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Авторский тур
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаумова16 января 2024Тур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдых.
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
- ААлексей8 ноября 2023Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
- ТТатьяна7 ноября 2023Ай да Псков! Ай да Пушкинские горыВпечатления о туре прекрасные. Была небольшая проблема с заселением в отель, но в общей сумме тур очень понравился.
- ККузнецова12 октября 2023Организация на высшем уровне. Размещение, питание отличное. Экскурсоводы- профессионалы.
- ЕЕкатерина12 октября 2023Ай да Псков! Ай да Пушкинские горыЗдравствуйте! Хочу поблагодарить вас за поездку в Псков и Пушкинские горы! Это были прекрасные дни. Понравилась тема экскурсии. Было интересно
- ЕЕлена11 октября 2023Организация отличная- всё четко по времени, продуманный трансфер. Более того, когда одна из нас была вынуждена пропустить первый день тура
- ЕЕременко25 сентября 2023Путешествие в Псков. Все понравилось, места красивые, много впечатлений от древностей, храмы, стены крепостные, все содержится в хорошем состоянии.
- ААлексей18 сентября 2023Все поправилось - встреча, содержание и маршруты экскурсий, гиды и транспорт. Давно мечтал побывать в Псковской области и вот свершилось! Спасибо!
- ИИнесса11 сентября 2023Тур «Отдых в Пскове. Экскурсионный тур» на 4 дня. Замечательный тур. Псков великолепен. Такого, больше нигде не увидишь! Древность и
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пушкинские Горы»
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