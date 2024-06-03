Е Елена Чарующий Плёс Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶

О Олеся Волга-матушка - синеокая Россия Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею

Е Екатерина Плёс от истоков до наших дней Отличная экскурсия, Евгений очень интересно, структурировано и понятно все рассказал

Е Елена Заповедный Плёс как на ладони Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.

Е Елена Плёс от истоков до наших дней Замечательно! Евгений - умница. Столько знает. так интересно рассказывает. И особая благодарность за выбор маршрута: мы в возрасте, гулять по Плёсским горкам весьма сложно, но 2,5 часа прошли легко.

Л Любовь Плёс - от крепости до курорта Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.

Н Наталья Волга-матушка - синеокая Россия Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.

И Ирина Заповедный Плёс как на ладони Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!

О Оксана Волга-матушка - синеокая Россия Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️