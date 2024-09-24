Экскурсии по Пионерскому на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Пионерском, цены от 4 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
4 000 за человека
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Пешая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: уникальные дюны, танцующий лес и свежий морской воздух ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
26 сен в 09:00
29 сен в 09:00
от 13 850 за всё до 4 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
58905 007 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пионерском
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
  2. Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
  3. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Какие места ещё посмотреть в Пионерском
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в сентябре 2024
Сейчас в Пионерском в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 13 850 со скидкой до 15%.
Забронируйте экскурсию в Пионерском на 2024 год на машине, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам