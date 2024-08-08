Отличная экскурсия! Светлана рассказывает очень интересно. Особенно приятно, что в день экскурсии у меня был день рождения, Светлана сделала небольшой подарок и необычный памятный мастер-класс, этот момент сделал этот день ещё приятнее.

Л Лариса

Очень благодарны нашему гиду Светлане за экскурсию по милому Плёсу! Маршрут построен таким образом, что мы увидели всё, что надо увидеть в Плесе за один день и не устать бродить по живописным холмам! Рассказ об исторических местах, интересных нюансах захватил всё наше внимание! Зашли в Храм и музей. Спасибо Светлана!!!