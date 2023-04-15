Владимир, город с историей

Исследовать звено «Золотого кольца России» на обзорной экскурсии в мини-группе

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Ответы на вопросы
Владимир — город, который впечатляет своей богатой историей, архитектурой, силой и мощью. Но в то же время это провинциальный уютный уголок. На нашей прогулке вы узнаете, как всё это в нём сочетается.

Великие князья, известные люди, геральдика и особые символы — я постараюсь составить для вас целостный образ города.
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Владимир, город с историей
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город-музей

Вам предстоит погрузиться в атмосферу Владимира и открыть его символы. Вы увидите ключевые места исторического центра: триумфальную арку — Золотые ворота, Свято-Успенский собор — сердце русской земли и загадочный Дмитриевский собор. Пройдёте по тихой улице со старинными фонарями и забавными скульптурами. Насладитесь видами на город и окрестности с четырёх обзорных площадок.

Что вы узнаете

Во время путешествия я расскажу, как небольшая крепость на высоком берегу реки стала гстолицей Северо-Восточной Руси и именем какого князя был назван город. Вы отыщете золото на триумфальной арке, познаете секреты белокаменного строительства и архитектуры. Я покажу, где обитают грифоны, драконы, гепарды и павлины. А ещё мы поговорим об усатых пожарных, шалопаях, филерах и кузнецах!

Организационные детали

  • Прогулка проходит при любой погоде, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть и не замерзнуть, а также выбирайте удобную обувь.
  • Если вы уверены, что ваш ребенок сможет выдержать обзорную экскурсию продолжительностью 2 часа, то приходите вместе!
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные фотопаузы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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