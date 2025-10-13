Мои заказы

Плёсский обход с гидом-архитектором

Прогуляться по тихим улочкам, уютной набережной Волги и высоким холмам города
Приглашаю вас в чарующий мир древнерусского города, волжских пейзажей и плёсских историй. Открою вам уютные уголки, а также маленькие и большие тайны Плёса.

Уверена, они вдохновят вас так же, как вдохновляли Исаака Левитана, Фёдора Шаляпина и других прекрасных творцов ушедшей эпохи.
4.9
15 отзывов
Описание экскурсии

  • Побываем на Торговой площади, пройдём по улочкам на высоких холмах города и прогуляемся вдоль набережной с парой дебаркадеров.
  • Полюбуемся волжскими просторами и колоритными деревянными домами.
  • Обсудим плёсскую архитектуру и оценим широкое разнообразие резных наличников.
  • Поговорим о творчестве Исаака Левитана и «главном» русском пейзаже, Фёдоре Шаляпине и меценатах дореволюционной России.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Плёсе
Провела экскурсии для 109 туристов
По основной профессии я архитектор. Моя любовь к Плёсу началась в 2019 году. Оказавшись в Плёсе, я увидела настоящую потаённую Россию. Меня поразило великолепное качество строительства новых домов, сохранность старых и
общая структура города. Прекрасный дизайн вывесок кафе, ресторанов и магазинов, уютная набережная с парой небольших дебаркадеров дополняет уникальную атмосферу дачного города, а огромная палитра резных наличников, украшающих отреставрированные деревянные дома, раскрашивает город удивительными красками. И конечно, река. Прекрасная широкая Волга, в которой отражается небо. И вот всей этой красотой и архитектурной уникальностью мне бы хотелось с вами поделиться.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Наталья
Наталья
13 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Ольге.
О
Ольга
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Время пролетело незаметно. Очень душевно.
Юлиана
Юлиана
9 окт 2025
Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Плёсу с Ольгой, и это было поистине незабываемое путешествие в мир красоты и гармонии!
Ольга — настоящий профессионал своего дела. Её глубокие знания архитектуры и
истории города поражают. Она не просто рассказывает факты, а умеет увлечь слушателей, превращая экскурсию в захватывающее повествование.
Благодаря Ольге я увидела Плёс настоящим. Она показала не только известные достопримечательности, но и скрытые от глаз туристов уголки, рассказала множество интересных историй.
Отдельно хочу отметить её умение создать приятную атмосферу во время экскурсии. Время пролетело незаметно, а информация усваивалась легко и естественно. После экскурсии осталось тёплое чувство.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить Плёс!

Мария
Мария
8 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании
Три часа познавательной беседы были интересны и подросткам и взрослым
А
Александра
6 окт 2025
Ольга живет на даче в Плесе, где многие зарабатывают оказывая туристические услуги. Даже если ты совсем не гид, а архитектор. Плес сам по себе красив, но его можно посмотреть без гида, а если с гидом, то хочется более содержательной экскурсии.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Александра, мне жаль, что моя программа вам показалась не содержательной.
Ирина
Ирина
4 окт 2025
Эта увлекательная экскурсия открывает Плес словно драгоценную шкатулку, погружая вас в историю и очарование города. Ольга, опытный гид, делится интересными фактами и тонкостями, знакомя участников с разнообразием архитектурных стилей. Благодаря ей удается оценить уникальные достопримечательности и прелести Плеса. Важно помнить, что для комфортного путешествия желательно иметь удобную обувь и соответствующую погоде одежду, а также хорошее расположение духа.
Мария
Мария
29 сен 2025
Мы в восторге!
Контекст: нам по 25, вчетвером приехали посмотреть Плес на 2 дня.

За ~3 часа экскурсии успели послушать про всё от набегов татаров до скандалов в личной жизни Левитана. Все
время было ощущения диалога. Очень приятно слушать, обсуждать.

Ольга — архитектор, и посвятила нас в особенности строения города и церкви. Лично я такое люблю. Все было рассказано простым и понятным языком.

Также Ольга делилась случаями, когда не знала ответы на вопросы гостей, а потом ходила и узнавала их. Из этого у нас рождались обсуждения. Получается, что наполнение экскурсии каждый раз становится шире, меняется и растет.

Спасибо Ольге. Мы ещё весь день обсуждали, как же нам понравилось, и какой чудесный гид открыл нам город.
Спасибо!

Т
Татьяна
27 сен 2025
Великолепная экскурсия,благодаря Ольге узнали много интересного о городе. Мы были с собакой,Ольга провела нас комфортным маршрутом избегая крутых лестниц,всегда была готова ответить на наши вопросы,ни куда не бежали,была возможность сделать видовые фотографии.
Е
Елена
22 сен 2025
Знакомство с Плёсом состоялось. Ольга показала нам этот городок как шкатулку, точнее матрёшку, где за каждым слоем или смыслом скрывается следующий. Интересная прогулка с профессионалом. Очень понравилась манера подачи информации и темп экскурсии. Обязательно будем рекомендовать друзьям
И
Ирина
20 сен 2025
Очень понравилась прогулка по Плёсу с гидом-архитектором Ольгой. Маршрут и программа были продуманы до деталей (с учетом особенностей рельефа местности). Ольга - прекрасный знаток города, его истории, архитектуры и всех
достопримечательностей. Разговор во время экскурсии затронул различные сферы искусства: и архитектуру, и живопись, и литературу. Было очень интересно узнать много новых фактов, а также вновь задуматься над уже хорошо известными. Мы провели замечательный день в Плёсе. Огромное спасибо за этот день нашему гиду - Ольге!

В
Вадим
16 сен 2025
Недавно посетили Плёс, экскурсию по городу нам провела Ольга. Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной. Мы наслаждались каждым моментом, ведь благодаря опытному гиду нам удалось открыть много нового для себя
об истории и культуре этого очаровательного городка. Мы увидели его не просто как живописное место, а как живое воплощение традиций и обычаев, которые бережно сохраняются веками.
Выражаем благодарность Ольге, нам очень понравилось! Желаем всего наилучшего!

Анна
Анна
11 сен 2025
Если вы хотите узнать и, что важно, прочувствовать Плес, услышать истории, о которых не узнаешь из «учебников», то вам сюда.

Мы наслаждались потрясающей красоты прогулкой, увлеченно слушали, удивлялись, радовались и местами
огорчались на протяжении трех часов (!). Время прошло незаметно, заскучать шансов нет.

Узнали многое о городе, о жизни людей, которые оказали на него влияние, об архитектуре. Никаких сухих исторических фактов, живая беседа, будто мы приехали в гости к другу и он делится любовью к своему месту.

Всегда чувствуется, когда человек увлечен и наслаждается процессом. Ольга - не экскурсовод, а проводник в разные эпохи удивительного Плеса.

о
оксана
10 сен 2025
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Плёсу с архитектурным уклоном. Было приятно окунуться в историю и литературу, узнать интересные подробности о городе и жителях.
И
Ирина
10 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. С нами был пожилой человек и маршрут был подобран с учётом этого.
Плес глазами архитектора выглядит завораживающе.
Спасибо большое Ольге.
М
Мария
7 сен 2025
Атмосферная экскурсия. Экскурсовод показала интересный маршрут по центральной части, сами такой не смогли бы найти. Рассказала про архитектуру и жителей. Будет здорово добавить про жизнь города в советское время, что было сделано для улучшения жизни обычных людей, а также про становление города (про речной порт).
Спасибо!

