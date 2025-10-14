Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Плёсе, цены от 6000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Плёс - от крепости до курорта
Пешая
2.5 часа
283 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
Пешая
1.5 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
10 окт в 08:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Пешая
1.5 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами, вдохновившими Левитана на создание шедевров
20 окт в 11:30
21 окт в 11:30
6650 ₽7000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Плёс - от крепости до курорта
  2. Заповедный Плёс как на ладони
  3. По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Соборная гора
  3. Самое главное
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Успенский Собор
  7. Воскресенская церковь
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в октябре 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 7500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 492 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 492 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь