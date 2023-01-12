Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.
Среди них памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю – одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.
Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки.
Отъезд в город Старая Русса (103 км).
Обед в кафе города.
Посещение Старой Руссы – одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси.
Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.
Вы оцените процесс солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина».
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского.
В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая Русса из города солеваров превратилась в город-курорт – «Русский Баден-Баден» и продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее.
17:30 Отъезд в Великий Новгород.
Свободное время в г. Великий Новгород.
22:13 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие поезда в Псков.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Переезд в Пушкиногорский район, путевая экскурсия.
Посещение музея-усадьбы «Михайловское», знаменитого родового имения матери Александра Сергеевича Пушкина, ставшее его поэтической родиной.
Здесь великий русский поэт создавал роман «Евгений Онегин» и написал огромное количество стихов.
Трансфер в деревню Бугрово, экскурсия по «Пушкинской деревне», уникальному музею русского деревянного зодчества XIX века.
Кроме крестьянского дома здесь есть находятся дворовые постройки – амбар, сараи, навесы.
Можно посмотреть, как выглядели сени, изба со светелкой, сусеки, «дымные овины», подержать псковские гусли и пройтись с коромыслом и ведрами.
Переезд в Свято-Успенский Святогорский монастырь и посещение монастыря.
Трансфер в усадьбу Алтун, прогулка по усадьбе Алтун.
Обед в кафе.
Переезд в усадьбу Тригорское и посещение музея-усадьбы помещиков Осиповых-Вульф.
Свое название имение получило из-за характерного ландшафта – оно находится в районе трех широких холмов, на которых также стоят городище Воронич с родовым кладбищем хозяев имения и одноименная деревня, возникшая на месте посада.
Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.
19:30 Отправление туристического поезда.
06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.
Время в программе указано ориентировочно.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|Для взрослого
|32 400
|43 200
|Для детей до 9 лет включительно
|24 300
|28 800
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).