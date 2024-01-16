Туры в Пушкинские Горы из Пскова

Найдено 7 туров в категории «Пушкинские Горы» в Пскове, цены от 15 840 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840 за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
    Тур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдых.
    Тур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдых
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
    Впечатления о туре прекрасные. Была небольшая проблема с заселением в отель, но в общей сумме тур очень понравился.
  • К
    Кузнецова
    12 октября 2023
    Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
    Организация на высшем уровне. Размещение, питание отличное. Экскурсоводы- профессионалы.
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2023
    Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за поездку в Псков и Пушкинские горы! Это были прекрасные дни. Понравилась тема экскурсии. Было интересно
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    увидеть древние храмы и монастыри, пройтись по по их дворикам, подняться на крепостную стену и встретить закат с видом на Золотую набережную. Так же приятно было походить по красивым садам села Михайловского и положить цветы на могилу А С. Пушкина и посетить много других интересных мест. Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за отличную организацию поездки, все мероприятия по организации питания и заселению в гостиницу прошли четко. Понравилось её внимательное отношение к группе и интересное общение. У меня остались только хорошие впечатления о туре!

  • Е
    Елена
    11 октября 2023
    Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
    Организация отличная- всё четко по времени, продуманный трансфер. Более того, когда одна из нас была вынуждена пропустить первый день тура
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    по вынужденным обстоятельствам, турфирма организовала и трансфер на второй день, и по сути, компенсировала экскурсию, пропущенную в первый день, объединив с другой группой, так что мы ничего не потеряли. Заселение в гостиницу прошло чётко и быстро. Программа была неутомительная и насыщена.

  • Е
    Еременко
    25 сентября 2023
    Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
    Путешествие в Псков. Все понравилось, места красивые, много впечатлений от древностей, храмы, стены крепостные, все содержится в хорошем состоянии.
  • А
    Алексей
    18 сентября 2023
    Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
    Все поправилось - встреча, содержание и маршруты экскурсий, гиды и транспорт. Давно мечтал побывать в Псковской области и вот свершилось! Спасибо!
  • И
    Инесса
    11 сентября 2023
    Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
    Тур «Отдых в Пскове. Экскурсионный тур» на 4 дня. Замечательный тур. Псков великолепен. Такого, больше нигде не увидишь! Древность и
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    красота. Мощный Кремль и прекрасные церкви 15-16 веков, зелёные парки, купеческие дома и послевоенные монументальные здания. На Талабских островах особая атмосфера, покой и дивные виды Псковского озера. Михайловское и Тригорское, где незримо присутствует Пушкин. Экскурсия сопровождалась стихами великого поэта, которые читала замечательный экскурсовод туроператора «Русский город» Светлана Анатольевна Стерлядкина. А какая природа! Изборск-мощь и древность. Дух захватывает. И природа, великолепная природа. В Псково-Печорском монастырь красота, умиротворение и благодать. Гостиница «Золотая набережная» не разочаровала. Прекрасно расположена, напротив, чудесный вид на Кремль, в пешей доступности все достопримечательности, хороший большой номер, обильные завтраки.

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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пушкинские Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Псковская классика за 3 дня
  2. Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
  3. Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
  4. Псков и Талабские острова
  5. Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Пушкинские Горы" можно забронировать 7 авторских туров от 15 840 до 23 600. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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