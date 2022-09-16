Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы

Тур по историческим местам с литературными нотками

5
3 отзыва
Тур по историческим местам с литературными нотками.

Для тех, кто ищет легкое путешествие по достопримечательностям Пскова и области, но хотел бы разбавить отдых любопытными экскурсиями.

Вы узнаете все о городе-памятнике старинного зодчества, прогуляйтесь по роскошной природе пушкинских мест и поймете как можно поймать вдохновение.

Познакомьтесь с бытом этих мест и выберете свою историю происхождения народа сета, поучаствуйте в мастер классе и насладитесь волшебным ароматом пряника испеченного собственными руками в хлебной усадьбе. В тур все включено. Вы можете просто расслабиться и получать удовольствие от путешествия.
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Псковский Кремль
Псковский Кремль
Прогуляемся по территории Псковского Крома, который входит в десятку самых популярных достопримечательностей России
Пушкинские горы
Пушкинские горы
Нас ждет посещение усадеб Михайловское и Тригорское, Святогорского монастыря
Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь
Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь
Один из древних и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Псков: монумент в память о Ледовом побоище, Псковский кремль, обзорная экскурсия по городу

08:00 – 08:30 Отправление автобуса.

09:00 Трассовая экскурсия «Псковская земля – славянский форпост».

10:00 Техническая остановка.

12:30 Гора Соколиха. Монумент в память о Ледовом побоище.

13:30 Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю.

Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом – практичность соблюдена во всем.

15:00 Обед в одном из кафе города.

По желанию вы можете приобрести комплексный обед. Стоимость такого обеда 450-550 руб.

17:00 Обзорная экскурсия по городу.

Псков до начала 18 века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны.

При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку.

Во время пешеходной экскурсии наш гид расскажет о крестителе Руси – князе Владимире и проведет по старинным улицам мимо архитектурных и православных памятников.

Вы узнаете кто такие “скобари” с изучением памятника и обязательно остановитесь у памятника Святой Ольге.

Во время прогулки вы увидите на другом берегу реки Псковы Гремячую башню, и услышите знаменитые легенды о нечистой силе, сокровищах и заточении княжны.

Посещение Ольгинской часовни и смотровой площадки.

18:00 Заселение в отель.

Санкт-Петербург - Псков: монумент в память о Ледовом побоище, Псковский кремль, обзорная экскурсия по городуСанкт-Петербург - Псков: монумент в память о Ледовом побоище, Псковский кремль, обзорная экскурсия по городуСанкт-Петербург - Псков: монумент в память о Ледовом побоище, Псковский кремль, обзорная экскурсия по городуСанкт-Петербург - Псков: монумент в память о Ледовом побоище, Псковский кремль, обзорная экскурсия по городу
2 день

Пушкинские горы: усадьба "Петровское", усадьба "Тригорское", Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-Пушкиных

08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы.

09:30 Отправление в Пушкинские горы.

11:00 Посещение усадьбы Михайловское.

Ссылка А. С. Пушкина проходила в этой усадьбе, которая указом Елизаветы I была подарена А. Ганнибалу в 18 веке.

Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким оно предстало перед поэтом и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов»; через столовую, в которой играли в бильярд гости А. С. Пушкина в его кабинет, где он создавал свои шедевры.

Домик няни и кухня-людская – пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи Арины Родионовны, погрузят Вас в атмосферу быта крестьян 19 века.

13:00 Обед в кафе в Пушкинских горах.

Обед оплачивается дополнительно по желанию (400-500 р.).

14:00 Посещение усадьбы Тригорское.

Во время ссылки А. С. Пушкин считал это место своим вторым домом.

В объектах, которые расположены на территории усадьбы легко можно узнать знаменитую аллею онегинской Татьяны и скамью, на которой любил проводить время общеизвестный персонаж Онегин.

Дом Осиповых – обитель друзей поэта, где Пушкин часто проводил творческие вечера и встречи.

Обустройство усадьбы и наш гид расскажут Вам о быте и развлечениях в 19 веке: как проводили музыкальные вечера в гостиной, обучались в библиотеке и классной комнате и отдыхали с друзьями в «баньке».

Тригорский парк заслуживает отдельного внимания – это образец романтического стиля в садово-парковом искусстве, который датируется второй половиной 18 века.

16:30 Посещение Святогорского монастыря.

Основанный в 1569 г. по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список одного из самых почитаемых.

Напоминания о царских подарках – остатки огромного колокола «Горюна» и Евангелие до сих пор хранятся в монастыре.

А. С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона на могилах предков или просто в периоды творческих поисков.

Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта.

17:30 Отправление в Псков.

19:00 Возвращение в отель.

Пушкинские горы: усадьба "Петровское", усадьба "Тригорское", Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-ПушкиныхПушкинские горы: усадьба "Петровское", усадьба "Тригорское", Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-ПушкиныхПушкинские горы: усадьба "Петровское", усадьба "Тригорское", Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-ПушкиныхПушкинские горы: усадьба "Петровское", усадьба "Тригорское", Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-Пушкиных
3 день

Усадьба народа Сето - Печерский монастырь - Хлебный хутор - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак и освобождение номеров. Сбор группы.

