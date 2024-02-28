Пройдите увлекательную прогулку по старинным купеческим улочкам и историческим памятникам Тулы! Окунитесь в атмосферу Тульского кремля, исследуйте пятивековую крепость, делая памятные фотографии внутри.
Узнайте о истории города-крепости на границе с Диким полем, который превратился в город мастеров и оружейников.
Узнайте о истории города-крепости на границе с Диким полем, который превратился в город мастеров и оружейников.
Ближайшие даты:
28
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фев
29
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Ленина
- Памятник прянику
- Тульский Кремль
- Казанская набережная
- Улица Металлистов
Описание
Что вас ожидает: Сокровища Тульского края: История, культура и архитектура Вы совершите увлекательную прогулку, окунетесь в атмосферу старинных купеческих улочек, прогуляетесь вокруг пятивековой крепости — Тульского кремля, сделаете памятные фото внутри, увидите главные исторические памятники вблизи, узнаете как город-крепость на границе с Диким полем превратился в город мастеров и оружейников. Экскурсовод расскажет о жизни старого Тульского посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы увидите памятник Левше, Петру I и Мосину, главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, самый старый храм города — Благовещенскую церковь. Прогуляетесь по возрожденной Казанской набережной и, конечно же, по старинной купеческой улице Металлистов (Пятницкой), чтобы рассмотреть красивейшие особняки, услышать забавные истории минувших лет. Завершится экскурсия в районе Крестовоздвиженской площади. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Демонстрации, д. 1А / 1Завершение: уд. Металлистов, д. 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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