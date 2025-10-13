Наталья Экскурсия прошла отлично! Спасибо Ольге.

О Ольга Прекрасная экскурсия. Время пролетело незаметно. Очень душевно.

Юлиана

Ольга — настоящий профессионал своего дела. Её глубокие знания архитектуры и читать дальше истории города поражают. Она не просто рассказывает факты, а умеет увлечь слушателей, превращая экскурсию в захватывающее повествование.

Благодаря Ольге я увидела Плёс настоящим. Она показала не только известные достопримечательности, но и скрытые от глаз туристов уголки, рассказала множество интересных историй.

Отдельно хочу отметить её умение создать приятную атмосферу во время экскурсии. Время пролетело незаметно, а информация усваивалась легко и естественно. После экскурсии осталось тёплое чувство.

Мария Экскурсия прошла на одном дыхании

Три часа познавательной беседы были интересны и подросткам и взрослым

А Александра Ольга живет на даче в Плесе, где многие зарабатывают оказывая туристические услуги. Даже если ты совсем не гид, а архитектор. Плес сам по себе красив, но его можно посмотреть без гида, а если с гидом, то хочется более содержательной экскурсии. Ольга Ответ организатора: Александра, мне жаль, что моя программа вам показалась не содержательной.

Ирина Эта увлекательная экскурсия открывает Плес словно драгоценную шкатулку, погружая вас в историю и очарование города. Ольга, опытный гид, делится интересными фактами и тонкостями, знакомя участников с разнообразием архитектурных стилей. Благодаря ей удается оценить уникальные достопримечательности и прелести Плеса. Важно помнить, что для комфортного путешествия желательно иметь удобную обувь и соответствующую погоде одежду, а также хорошее расположение духа.

Мария

Контекст: нам по 25, вчетвером приехали посмотреть Плес на 2 дня.



За ~3 часа экскурсии успели послушать про всё от набегов татаров до скандалов в личной жизни Левитана. Все читать дальше время было ощущения диалога. Очень приятно слушать, обсуждать.



Ольга — архитектор, и посвятила нас в особенности строения города и церкви. Лично я такое люблю. Все было рассказано простым и понятным языком.



Также Ольга делилась случаями, когда не знала ответы на вопросы гостей, а потом ходила и узнавала их. Из этого у нас рождались обсуждения. Получается, что наполнение экскурсии каждый раз становится шире, меняется и растет.



Спасибо Ольге. Мы ещё весь день обсуждали, как же нам понравилось, и какой чудесный гид открыл нам город.

Т Татьяна Великолепная экскурсия,благодаря Ольге узнали много интересного о городе. Мы были с собакой,Ольга провела нас комфортным маршрутом избегая крутых лестниц,всегда была готова ответить на наши вопросы,ни куда не бежали,была возможность сделать видовые фотографии.

Е Елена Знакомство с Плёсом состоялось. Ольга показала нам этот городок как шкатулку, точнее матрёшку, где за каждым слоем или смыслом скрывается следующий. Интересная прогулка с профессионалом. Очень понравилась манера подачи информации и темп экскурсии. Обязательно будем рекомендовать друзьям

Мы провели замечательный день в Плёсе. Огромное спасибо за этот день нашему гиду - Ольге! Очень понравилась прогулка по Плёсу с гидом-архитектором Ольгой. Маршрут и программа были продуманы до деталей (с учетом особенностей рельефа местности). Ольга - прекрасный знаток города, его истории, архитектуры и всех достопримечательностей. Разговор во время экскурсии затронул различные сферы искусства: и архитектуру, и живопись, и литературу. Было очень интересно узнать много новых фактов, а также вновь задуматься над уже хорошо известными.

В Вадим читать дальше об истории и культуре этого очаровательного городка. Мы увидели его не просто как живописное место, а как живое воплощение традиций и обычаев, которые бережно сохраняются веками.

Выражаем благодарность Ольге, нам очень понравилось! Желаем всего наилучшего!

Анна



Мы наслаждались потрясающей красоты прогулкой, увлеченно слушали, удивлялись, радовались и местами читать дальше огорчались на протяжении трех часов (!). Время прошло незаметно, заскучать шансов нет.



Узнали многое о городе, о жизни людей, которые оказали на него влияние, об архитектуре. Никаких сухих исторических фактов, живая беседа, будто мы приехали в гости к другу и он делится любовью к своему месту.



о оксана Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Плёсу с архитектурным уклоном. Было приятно окунуться в историю и литературу, узнать интересные подробности о городе и жителях.

И Ирина Нам очень понравилась экскурсия. С нами был пожилой человек и маршрут был подобран с учётом этого.

Плес глазами архитектора выглядит завораживающе.

Спасибо большое Ольге.