Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
10 окт в 08:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами, вдохновившими Левитана на создание шедевров
20 окт в 11:30
21 окт в 11:30
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в октябре 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 7500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 492 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 492 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь