Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Плёс
Побываете в тех самых комнатах с окнами на Волгу, в которых жил Левитан.

Вы полюбуетесь потрясающей коллекцией подлинников этюдов, эскизов и картин художника.

После посещения музея нас ждет пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по Плесу 🌲.
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Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана

Что вы увидите

  • Тропа Левитана
  • Музей Левитана
  • Успенский собор
  • Свято-Троицкий храм
  • Поклонный крест
  • и многое другое
Музей 🖼 И. И. Левитана
В доме купца Солодовникова расположился музей 🖼, посвященный художнику Исааку Ильичу Левитану. Именно здесь он жил в свой самый плодотворный «плесский» период, который принес ему всемирное признание.
Вы полюбуетесь потрясающей коллекцией подлинников этюдов, эскизов и картин художника. Среди них — несколько лучших из его картин, таких, как «Вечер на Волге», «Берёзовая роща», «Вечер. Золотой плёс», «Тихая обитель» и др.
Побываете в тех самых комнатах с окнами на Волгу, в которых жил Левитан. Напротив входа — этюдник, тот самый, с которым художник создал свои шедевры, стол с письменными принадлежностями, все эти вещи подлинные.

На обзорной экскурсии 🧭 по Плесу 🌲 вы увидите:

  • Успенский собор
  • Свято-Троицкий храм
  • Поклонный крест
и многое другое
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана
Обзорная экскурсия и посещение музея И. И. Левитана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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