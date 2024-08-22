Плёс - уникальное место, где время словно остановилось. Город откроет перед вами свои храмы и купеческие дома, смотровые площадки и набережную Волги. История Плёса, его знаменитые жители и местные легенды оживут перед вами. Пейзажи, вдохновлявшие Левитана, предстанут во всей красе. Александр или Светлана проведут экскурсию, делясь интересными фактами и историями

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Плёсе

Александр и Светлана Ваш представитель в Плёсе

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Соборная гора. Вы оцените деревянные оборонительные сооружения и насладитесь восхитительными панорамами, прекрасными в любое время года.

Торговая площадь. Это купеческий центр города, где вы увидите торговые ряды 19 века.

Уютная набережная. Гуляя по ней, вы полюбуетесь Волгой, старинными городскими усадьбами и купеческими особняками.

Гора Левитана. Здесь находится самая узнаваемая достопримечательность Плёса — маленькая деревянная церковь Воскресения Христова.

По пути мы поделимся историей города и расскажем о людях, которые её писали. О знаменитых художниках, которые нашли здесь вдохновение. И о событиях, которые происходили в Плёсе в разные века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из нас: Александр или Светлана.