09:30 Экскурсия по крепости Изборск и посещение “Словенских ключей”.

Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под руководством одного из соратников Рюрика – Трувора.

В 11 веке вместо деревянной крепости была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами и 6 башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории.

11:30 Посещение усадьбы народа Сето в д. Сигово.

Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом и укладом жизни небольшого народа, а так же попробуете национальный пирог.

13:00 Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря.

Один из древних и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны.

Так в 1581 году монастырские стены осаждали войска Стефана Батория, польские отряды и шведские полки нападали вплоть до 1721 г. и заключения Ништадтского мира.

После этого монастырь утратил оборонительное значение и стал духовным центром Псковской земли.

Далее вы отправитесь на увлекательную экскурсию по всей территории монастыря и услышите интересный рассказ о истории древней обители.

14:00 Обед.

На обед мы остановимся в одном из кафе города, где предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату. Диапазон цен – 450-550 рублей.

15:30 Посещение Хлебного хутора. Мастер класс по изготовление пряника и чаепитие.

В Хлебном хуторе есть специально оборудованная “зеленая тропа”, проходят мастер классы по выпечке, сыроварению, гончарному делу, можно ознакомиться с деревенским бытом и узнать о свойствах различных трав и растений.

17:00 Выезд в г. Санкт Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Усадьба народа Сето - Печерский монастырь - Хлебный хутор - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-ПетербургУсадьба народа Сето - Печерский монастырь - Хлебный хутор - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-ПетербургУсадьба народа Сето - Печерский монастырь - Хлебный хутор - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-ПетербургУсадьба народа Сето - Печерский монастырь - Хлебный хутор - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях Пскова (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Комфорт отели: Ольгинская, Октябрьская, Рижская, Колос139501790013350

Варианты проживания

Гостиница «Ольгинская» 2*

2 ночи

Гостиница «Ольгинская» расположена в Пскове. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Ежедневно в гостинице сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «Ольгинская» находится в 42 км от города Печоры и в 30 км от деревни Изборск. Расстояние до аэропорта Пскова составляет 6 км.

Гостиница «Ольгинская» 2*Гостиница «Ольгинская» 2*

Гостиница «Октябрьская» 3*

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская».

Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*

Гостиница «Рижская»

2 ночи

К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями.

В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Гостиница «Колос» 3*

2 ночи

Этот отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

К услугам гостей кафе, где подают блюда домашней кухни, и номера с телевизором.

Также в распоряжении гостей сауна с гидромассажной ванной.

Все номера отеля «Колос» оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. В ванных комнатах установлен душ.

Ежедневно в кафе отеля «Колос» сервируют завтрак. Горячие ланчи можно заказать в номер. В пределах 10 минут ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.

До железнодорожного вокзала Пскова - 3 км.

Гостиница «Колос» 3*Гостиница «Колос» 3*Гостиница «Колос» 3*Гостиница «Колос» 3*Гостиница «Колос» 3*Гостиница «Колос» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение гидом на протяжении всей поездки
  • Проживание в лучших отелях выбранной категории в Пскове (2 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Свободное время для самостоятельного посещения пещер Успенского храма в Печерском монастыре
  • Посещение Святогорского монастыря в Пушкинских горах
  • Посещение некрополя Ганнибалов-Пушкиных и места захоронения А. С. Пушкина
  • Посещение парка усадьбы “Тригорское”
  • Входные билеты в Псковский Кремль
  • Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю
  • Обзорная экскурсия по Пскову с посещением лучших обзорных площадок города
  • Экскурсия по горе Соколиха
  • Экскурсия в Изборской крепости
  • Экскурсия по Изборской долине с посещением Словенских ключей (желающие могут набрать целебной воды)
  • Входные билеты в Изборскую крепость
  • Экскурсия с угощением по усадьбе народа Сето в Сигово
  • Экскурсия в усадьбе “Хлебный хуторок”
  • Мастер-класс по изготовлению пряника, дегустация и чаепитие
  • Экскурсия по территории Псково-Печорского монастыря
  • Экскурсия по территории музея-заповедника “Михайловское” в Пушкинских горах
  • Входные билеты и экскурсия в усадьбе “Михайловское” с посещением флигелей и парка
  • Входные билеты и экскурсия в усадьбе “Тригорское” с посещением парка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Комплексные обеды: диапазон цен 450 – 550 р. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7450
Школьники200
Студенты100
Пенсионеры200
Блокадники, Инвалиды, Ветераны ВОВ450

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

07:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".

08:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

08:25 Дополнительная подача автобуса от м. Московская.
Место посадки: СПб, м. Московская, остановка общественного транспорта.
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский пр-т, д. 189, через дорогу от сквера «Северная роща».

08:30 Отправление автобуса от м. Московская.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

17:00 Выезд в г. Санкт Петербург

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

22:00 Прибытие на ст. м. Московская.

22:30 Прибытие на ст. м. пл. Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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