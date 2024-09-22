Это поездка для тех, кто хочет за один день увидеть всё то, за чем приезжают в Псков из разных концов России и из-за рубежа. Псковский Кром, или кремль, что живописно возвышается на месте слияния двух рек. Изборская крепость, с которой открывается вид на долину. Печорский монастырь, на зелёной территории которого можно даже увидеть оленей. Путешествие будет насыщенным!

Описание экскурсии

Псковский Кром

Крепость защищала горожан многие века — вы узнаете, какие военные хитрости были реализованы при её постройке. На прогулке внутри когда-то грозных стен поговорим о возникновении города, вспомним княгиню Ольгу, обсудим, как литовский язычник стал православным русским святым. Зайдём в Троицкий собор, где вы услышите любопытную историю, как в старину в него вошла коза и хоть «за рога извлекоша её вон», какой вред этим действом был нанесён и как храм пришлось переосвящать.

Старый Изборск

Вы посетите посёлок на холмах и родниках, хранящий память о первых русичах и викингах, древних битвах и ганзейских торговых путях. Оцените отреставрированную крепость 13 века и Труворово городище — место основания одного из первых славянских городов. А также полюбуетесь Словенскими ключами и Городищенским озером с белоснежными лебедями.

Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь

Это один из крупнейших в стране мужских монастырей с непрерывной историей. Его ансамбль гармонично вписан в ландшафт живописной долины и Святой горы. В пути мы расскажем интересные факты о монастыре. На месте дадим свободное время для его посещения, подачи записок и покупки сувениров. В завершение заедем на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на монастырь.

Организационные детали

По маршруту предусмотрен обед в кафе, его нужно заказывать при бронировании и оплачивать на месте. Стоимость — 800 ₽ с чел.

Программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет. С животными (даже очень маленькими) нельзя

Время отправления может незначительно меняться. Накануне экскурсии вы получите СМС от организатора на номер, указанный при бронировании

Возвращение в Псков ориентировочно в 18:00 к Октябрьской площади — если вы уезжаете вечером на поезде в Москву или Петербург, вы успеете добраться до ж/д вокзала самостоятельно

Как проходит экскурсия