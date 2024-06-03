Музеи и искусство Плёса

Найдено 9 экскурсий в категории «Музеи» в Плёсе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плёс - от крепости до курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
«Расскажу о местных музеях и плёсских святынях — вы увидите Успенский собор, Воскресенский и Троицкий храмы»
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350 за всё до 30 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
«когда и как попасть в Музей Левитана, Присутственные места, Музей Пейзажа, Провинциальную АРТгалерею-М (фарфор, лаковая миниатюра, картины) и другие государственные и частные музеи города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Чарующий Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
«Плёс — это город-музей, город-летопись и город-праздник, по сей день встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 5 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
153 отзыва
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
«В завершение вы получите ценные практические рекомендации по дальнейшему знакомству с Плёсом: какие музеи стоит посетить, какие еще достопримечательности посмотреть и где можно согреться за чашкой чая и попробовать местные кулинарные изыски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
«Шаляпину и услышите забавные легенды о его жизни на Волге, а также Дом-Музей И»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Левитановский Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
«На северо-восточном мысе горы Левитана вы увидите Варваринскую церковь и статный дом старообрядцев Грошевых-Подгорновых, превращенный ныне в музей Пейзажа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Золотой Плёс и эпоха Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
«В доме, где художники снимали комнаты, в 1972 году открылся Дом-музей И»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600 за всё до 4 чел.
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
«Вы осмотрите дом 19 века, в котором расположился музей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия и посещение музея И.И. Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Плесу и музей Левитана
Посетите музей И.И. Левитана в Плёсе и узнайте больше о жизни и творчестве великого художника. Прогуляйтесь по живописным улицам города
Начало: По договоренности
«Левитана В доме купца Солодовникова расположился музей, посвященный художнику Исааку Ильичу Левитану»
Расписание: Ежедневно, в любое время
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Чарующий Плёс
    Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
    Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по
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    тематике, стильные комнаты старинного дома создают особую атмосферу. Остались впечатлены, некоторые сюжеты прямо запали в душу, очень рекомендуем!!! Желаем успехов и процветания!

    Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Плёс - от крепости до курорта
  2. Плёс: очарованье русского пейзажа
  3. Чарующий Плёс
  4. Заповедный Плёс как на ладони
  5. Волга-матушка - синеокая Россия
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Музеи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 1003 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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