08:00 – 08:30 Отправление автобуса.
09:00 Трассовая экскурсия «Псковская земля – славянский форпост».
10:00 Техническая остановка.
12:30 Гора Соколиха. Монумент в память о Ледовом побоище.
13:30 Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю.
Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом – практичность соблюдена во всем.
15:00 Обед в одном из кафе города.
По желанию вы можете приобрести комплексный обед. Стоимость такого обеда 450-550 руб.
17:00 Обзорная экскурсия по городу.
Псков до начала 18 века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны.
При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку.
Во время пешеходной экскурсии наш гид расскажет о крестителе Руси – князе Владимире и проведет по старинным улицам мимо архитектурных и православных памятников.
Вы узнаете кто такие “скобари” с изучением памятника и обязательно остановитесь у памятника Святой Ольге.
Во время прогулки вы увидите на другом берегу реки Псковы Гремячую башню, и услышите знаменитые легенды о нечистой силе, сокровищах и заточении княжны.
Посещение Ольгинской часовни и смотровой площадки.
18:00 Заселение в отель.
08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы.
09:30 Отправление в Пушкинские горы.
11:00 Посещение усадьбы Михайловское.
Ссылка А. С. Пушкина проходила в этой усадьбе, которая указом Елизаветы I была подарена А. Ганнибалу в 18 веке.
Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким оно предстало перед поэтом и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов»; через столовую, в которой играли в бильярд гости А. С. Пушкина в его кабинет, где он создавал свои шедевры.
Домик няни и кухня-людская – пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи Арины Родионовны, погрузят Вас в атмосферу быта крестьян 19 века.
13:00 Обед в кафе в Пушкинских горах.
Обед оплачивается дополнительно по желанию (400-500 р.).
14:00 Посещение усадьбы Тригорское.
Во время ссылки А. С. Пушкин считал это место своим вторым домом.
В объектах, которые расположены на территории усадьбы легко можно узнать знаменитую аллею онегинской Татьяны и скамью, на которой любил проводить время общеизвестный персонаж Онегин.
Дом Осиповых – обитель друзей поэта, где Пушкин часто проводил творческие вечера и встречи.
Обустройство усадьбы и наш гид расскажут Вам о быте и развлечениях в 19 веке: как проводили музыкальные вечера в гостиной, обучались в библиотеке и классной комнате и отдыхали с друзьями в «баньке».
Тригорский парк заслуживает отдельного внимания – это образец романтического стиля в садово-парковом искусстве, который датируется второй половиной 18 века.
16:30 Посещение Святогорского монастыря.
Основанный в 1569 г. по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список одного из самых почитаемых.
Напоминания о царских подарках – остатки огромного колокола «Горюна» и Евангелие до сих пор хранятся в монастыре.
А. С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона на могилах предков или просто в периоды творческих поисков.
Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта.
17:30 Отправление в Псков.
19:00 Возвращение в отель.
08:00 Завтрак и освобождение номеров. Сбор группы.
09:30 Экскурсия по крепости Изборск и посещение “Словенских ключей”.
Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под руководством одного из соратников Рюрика – Трувора.
В 11 веке вместо деревянной крепости была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами и 6 башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории.
11:30 Посещение усадьбы народа Сето в д. Сигово.
Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом и укладом жизни небольшого народа, а так же попробуете национальный пирог.
13:00 Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря.
Один из древних и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны.
Так в 1581 году монастырские стены осаждали войска Стефана Батория, польские отряды и шведские полки нападали вплоть до 1721 г. и заключения Ништадтского мира.
После этого монастырь утратил оборонительное значение и стал духовным центром Псковской земли.
Далее вы отправитесь на увлекательную экскурсию по всей территории монастыря и услышите интересный рассказ о истории древней обители.
14:00 Обед.
На обед мы остановимся в одном из кафе города, где предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату. Диапазон цен – 450-550 рублей.
15:30 Посещение Хлебного хутора. Мастер класс по изготовление пряника и чаепитие.
В Хлебном хуторе есть специально оборудованная “зеленая тропа”, проходят мастер классы по выпечке, сыроварению, гончарному делу, можно ознакомиться с деревенским бытом и узнать о свойствах различных трав и растений.
17:00 Выезд в г. Санкт Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает проживание в лучших отелях Пскова (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Комфорт отели: Ольгинская, Октябрьская, Рижская, Колос
|13950
|17900
|13350
Гостиница «Ольгинская» расположена в Пскове. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Ежедневно в гостинице сервируют континентальный завтрак.
Гостиница «Ольгинская» находится в 42 км от города Печоры и в 30 км от деревни Изборск. Расстояние до аэропорта Пскова составляет 6 км.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская».
К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями.
В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.
Этот отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
К услугам гостей кафе, где подают блюда домашней кухни, и номера с телевизором.
Также в распоряжении гостей сауна с гидромассажной ванной.
Все номера отеля «Колос» оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. В ванных комнатах установлен душ.
Ежедневно в кафе отеля «Колос» сервируют завтрак. Горячие ланчи можно заказать в номер. В пределах 10 минут ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.
До железнодорожного вокзала Пскова - 3 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|450
|Школьники
|200
|Студенты
|100
|Пенсионеры
|200
|Блокадники, Инвалиды, Ветераны ВОВ
|450
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
07:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".
08:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
08:25 Дополнительная подача автобуса от м. Московская.
Место посадки: СПб, м. Московская, остановка общественного транспорта.
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский пр-т, д. 189, через дорогу от сквера «Северная роща».
08:30 Отправление автобуса от м. Московская.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
17:00 Выезд в г. Санкт Петербург
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
22:00 Прибытие на ст. м. Московская.
22:30 Прибытие на ст. м. пл. Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!