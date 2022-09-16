1 день

Санкт-Петербург - Псков: монумент в память о Ледовом побоище, Псковский кремль, обзорная экскурсия по городу

08:00 – 08:30 Отправление автобуса.

09:00 Трассовая экскурсия «Псковская земля – славянский форпост».

10:00 Техническая остановка.

12:30 Гора Соколиха. Монумент в память о Ледовом побоище.

13:30 Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю.

Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом – практичность соблюдена во всем.

15:00 Обед в одном из кафе города.

По желанию вы можете приобрести комплексный обед. Стоимость такого обеда 450-550 руб.

17:00 Обзорная экскурсия по городу.

Псков до начала 18 века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны.

При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку.

Во время пешеходной экскурсии наш гид расскажет о крестителе Руси – князе Владимире и проведет по старинным улицам мимо архитектурных и православных памятников.

Вы узнаете кто такие “скобари” с изучением памятника и обязательно остановитесь у памятника Святой Ольге.

Во время прогулки вы увидите на другом берегу реки Псковы Гремячую башню, и услышите знаменитые легенды о нечистой силе, сокровищах и заточении княжны.

Посещение Ольгинской часовни и смотровой площадки.

18:00 Заселение в отель.