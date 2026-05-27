«Дело о псковском ревизоре» - иммерсивная экскурсия-детектив (12+)

Оказаться в Пскове рубежа 19-20 веков и провести расследование
Губернский город потрясён загадочным убийством. В гостинице найдено тело мужчины.

Кто он? Где деньги, собранные на строительство городского сада? И как связаны с этим жители Пскова? Вы пройдёте по следу преступника, увидите дореволюционное наследие города и разберётесь в этом непростом деле.
Описание экскурсии

Теперь вы — стажёры сыскного отдела. Вместе с опытным следователем вы отправитесь по следу преступления, а по дороге узнаете о дореволюционных домах Пскова, многие из которых сохранились до наших дней:

  • здание бывшей гостиницы «Россия»
  • псковский небоскрёб
  • доходный дом Батова
  • дом Сафьянщикова
  • Кутузовский сквер
  • и многие другое

Расследование предстоит вести вместе с актёрами Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина, которые озвучили детектив. В беспроводных наушниках вы услышите рассказ об архитектурных деталях домов и судьбах их владельцев — ведь всё это вплетено в сюжетную канву. Аудиоформат позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу.

В основу экскурсии легли реальные события, произошедшие в Пскове на рубеже 19–20 веков, однако наша история является вымышленной, а все совпадения — случайны.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям от 12 лет, которые хотят уйти от стандартных маршрутов и оказаться в дореволюционном Пскове.

Организационные детали

  • Вы будете гулять в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией
  • Вас сопроводит один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 18 лет)1200 ₽
Ребёнок (от 12 до 18 лет)900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 22273 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!

