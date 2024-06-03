Увидеть самое главное в Плёсе

Найдено 11 экскурсий в категории «Самое главное» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плёс от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
10 июня в 09:00
11 июня в 15:00
5 500 за всё до 8 чел.
Прогулка по душевному Плесу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 5 чел.
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800 за человека
Плёс - от крепости до курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350 за всё до 30 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Чарующий Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 5 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
153 отзыва
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Левитановский Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Золотой Плёс и эпоха Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600 за всё до 4 чел.
Плёс глазами Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:30
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Чарующий Плёс
    Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Плёс от истоков до наших дней
    Отличная экскурсия, Евгений очень интересно, структурировано и понятно все рассказал
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Плёс от истоков до наших дней
    Замечательно! Евгений - умница. Столько знает. так интересно рассказывает. И особая благодарность за выбор маршрута: мы в возрасте, гулять по Плёсским горкам весьма сложно, но 2,5 часа прошли легко.
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Плёс от истоков до наших дней
    Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию, которая прошла в очень комфортном режиме, были учтены все наши пожелания по планированию маршрута,
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    времени прогулки. Особенно хочу отметить увлекательную подачу материала, много интересных фактов, переключений, акцентов, которые оживляли информационную часть, а также очень хорошую, чистую и профессиональную речь (приятный голос, четкая дикция, без лишних слов и отступлений). Программа выстроена очень гармонично для восприятия с учетом посещаемых мест и достопримечательностей города. Я, хоть и хорошо знакома с Плесом, открыла для себя много нового, интересного, а наши гости были очень впечатлены красотой природы и богатой историей это маленького живописного городка.

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Плёс от истоков до наших дней
  2. Прогулка по душевному Плесу
  3. Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
  4. Плёс - от крепости до курорта
  5. Плёс: очарованье русского пейзажа
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Самое главное" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 800 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 1203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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