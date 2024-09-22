Каменные стражи Северной Руси: Псков, Изборск и Печоры
Отправиться в большое путешествие по Псковской земле и побывать в кремле, крепости и монастыре
Это поездка для тех, кто хочет за один день увидеть всё то, за чем приезжают в Псков из разных концов России и из-за рубежа. Псковский Кром, или кремль, что живописно возвышается на месте слияния двух рек. Изборская крепость, с которой открывается вид на долину. Печорский монастырь, на зелёной территории которого можно даже увидеть оленей. Путешествие будет насыщенным!
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Псковский Кром
Крепость защищала горожан многие века — вы узнаете, какие военные хитрости были реализованы при её постройке. На прогулке внутри когда-то грозных стен поговорим о возникновении города, вспомним княгиню Ольгу, обсудим, как литовский язычник стал православным русским святым. Зайдём в Троицкий собор, где вы услышите любопытную историю, как в старину в него вошла коза и хоть «за рога извлекоша её вон», какой вред этим действом был нанесён и как храм пришлось переосвящать.
Старый Изборск
Вы посетите посёлок на холмах и родниках, хранящий память о первых русичах и викингах, древних битвах и ганзейских торговых путях. Оцените отреставрированную крепость 13 века и Труворово городище — место основания одного из первых славянских городов. А также полюбуетесь Словенскими ключами и Городищенским озером с белоснежными лебедями.
Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь
Это один из крупнейших в стране мужских монастырей с непрерывной историей. Его ансамбль гармонично вписан в ландшафт живописной долины и Святой горы. В пути мы расскажем интересные факты о монастыре. На месте дадим свободное время для его посещения, подачи записок и покупки сувениров. В завершение заедем на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на монастырь.
Организационные детали
По маршруту предусмотрен обед в кафе, его нужно заказывать при бронировании и оплачивать на месте. Стоимость — 800 ₽ с чел.
Программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет. С животными (даже очень маленькими) нельзя
Время отправления может незначительно меняться. Накануне экскурсии вы получите СМС от организатора на номер, указанный при бронировании
Возвращение в Псков ориентировочно в 18:00 к Октябрьской площади — если вы уезжаете вечером на поезде в Москву или Петербург, вы успеете добраться до ж/д вокзала самостоятельно
Как проходит экскурсия
Мы будем в приграничном районе Псковской области: после бронирования необходимо предоставить данные для внесения в списки (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, для детей до 14 лет — свидетельства о рождении) и обязательно взять с собой документы, удостоверяющие личность
Трансфер на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen. Места распределяются в зависимости от даты бронирования. Чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места
В подарок после экскурсии вы получите набор авторских открыток
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 1548 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командой читать дальше
гидов: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!
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Юлия
22 сен 2024
Александр просто огонь 🔥 Никакой скучной академки Только живое общение и информация которую не найдешь в Википедии И да мы тоже любим пошалить 🤣Александр спасибо вам за прекрасный день в прекрасном месте Псков любовь 😍 И конечно экскурсии только в мини группе
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Виктор
20 сен 2024
Большое спасибо Екатерине Александровне за полученное удовольствие во время прекрасно проведенной и насыщенной информативно-познавательной экскурсии. Спасибо туроператору Global Travel за хорошую организацию экскурсии.
ЕЛЕНА
2 сен 2024
Прекрасная экскурсия! Атмосферный и артистичный рассказчик! Вдохновляюший и влюбленный в свой город и историю гид-Татьяна (просто умница!!)