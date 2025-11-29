Вас ждёт погружение в медитативный мир творчества. Вы выберете любую основу: кружку, тарелку, стакан, глубокую миску или вазу.
А если придёте всей семьёй, можно создать общее панно: каждый распишет свою плитку, а я соединю их в одну деревянную раму.
Готовые изделия сможете забрать домой уже на следующий день — невероятное предложение в мире керамики!
А если придёте всей семьёй, можно создать общее панно: каждый распишет свою плитку, а я соединю их в одну деревянную раму.
Готовые изделия сможете забрать домой уже на следующий день — невероятное предложение в мире керамики!
Описание мастер-класса
- Вы окажетесь в уютном пространстве с теплом живого огня, звуками классической музыки и бесконечным чаепитием
- Я коротко расскажу о технике росписи, после чего вы сразу перейдёте к творчеству и распишете сухие гончарные заготовки
- У меня в запасе есть рассказы о керамике и старинных технологиях. Хотите — слушаете, хотите — просто наслаждаетесь процессом творчества
Организационные детали
В стоимость включены все материалы, сам мастер-класс, чай и сладости.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Плёсе
Приглашаю к себе в мастерскую провести время с удовольствием, в гармонии с собой и творчеством. Организую мастер-классы в уютной атмосфере — с теплом живого огня камина и горячего чая под душевные беседы.
Входит в следующие категории Плёса
Похожие экскурсии из Плёса
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.