ₽ за час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети до 16 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пионерском или Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 2854 туристов
Сертифицированный и аккредитованный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Автор книг о Калининграде, мистических легенд Кёнигсберга, морских историй, сказок и мифов Куршской косы. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Вместе с командой опытных коллег проведем для вас интересные и незабываемые экскурсии.
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