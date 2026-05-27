Мои заказы

Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)

Путешествие к курортам Балтийского моря
Зовём вас на экскурсию по сказочному городу-курорту — Светлогорску. Его чудесный воздух и пряничные домики никого не оставят равнодушными. Вторая остановка — курорт Янтарный, который славится на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Мы осмотрим его достопримечательности и посетим частное янтарное производство.
Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)
Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)
Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)

Описание экскурсии

Светлогорск (нем. Раушен) — 2 часа

Мы посмотрим на визитные карточки города: домик Красной шапочки, архитектурную доминанту — водонапорную башню, здание православной капеллы (ныне Органный зал), «Янтарь-Холл», виллы в центре города и набережную.

Янтарный (нем. Пальмникен) — 2 часа

Вы увидите основные достопримечательности курорта: храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Выйдете к морю через реликтовый парк им. Беккера, где встретите необычные породы деревьев: краснолистные буки, японский багряник, ситхинскую ель, североамериканское тюльпанное дерево.

Частное янтарное производство — 1 час

Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.

Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в пятницу и воскресенье в 09:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Входит в следующие категории Пионерского

Похожие экскурсии на «Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)»

Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
8 часов
28 отзывов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
29 мая в 08:45
1800 ₽ за человека
Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского
На автобусе
8 часов
64 отзыва
Групповая
Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского
Начало: Вокзальная улица, 5
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:45
29 мая в 08:45
1800 ₽ за человека
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
На автобусе
7 часов
2 отзыва
Групповая
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник и четверг в 09:45
Завтра в 09:45
2 июн в 09:45
1900 ₽ за человека
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
На машине
На микроавтобусе
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
29 мая в 09:15
5400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пионерском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пионерском
1900 ₽ за человека