Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)
Путешествие к курортам Балтийского моря
Зовём вас на экскурсию по сказочному городу-курорту — Светлогорску. Его чудесный воздух и пряничные домики никого не оставят равнодушными. Вторая остановка — курорт Янтарный, который славится на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Мы осмотрим его достопримечательности и посетим частное янтарное производство.
Описание экскурсии
Светлогорск (нем. Раушен) — 2 часа
Мы посмотрим на визитные карточки города: домик Красной шапочки, архитектурную доминанту — водонапорную башню, здание православной капеллы (ныне Органный зал), «Янтарь-Холл», виллы в центре города и набережную.
Янтарный (нем. Пальмникен) — 2 часа
Вы увидите основные достопримечательности курорта: храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Выйдете к морю через реликтовый парк им. Беккера, где встретите необычные породы деревьев: краснолистные буки, японский багряник, ситхинскую ель, североамериканское тюльпанное дерево.
Частное янтарное производство — 1 час
Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.
Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.
Организационные детали
Едем на комфортабельном туристическом автобусе
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1900 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1800 ₽
Школьники
1800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Руслан — Организатор в Пионерском
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
