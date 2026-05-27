Губернский город потрясён загадочным убийством. В гостинице найдено тело мужчины. Кто он? Где деньги, собранные на строительство городского сада? И как связаны с этим жители Пскова? Вы пройдёте по следу преступника, увидите дореволюционное наследие города и разберётесь в этом непростом деле.

Теперь вы — стажёры сыскного отдела. Вместе с опытным следователем вы отправитесь по следу преступления, а по дороге узнаете о дореволюционных домах Пскова, многие из которых сохранились до наших дней:

здание бывшей гостиницы «Россия»

псковский небоскрёб

доходный дом Батова

дом Сафьянщикова

Кутузовский сквер

и многие другое

Расследование предстоит вести вместе с актёрами Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина, которые озвучили детектив. В беспроводных наушниках вы услышите рассказ об архитектурных деталях домов и судьбах их владельцев — ведь всё это вплетено в сюжетную канву. Аудиоформат позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу.

В основу экскурсии легли реальные события, произошедшие в Пскове на рубеже 19–20 веков, однако наша история является вымышленной, а все совпадения — случайны.

Взрослым и детям от 12 лет, которые хотят уйти от стандартных маршрутов и оказаться в дореволюционном Пскове.

