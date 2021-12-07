Закон России позволяет не выпускать на вылет в другую страну, если у граждан РФ есть не погашенная задолженность перед государством, а так же алименты, штрафы за нарушения ПДД, ЖКХ и другие долги, тем более которые уже переданы в ФССП или даже находятся в суде, например, вы брали в долг деньги у знакомого

Нередко возникают такие ситуации, когда человек получил загранпаспорт, открыл визу, купил билеты на самолет, но поездка за рубеж срывается, потому что пограничники запрещают покидать страну. Это похоже на сценарий страшного сна: долгожданный отпуск или рабочая командировка откладываются на неопределенный срок, потому что только на паспортном контроле узнаешь об имеющихся у себя долгах.

Запрет на вылет из-за долгов

Временно запрещено покидать страну гражданам, которые имеют долги по алиментам, налогам, коммунальным платежам, автоштрафам и иные неисполненные обязательства.

Многие ошибочно считают, что в такую нелепую ситуацию могут попасть только недобросовестные неплательщики. Однако это не так. Некоторые россияне, забывшие уплатить накопившие штрафы ГИБДД или налоги по ИП, могут оказаться в списке невыездных. Поэтому и бывают случаи, когда люди приобрели путевки, купили билеты, прошли регистрацию, сдали чемоданы в багаж и только на пограничном контроле узнали, что поездка отменяется из-за ограничения, наложенного приставами.

По информации Федеральной службы судебных приставов свыше 3,5 миллиона граждан России не могут покинуть страну из-за наличия судебной задолженности.

В этом материале мы расскажем, в каких случаях формируют запрет на вылет из РФ за рубеж, и как проверить, что вы не находитесь в списке нарушителей. Это обязательно нужно делать перед планированием поездки, чтобы не попасть в досадную ситуацию и воздержаться от лишних расходов.

По каким причинам ограничивают выезд из страны

В Российской Федерации ограничение на вылет накладывается службой судебных приставов (ФССП). Бывает несколько случаев, когда это происходит:

имеются непогашенные обязательства по алиментам, компенсации различного ущерба на общую сумму не менее 10 тысяч рублей;

имеются задолженности по налоговым, кредитным выплатам, автомобильным штрафам, платежам ЖКХ или другие претензии от государства на сумму не менее 30 тысяч рублей. Если гражданин на 60 дней пропустит срок добровольного погашения, который обозначит пристав, то для попадания в список невыездных хватит долга в 10 тысяч рублей;

в установленный срок не исполняются условия, которые касаются неимущественных вопросов. Например, такие, которые входят в сферу общения бывших супругов с ребенком после расторжения брака.

В системе ФССП все имеющиеся задолженности складываются в единую сумму. Если у гражданина ряд незначительных просрочек, но в совокупности они превышают 30 тысяч рублей, по закону пристав вправе сформировать запрет на вылет за пределы государства.

Как происходит наложение ограничения на выезд из страны

Чтобы ввести запрет, судебному приставу недостаточно обыкновенной задолженности.

К примеру, если вы перестали платить по кредитным обязательствам, банк через некоторое время обратиться в суд с иском на вас. После рассмотрения материалов дела судья примет решение и сформирует исполнительный лист, в котором будет прописана сумма итогового долга. Этот документ передается приставам, где заводится исполнительное производство и начинается процесс взыскания. Судебный пристав будет связываться с вами, убеждать, что вы должны погасить задолженность, прописанную в исполнительном документе.

Аналогично процесс проходит, если вы не платите налоговые сборы, алименты, автоштрафы и иные обязательные платежи.

Если ваш общий долг составляет более 10 тысяч рублей, то при вступлении в силу исполнительного документа судебный пристав может ограничить вам выезд за рубеж. Однако это происходит не всегда. Встречаются ситуации, когда граждане спокойно путешествуют с огромными долгами, пока пристав не примет решение о наложении запрета. Некоторым везет: их задолженность гораздо выше установленной законодательством суммы, а запрет отсутствует. Другие менее везучие: ограничение накладывают при сумме долга 10100 рублей.

Срок действия запрета – 6 месяцев, после этого он автоматически снимается, пока пристав не наложит его снова, если долг так и не будет погашен.

ФССП обязаны направлять вам копии постановлений о введении запретов по адресу прописки. Однако не всегда уведомления доходят до адресатов, ведь нередко место проживания не совпадает с адресом регистрации, или письмо может попросту затеряться на почте.

Способы проверки долгов

Чтобы избежать проблем и не попасть в список невыездных, необходимо следить за задолженностями и оплачивать их вовремя, не доводя дело до судебного разбирательства и процесса взыскания. Заниматься проверкой долгов нужно самостоятельно, особенно если вы проживаете не по зарегистрированного адресу.

Бесплатные способы

1. На портале ФССП имеется информационный банк данных по исполнительным производствам. Чтобы проверить долги, нужно выбрать регион, в котором вы прописаны, указать ФИО и дату рождения. Система выдаст вам имеющийся перечень исполнительных документов. В каждой строке будет прописана сумма долга, иногда можно перейти по ссылке для быстрой оплаты.

В имеющейся базе хранятся все сведения о действующих производствах, также там можно узнать, как связаться с уполномоченными приставами, которые занимаются ведением ваших дел. Если на сайте https://fssp.gov.ru/ исполнительные листы отсутствуют, значит, скорее всего, запрета на выезд не создан. Однако это не гарантирует, что задолженностей у вас нет совсем. Эти данные легко можно уточнить на портале «Госуслуг».

2. Портал «Госуслуги». Зайдите во вкладку «Оплата», чтобы посмотреть, есть ли у вас неоплаченные государственные пошлины, автоштрафы и т.д. Там же можно быстро оплатить свои судебные долги, которые переданы в службу ФССП.

