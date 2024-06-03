🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Популярное предложение Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века Начало: Торговая площадь 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 87 отзывов Популярное предложение Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города Начало: в исторической части Плеса 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 23 отзыва Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина «Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы Начало: На улице Горная Слобода Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 199 отзывов Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана 5 350 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Популярное предложение Плёс: очарованье русского пейзажа Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 418 отзывов Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города Начало: На Торговой площади 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 153 отзыва Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка Начало: У Троицкого храма 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 51 отзыв Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф.... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей Начало: Рядом с Торговой площадью 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника 7 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам Начало: На Торговой площади 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями Начало: На ул. Никольская 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память от 6 700 ₽ за всё до 7 чел.