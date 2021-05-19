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Полезная информация о Подольске

Что нужно знать о Подольске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Подольске
00:2150
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПодольск
По-английскиPodolsk
Население города179 400 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота162 м. от уровня моря

Где находится Подольск на карте

Популярные экскурсии в Подольске

Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой
5000
за чел.
Друзья, рад предложить экскурсию туда, где никогда ещё не появлялись автобусы с туристами. Маршрут в первую очередь рассчитан на поклонников творчеств...
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
4.6
9 отзывов
500
за чел.
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
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3 отзыва
5195
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Познакомиться с ценными памятниками старины на экскурсии по усадьбам, музеям и храмам города
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
2500
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Исследовать окрестности Подольска и отдохнуть в роскоши банно-оздоровительного комплекса
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