1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
«Расскажу о местных музеях и плёсских святынях — вы увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы»
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
«когда и как попасть в Музей Левитана, Присутственные места, Музей Пейзажа, Провинциальную АРТгалерею-М (фарфор, лаковая миниатюра, картины) и другие государственные и частные музеи города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
«Плёс — это город-музей, город-летопись и город-праздник, по сей день встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
«В завершение вы получите ценные практические рекомендации по дальнейшему знакомству с Плёсом: какие музеи стоит посетить, какие еще достопримечательности посмотреть и где можно согреться за чашкой чая и попробовать местные кулинарные изыски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
«Шаляпину и услышите забавные легенды о его жизни на Волге, а также Дом-Музей И»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
«На северо-восточном мысе горы Левитана вы увидите Варваринскую церковь и статный дом старообрядцев Грошевых-Подгорновых, превращенный ныне в музей Пейзажа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
«В доме, где художники снимали комнаты, в 1972 году открылся Дом-музей И»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
«Вы осмотрите дом 19 века, в котором расположился музей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Плесу и музей Левитана
Посетите музей И.И. Левитана в Плёсе и узнайте больше о жизни и творчестве великого художника. Прогуляйтесь по живописным улицам города
Начало: По договоренности
«Левитана В доме купца Солодовникова расположился музей, посвященный художнику Исааку Ильичу Левитану»
Расписание: Ежедневно, в любое время
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
- ЕЕлена3 июня 2024Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по
- ООлеся3 июня 2024Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
- ЕЕлена3 июня 2024Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
- ННаталья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!
- ООксана26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
- ААлексей19 мая 2024Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
- ООльга19 мая 2024Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Музеи»
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