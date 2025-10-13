Приглашаю вас в чарующий мир древнерусского города, волжских пейзажей и плёсских историй. Открою вам уютные уголки, а также маленькие и большие тайны Плёса.
Уверена, они вдохновят вас так же, как вдохновляли Исаака Левитана, Фёдора Шаляпина и других прекрасных творцов ушедшей эпохи.
Описание экскурсии
- Побываем на Торговой площади, пройдём по улочкам на высоких холмах города и прогуляемся вдоль набережной с парой дебаркадеров.
- Полюбуемся волжскими просторами и колоритными деревянными домами.
- Обсудим плёсскую архитектуру и оценим широкое разнообразие резных наличников.
- Поговорим о творчестве Исаака Левитана и «главном» русском пейзаже, Фёдоре Шаляпине и меценатах дореволюционной России.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Плёсе
Провела экскурсии для 109 туристов
По основной профессии я архитектор. Моя любовь к Плёсу началась в 2019 году. Оказавшись в Плёсе, я увидела настоящую потаённую Россию. Меня поразило великолепное качество строительства новых домов, сохранность старых и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Наталья
13 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Ольге.
О
Ольга
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Время пролетело незаметно. Очень душевно.
Юлиана
9 окт 2025
Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Плёсу с Ольгой, и это было поистине незабываемое путешествие в мир красоты и гармонии!
Ольга — настоящий профессионал своего дела. Её глубокие знания архитектуры и
Ольга — настоящий профессионал своего дела. Её глубокие знания архитектуры и
Мария
8 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании
Три часа познавательной беседы были интересны и подросткам и взрослым
Три часа познавательной беседы были интересны и подросткам и взрослым
А
Александра
6 окт 2025
Ольга живет на даче в Плесе, где многие зарабатывают оказывая туристические услуги. Даже если ты совсем не гид, а архитектор. Плес сам по себе красив, но его можно посмотреть без гида, а если с гидом, то хочется более содержательной экскурсии.
Ольга
Ответ организатора:
Александра, мне жаль, что моя программа вам показалась не содержательной.
Ирина
4 окт 2025
Эта увлекательная экскурсия открывает Плес словно драгоценную шкатулку, погружая вас в историю и очарование города. Ольга, опытный гид, делится интересными фактами и тонкостями, знакомя участников с разнообразием архитектурных стилей. Благодаря ей удается оценить уникальные достопримечательности и прелести Плеса. Важно помнить, что для комфортного путешествия желательно иметь удобную обувь и соответствующую погоде одежду, а также хорошее расположение духа.
Мария
29 сен 2025
Мы в восторге!
Контекст: нам по 25, вчетвером приехали посмотреть Плес на 2 дня.
За ~3 часа экскурсии успели послушать про всё от набегов татаров до скандалов в личной жизни Левитана. Все
Контекст: нам по 25, вчетвером приехали посмотреть Плес на 2 дня.
За ~3 часа экскурсии успели послушать про всё от набегов татаров до скандалов в личной жизни Левитана. Все
Т
Татьяна
27 сен 2025
Великолепная экскурсия,благодаря Ольге узнали много интересного о городе. Мы были с собакой,Ольга провела нас комфортным маршрутом избегая крутых лестниц,всегда была готова ответить на наши вопросы,ни куда не бежали,была возможность сделать видовые фотографии.
Е
Елена
22 сен 2025
Знакомство с Плёсом состоялось. Ольга показала нам этот городок как шкатулку, точнее матрёшку, где за каждым слоем или смыслом скрывается следующий. Интересная прогулка с профессионалом. Очень понравилась манера подачи информации и темп экскурсии. Обязательно будем рекомендовать друзьям
И
Ирина
20 сен 2025
Очень понравилась прогулка по Плёсу с гидом-архитектором Ольгой. Маршрут и программа были продуманы до деталей (с учетом особенностей рельефа местности). Ольга - прекрасный знаток города, его истории, архитектуры и всех
В
Вадим
16 сен 2025
Недавно посетили Плёс, экскурсию по городу нам провела Ольга. Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной. Мы наслаждались каждым моментом, ведь благодаря опытному гиду нам удалось открыть много нового для себя
Анна
11 сен 2025
Если вы хотите узнать и, что важно, прочувствовать Плес, услышать истории, о которых не узнаешь из «учебников», то вам сюда.
Мы наслаждались потрясающей красоты прогулкой, увлеченно слушали, удивлялись, радовались и местами
Мы наслаждались потрясающей красоты прогулкой, увлеченно слушали, удивлялись, радовались и местами
о
оксана
10 сен 2025
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Плёсу с архитектурным уклоном. Было приятно окунуться в историю и литературу, узнать интересные подробности о городе и жителях.
И
Ирина
10 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. С нами был пожилой человек и маршрут был подобран с учётом этого.
Плес глазами архитектора выглядит завораживающе.
Спасибо большое Ольге.
Спасибо большое Ольге.
Плес глазами архитектора выглядит завораживающе.
Спасибо большое Ольге.
М
Мария
7 сен 2025
Атмосферная экскурсия. Экскурсовод показала интересный маршрут по центральной части, сами такой не смогли бы найти. Рассказала про архитектуру и жителей. Будет здорово добавить про жизнь города в советское время, что было сделано для улучшения жизни обычных людей, а также про становление города (про речной порт).
Спасибо!
Спасибо!
Входит в следующие категории Плёса
