Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Уютный Плёс приглашает на ювелирный мастер-класс, где каждый сможет почувствовать себя настоящим мастером.
Под руководством опытного ювелира Дмитрия Голубева, члена Союза художников России и АИАП ЮНЕСКО, вы освоите все этапы создания читать дальше
кольца: от плавки металла до гравировки. Мастерская расположена в старинном доме с красивым садом, где когда-то бывали И. Левитан и С. Кувшинникова. Максимальное количество участников - 6 человек, все материалы включены в стоимость. Присоединяйтесь и создайте своё уникальное украшение
Помещение, в котором рождаются авторские работы и уникальные украшения разных стилей, расположено в старинном доме, построенным купцом Фомичёвым в начале 19 века. В нем бывали И. Левитан и С. Кувшинникова, друзья семьи Фомичёвых. При доме — красивый цветущий сад с террасами и альпийскими горками.
Встреча с мастером
Мастер-класс для вас проведёт Дмитрий Голубев — профессиональный ювелир, член Союза художников России с 2001 года, член международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Перед началом мастер расскажет о своём жизненном укладе, а также продемонстрирует небольшую коллекцию собственных произведений.
Рождение чуда
Пора окунуться в завораживающий мир ювелирного искусства! Вы не только узнаете о тонкостях производственного процесса, но и попробуете освоить его от начала и до конца. Процесс изготовления кольца включает плавку металла, прокат, пайку, шлифовку и полировку. Затем при желании мастер украсит кольцо гравировкой с текстом/рисунком по вашему выбору. Своё ювелирное произведение по окончании мастер-класса вы заберёте с собой.
Организационные детали
Наша мастерская не очень большая, поэтому работать над изготовлением колец смогут максимум 1–2 человека. Если вас больше, остальные будут наблюдать за процессом
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Никольской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Плёсе
Основатель мастерской — уроженец Ивановского края, член Союза художников России, профессиональный художник-ювелир, на счету которого множество авторских выставок. Благодаря его таланту на свет появились уникальные украшения разных стилей: от классических форм до авангарда. Он поделится своими впечатлениями о работе, а также поможет вам попробовать силы в ювелирном искусстве.