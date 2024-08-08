Индивидуальная экскурсия «Плёс: увидеть и полюбить» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинного Плёса.
Вас ждёт увлекательное путешествие по историческим местам города, включая Соборную гору с Успенским собором 17 века и живописную берёзовую рощу, где творил Левитан.
Прогулка по набережной Волги и тихим улицам подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться видами волжских просторов и старинной застройки
Вас ждёт увлекательное путешествие по историческим местам города, включая Соборную гору с Успенским собором 17 века и живописную берёзовую рощу, где творил Левитан.
Прогулка по набережной Волги и тихим улицам подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться видами волжских просторов и старинной застройки
7 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Виды с Соборной горы
- 🎨 Музей Левитана
- 🌳 Прогулка по березовой роще
- 🏘️ Старинные улочки
- 🎁 Сувенирные лавки на Базарной площади
- 🐱 Фото с рыжим Костей
- 🍲 Местные гастрономические специалитеты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Успенский собор
- Березовая роща
- Базарная площадь
- Волжская набережная
- Никольская улица
- Музей Левитана
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
Побываете на Соборной горе: увидите Успенский собор 17 века, насладитесь видами на волжские просторы и старинную застройку района Заречье.
Прогуляетесь по березовой роще, где любил проводить время гений пейзажа Левитан.
На исторической Базарной площади, где когда-то шумели ярмарки, заглянете в торговые ряды и сувенирные лавки.
Спуститесь к Волжской набережной и, если повезёт, услышите звуки лесной флейты «окарины».
Пройдёте по тихой Никольской улице, проникаясь умиротворением старинного провинциального городка.
Посетите музей Левитана: полюбуетесь его картинами и раскроете историю его жизни в Плёсе.
Сфотографируетесь с главным котом Плёса — рыжим Костей.
По желанию отведаете местные гастрономические специалитеты: плёсский угол и «битый» суп.
Организационные детали
- Тайминг экскурсии: обзорная прогулка — 2 часа, музей Левитана — 1 час.
- Билеты в музей Левитана включены в стоимость.
- Можно добавить в программу часовую прогулку на теплоходе — 500 руб/чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Плёсе
Провела экскурсии для 40 туристов
Меня зовут Светлана, и я плесянка. Приглашаю в волшебное путешествие по улочкам, музеям и достопримечательностям моего родного города. Я не просто показываю места, а помогаю их прочувствовать. Доверьтесь мне — и я проведу вас сквозь время и пространство. Вы проникнетесь местной историей и ощутите колорит прошлых эпох.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
8 авг 2024
Душевно и интересно) Спасибо за гостеприимство 🌷
А
Анастасия
7 авг 2024
Отличная экскурсия! Светлана рассказывает очень интересно. Особенно приятно, что в день экскурсии у меня был день рождения, Светлана сделала небольшой подарок и необычный памятный мастер-класс, этот момент сделал этот день ещё приятнее.
Л
Лариса
5 авг 2024
Очень благодарны нашему гиду Светлане за экскурсию по милому Плёсу! Маршрут построен таким образом, что мы увидели всё, что надо увидеть в Плесе за один день и не устать бродить по живописным холмам! Рассказ об исторических местах, интересных нюансах захватил всё наше внимание! Зашли в Храм и музей. Спасибо Светлана!!!
Мария
21 июл 2024
Большое спасибо Светлане за очень-очень интересную прогулку!
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