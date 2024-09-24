7 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: уникальные дюны, танцующий лес и свежий морской воздух ждут вас Начало: По договоренности с гидом

Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости