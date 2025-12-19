Добро пожаловать в художественную галерею на набережной Волги! Под руководством плёсской художницы вы распишете деревянную лошадку узорами в народном стиле. Познакомитесь с поталью и добавите элементы золочения. Узнаете, какие типы традиционной росписи вообще существуют. И унесёте с собой симпатичную игрушку на память.
Описание мастер-класса
Вы получите деревянные заготовки под роспись, а также краски, кисти и поталь (имитация сусального золота).
Сначала художница познакомит вас с различными типами традиционной росписи.
Затем — покажет технику нанесения орнамента на деревянную заготовку.
Финишный этап — золочение и покрытие спиртовым быстросохнущем лаком.
Готовые фигурки мы упакуем и отдадим вам сразу после мастер-класса — и вы унесёте домой уникальный сувенир!
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в частной галерее в центре города
- В стоимость входят все материалы: деревянная заготовка, краски, поталь, лак
- Каждое изделие будет упаковано в индивидуальную упаковку, его можно забрать сразу после мастер-класса
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Плёсе
Провёл экскурсии для 322 туристов
Родился в Плёсе. Закончил Ивановское художественное училище, отделение «Живопись». Более 20 лет занимаюсь пленэрной живописью и более 10 лет — реставрацией станковой живописи. Веду канал «Мастерская художника», на котором беру интервью у разных мастеров из области искусства.
