Владимир — город, который впечатляет своей богатой историей, архитектурой, силой и мощью. Но в то же время это провинциальный уютный уголок. На нашей прогулке вы узнаете, как всё это в нём сочетается. Великие князья, известные люди, геральдика и особые символы — я постараюсь составить для вас целостный образ города.

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Описание

Что вас ожидает

Город-музей

Вам предстоит погрузиться в атмосферу Владимира и открыть его символы. Вы увидите ключевые места исторического центра: триумфальную арку — Золотые ворота, Свято-Успенский собор — сердце русской земли и загадочный Дмитриевский собор. Пройдёте по тихой улице со старинными фонарями и забавными скульптурами. Насладитесь видами на город и окрестности с четырёх обзорных площадок.

Что вы узнаете

Во время путешествия я расскажу, как небольшая крепость на высоком берегу реки стала гстолицей Северо-Восточной Руси и именем какого князя был назван город. Вы отыщете золото на триумфальной арке, познаете секреты белокаменного строительства и архитектуры. Я покажу, где обитают грифоны, драконы, гепарды и павлины. А ещё мы поговорим об усатых пожарных, шалопаях, филерах и кузнецах!

Организационные детали