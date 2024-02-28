Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы

Групповая экскурсия в Туле
4.5
2 отзыва
Пройдите увлекательную прогулку по старинным купеческим улочкам и историческим памятникам Тулы! Окунитесь в атмосферу Тульского кремля, исследуйте пятивековую крепость, делая памятные фотографии внутри.

Узнайте о истории города-крепости на границе с Диким полем, который превратился в город мастеров и оружейников.
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
3
мар
9
мар
10
мар
16
мар
17
мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Ленина
  • Памятник прянику
  • Тульский Кремль
  • Казанская набережная
  • Улица Металлистов

Описание

Что вас ожидает: Сокровища Тульского края: История, культура и архитектура Вы совершите увлекательную прогулку, окунетесь в атмосферу старинных купеческих улочек, прогуляетесь вокруг пятивековой крепости — Тульского кремля, сделаете памятные фото внутри, увидите главные исторические памятники вблизи, узнаете как город-крепость на границе с Диким полем превратился в город мастеров и оружейников. Экскурсовод расскажет о жизни старого Тульского посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы увидите памятник Левше, Петру I и Мосину, главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, самый старый храм города — Благовещенскую церковь. Прогуляетесь по возрожденной Казанской набережной и, конечно же, по старинной купеческой улице Металлистов (Пятницкой), чтобы рассмотреть красивейшие особняки, услышать забавные истории минувших лет. Завершится экскурсия в районе Крестовоздвиженской площади. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Демонстрации, д. 1А / 1
Завершение: уд. Металлистов, д. 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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