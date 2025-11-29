Мои заказы

Мастер-класс по росписи гончарной посуды в Плёсе

Душевно провести время в приятной атмосфере и гармонии с собой
Вас ждёт погружение в медитативный мир творчества. Вы выберете любую основу: кружку, тарелку, стакан, глубокую миску или вазу.

А если придёте всей семьёй, можно создать общее панно: каждый распишет свою плитку, а я соединю их в одну деревянную раму.

Готовые изделия сможете забрать домой уже на следующий день — невероятное предложение в мире керамики!
Описание мастер-класса

Описание мастер-класса

  • Вы окажетесь в уютном пространстве с теплом живого огня, звуками классической музыки и бесконечным чаепитием
  • Я коротко расскажу о технике росписи, после чего вы сразу перейдёте к творчеству и распишете сухие гончарные заготовки
  • У меня в запасе есть рассказы о керамике и старинных технологиях. Хотите — слушаете, хотите — просто наслаждаетесь процессом творчества

Организационные детали

В стоимость включены все материалы, сам мастер-класс, чай и сладости.

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Плёсе
Приглашаю к себе в мастерскую провести время с удовольствием, в гармонии с собой и творчеством. Организую мастер-классы в уютной атмосфере — с теплом живого огня камина и горячего чая под душевные беседы.

