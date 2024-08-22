Плёс - город, где заблудилось время

Плёс - это сказочный портал в прошлое. Полюбуйтесь храмами и купеческими домами, пройдитесь по набережной Волги и узнайте историю города
Плёс - уникальное место, где время словно остановилось. Город откроет перед вами свои храмы и купеческие дома, смотровые площадки и набережную Волги. История Плёса, его знаменитые жители и местные легенды оживут перед вами. Пейзажи, вдохновлявшие Левитана, предстанут во всей красе. Александр или Светлана проведут экскурсию, делясь интересными фактами и историями

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌳 Восхитительные панорамы
  2. 🕍 Исторические храмы
  3. 🏘 Купеческие дома
  4. 🌊 Прогулка по набережной Волги
  5. 🎨 Вдохновение Левитана
Плёс - город, где заблудилось время
Плёс - город, где заблудилось время
Плёс - город, где заблудилось время
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Торговая площадь
  • Уютная набережная
  • Гора Левитана

Описание экскурсии

Соборная гора. Вы оцените деревянные оборонительные сооружения и насладитесь восхитительными панорамами, прекрасными в любое время года.

Торговая площадь. Это купеческий центр города, где вы увидите торговые ряды 19 века.

Уютная набережная. Гуляя по ней, вы полюбуетесь Волгой, старинными городскими усадьбами и купеческими особняками.

Гора Левитана. Здесь находится самая узнаваемая достопримечательность Плёса — маленькая деревянная церковь Воскресения Христова.

По пути мы поделимся историей города и расскажем о людях, которые её писали. О знаменитых художниках, которые нашли здесь вдохновение. И о событиях, которые происходили в Плёсе в разные века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из нас: Александр или Светлана.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Плёса

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыНабережнаяПопулярные местаСоборная гораПрирода и пейзажиЦерковь Воскресения ХристоваТорговые РядыВоскресенская церковьГора ЛевитанаСамое главное

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