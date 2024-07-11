Уютный Плёс приглашает на ювелирный мастер-класс, где каждый сможет почувствовать себя настоящим мастером.Под руководством опытного ювелира Дмитрия Голубева, члена Союза художников России и АИАП ЮНЕСКО, вы освоите все этапы создания

кольца: от плавки металла до гравировки. Мастерская расположена в старинном доме с красивым садом, где когда-то бывали И. Левитан и С. Кувшинникова. Максимальное количество участников - 6 человек, все материалы включены в стоимость. Присоединяйтесь и создайте своё уникальное украшение

Описание мастер-класса

О мастерской

Помещение, в котором рождаются авторские работы и уникальные украшения разных стилей, расположено в старинном доме, построенным купцом Фомичёвым в начале 19 века. В нем бывали И. Левитан и С. Кувшинникова, друзья семьи Фомичёвых. При доме — красивый цветущий сад с террасами и альпийскими горками.

Встреча с мастером

Мастер-класс для вас проведёт Дмитрий Голубев — профессиональный ювелир, член Союза художников России с 2001 года, член международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Перед началом мастер расскажет о своём жизненном укладе, а также продемонстрирует небольшую коллекцию собственных произведений.

Рождение чуда

Пора окунуться в завораживающий мир ювелирного искусства! Вы не только узнаете о тонкостях производственного процесса, но и попробуете освоить его от начала и до конца. Процесс изготовления кольца включает плавку металла, прокат, пайку, шлифовку и полировку. Затем при желании мастер украсит кольцо гравировкой с текстом/рисунком по вашему выбору. Своё ювелирное произведение по окончании мастер-класса вы заберёте с собой.

Организационные детали