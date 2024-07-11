Ювелирный мастер-класс в Плёсе

Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Уютный Плёс приглашает на ювелирный мастер-класс, где каждый сможет почувствовать себя настоящим мастером.

Под руководством опытного ювелира Дмитрия Голубева, члена Союза художников России и АИАП ЮНЕСКО, вы освоите все этапы создания
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кольца: от плавки металла до гравировки. Мастерская расположена в старинном доме с красивым садом, где когда-то бывали И. Левитан и С. Кувшинникова. Максимальное количество участников - 6 человек, все материалы включены в стоимость. Присоединяйтесь и создайте своё уникальное украшение

6 причин купить этот мастер-класс

  1. 🌟 Уникальный опыт создания ювелирного изделия
  2. 👨‍🏫 Руководство опытного мастера-ювелира
  3. 🏡 Историческое место проведения
  4. 🎨 Возможность гравировки на кольце
  5. 👥 Небольшие группы для индивидуального подхода
  6. 📦 Все материалы включены в стоимость
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Старинный дом купца Фомичёва
  • Цветущий сад с террасами и альпийскими горками

Описание мастер-класса

О мастерской

Помещение, в котором рождаются авторские работы и уникальные украшения разных стилей, расположено в старинном доме, построенным купцом Фомичёвым в начале 19 века. В нем бывали И. Левитан и С. Кувшинникова, друзья семьи Фомичёвых. При доме — красивый цветущий сад с террасами и альпийскими горками.

Встреча с мастером

Мастер-класс для вас проведёт Дмитрий Голубев — профессиональный ювелир, член Союза художников России с 2001 года, член международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Перед началом мастер расскажет о своём жизненном укладе, а также продемонстрирует небольшую коллекцию собственных произведений.

Рождение чуда

Пора окунуться в завораживающий мир ювелирного искусства! Вы не только узнаете о тонкостях производственного процесса, но и попробуете освоить его от начала и до конца. Процесс изготовления кольца включает плавку металла, прокат, пайку, шлифовку и полировку. Затем при желании мастер украсит кольцо гравировкой с текстом/рисунком по вашему выбору. Своё ювелирное произведение по окончании мастер-класса вы заберёте с собой.

Организационные детали

  • Наша мастерская не очень большая, поэтому работать над изготовлением колец смогут максимум 1–2 человека. Если вас больше, остальные будут наблюдать за процессом
  • Максимальное количество посетителей — 6 человек
  • Все материалы включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Никольской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Плёса

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеМастер-классыНа выходныеАвторскиеУникальный опытАктивности

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