Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 6700 ₽ за человека
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Погрузитесь в мир ювелирного искусства в Плёсе. Под руководством мастера вы создадите уникальное кольцо, которое станет вашим личным шедевром
Начало: На улице Никольской
Завтра в 12:00
20 янв в 09:00
8000 ₽ за человека
Живописный Плёс - на арт-пикнике (или в мастерской в холодное время года)
Отправиться на пленэр в одно из атмосферных мест города и создать свой шедевр маслом
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от 7000 ₽ за человека
