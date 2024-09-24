9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
4 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: уникальные дюны, танцующий лес и свежий морской воздух ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
26 сен в 09:00
29 сен в 09:00
от 13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
58905 007₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «На машине»
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