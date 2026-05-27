«Дело о псковском ревизоре» - иммерсивная экскурсия-детектив (12+)
Оказаться в Пскове рубежа 19-20 веков и провести расследование
Губернский город потрясён загадочным убийством. В гостинице найдено тело мужчины.
Кто он? Где деньги, собранные на строительство городского сада? И как связаны с этим жители Пскова? Вы пройдёте по следу преступника, увидите дореволюционное наследие города и разберётесь в этом непростом деле.
Описание экскурсии
Теперь вы — стажёры сыскного отдела. Вместе с опытным следователем вы отправитесь по следу преступления, а по дороге узнаете о дореволюционных домах Пскова, многие из которых сохранились до наших дней:
здание бывшей гостиницы «Россия»
псковский небоскрёб
доходный дом Батова
дом Сафьянщикова
Кутузовский сквер
и многие другое
Расследование предстоит вести вместе с актёрами Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина, которые озвучили детектив. В беспроводных наушниках вы услышите рассказ об архитектурных деталях домов и судьбах их владельцев — ведь всё это вплетено в сюжетную канву. Аудиоформат позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу.
В основу экскурсии легли реальные события, произошедшие в Пскове на рубеже 19–20 веков, однако наша история является вымышленной, а все совпадения — случайны.
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям от 12 лет, которые хотят уйти от стандартных маршрутов и оказаться в дореволюционном Пскове.
Организационные детали
Вы будете гулять в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 22273 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
