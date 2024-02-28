Описание

Что вас ожидает: Сокровища Тульского края: История, культура и архитектура Вы совершите увлекательную прогулку, окунетесь в атмосферу старинных купеческих улочек, прогуляетесь вокруг пятивековой крепости — Тульского кремля, сделаете памятные фото внутри, увидите главные исторические памятники вблизи, узнаете как город-крепость на границе с Диким полем превратился в город мастеров и оружейников. Экскурсовод расскажет о жизни старого Тульского посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы увидите памятник Левше, Петру I и Мосину, главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, самый старый храм города — Благовещенскую церковь. Прогуляетесь по возрожденной Казанской набережной и, конечно же, по старинной купеческой улице Металлистов (Пятницкой), чтобы рассмотреть красивейшие особняки, услышать забавные истории минувших лет. Завершится экскурсия в районе Крестовоздвиженской площади. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.