Система "Госуслуги" удобна тем, что в личном кабинете можно сохранить данные своих основных документов: серию и номер паспорта, СНИЛС, ИНН, водительского удостоверения и СТС автомобиля. Тогда информационная система будет автоматически сообщать вам о наличии просроченных задолженностей.

Сервис удобен тем, что там можно оплатить задолженности банковской картой, средствами с электронного кошелька, со счета мобильного оператора или через Google Pay. Сэкономить на штрафах можно при оплате с 50% скидкой в течение 20 дней с даты выхода постановления.

3. В миграционной службе

При оформлении загранпаспорта в УФМС вы можете узнать о наличии ограничения на выезд на пределы государства. Вам откажут в выдаче данного документа, если пристав наложил запрет. Если же у вас уже имеется заграничный паспорт, через эту службу получить сведения данного характера невозможно.

Не стоит пытаться узнать о задолженностях через пограничников, так как данная служба не уполномочена давать какие-либо справки и разъяснения.

Другие онлайн-порталы, где имеется сервис для проверки долгов

Для жителей столицы — официальная веб-страница мэра города https://www.mos.ru/. Можно проверить задолженности по ЖКХ, имеющиеся автомобильные штрафы, просрочки по налоговым сборам. Для этого в личном кабинете нужно ввести номер своего ИНН.

Сайт ФНС. Используется для проверки неоплаченных налогов. Если у вас имеется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», вы можете войти в личных кабинет налогоплательщика через госусулуги (ЕСИА), нажав соответствующую кнопку.

Портал МГТС: здесь проверяют долги по домашней телефонии и интернету.

Просрочки по кредитам и микрозаймам нужно узнавать в банках и МФО. Можно воспользоваться приложением, позвонить по номеру горячей линии или посетить офис. Если вы забыли названия всех банков, которые предоставляли вам кредитные средства или хотите посмотреть свой кредитный рейтинг, то необходимо уточнить, в каких БКИ имеются данные о ваших кредитных продуктах. Такая информация дважды в год предоставляется бесплатно на «Госуслугах» или на веб-сайте «Центробанка». Затем можно запросить отчет у указанного БКИ.

Платные способы

Существуют платные, быстрые и достоверные способы проверки долгов и ограничений на выезд:

Сервис https://aircheck.ru. Воспользовавшись им, вы в течение 2-х минут узнаете обо всех своих долгах и о возможной вероятности запрета. Также пользователям дают оперативные советы по улучшению ситуации. Чтобы проверить задолженности, нужно ввести ФИО, серию и номер паспорта и адрес электронной почты, куда придет отчет. Стоимость услуги – 350 рублей.

Как узнать о наложении запрета на выезд за пределы страны

В сети в свободном доступе нет базы данных, в которой содержится информация по запретам на выезд за пределы государства. Есть два метода проверить эти сведения:

1) Проверка статуса исполнительного производства через портал «Госуслуг». Ограничение на выезд может быть сформировано только в том случае, если имеется исполнительный документ о взыскании. Когда таковых нет, можете спокойно приобретать путевки. Если система выдаст уведомление об их наличии, перейдите по ссылке «Получить информацию о ходе исполнительного производства».

В личный кабинет в течение суток вам придет уведомление, в котором вы увидите, на каком этапе находится исполнительное производство, к примеру, был сделан запрос в ФНС, запрос в автоинспекцию и т.д. Если вы увидите строку «Постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ» с указанной датой, то, вероятнее всего, запрет установлен и нужно связываться с приставом, уполномоченным по адресу вашей регистрации. Если же такая строчка отсутствует, значит, скорее всего, запрета нет. Однако имейте в виду, что на ваши запросы система отвечает автоматически, поэтому они не могут быть стопроцентно точными.

2) Проверка через службу судебных приставов. Чтобы получить актуальную и достоверную информацию, нужно позвонить приставу по месту регистрации или прийти в отделение ФССП с паспортом и узнать, имеется ли запрет. Однако в таких случаях нередко приставы удивляются, что ограничение на выезд еще не наложено и начинают заниматься его формированием. Получается, что граждане сами напоминают о своих долгах, поэтому данный метод является не самым лучшим.

Если вы не уверены, имеется ли у вас запрет или нет, рекомендуем вам приобретать полностью возвратный билет на самолет. В случае непрохождения пограничного контроля, вы сможете сделать отмену регистрацию и вернуть авиабилет. Конечно, метод необычный, поэтому обязательно уточняйте все особенности тарифа в деталях и приобретайте такой билет, который можно вернуть или поменять после прохождения регистрации и получить обратно деньги в полном объеме.

Через сколько после внесения оплаты снимают ограничение

Если о долгах и ограничении вы узнали только на погранконтроле, то улететь вам не удастся. Даже если запрет был вынесен ошибочно или вы заранее погасили задолженность, а информация по какой-либо причине не отразилась в базе судебных приставов, пограничники вас не пропустят.

После погашения долга у пристава в системе должно отобразиться внесение денежных средств. Чтобы этот процесс не затягивался, позвоните и сообщите об оплате или посетите отделение ФССП и покажите чеки. Пристав передаст информацию в пограничную службу. Обычно этот процесс занимает не более суток, однако бывают и неприятные исключения, когда пограничники получают данные только спустя две недели. Поэтому обязательно уточните у пристава, отправлены ли ваши документы в пограничную службу. Демонстрировать на границе чеки и квитанции об оплате бессмысленно, так как сотрудники руководствуются исключительно сведениями из своих баз данных. Только когда информация об оплате отобразиться в их системе, дорога в другие государства для вас откроется.