Приглашаем вас на экскурсию в государственный музей-заповедник «Изборск» и в Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь.
Описание экскурсииЭкскурсия по музею-заповеднику «Изборск» Включает в себя просмотр таких достопримечательностей как: Изборская крепость, башня Луковка (смотровая площадка), «тайный» лаз, Никольская церковь, Словенские ключи, Труворово городище. Экскурсия в Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь Позволит вам увидеть памятники архитектуры: Крепостные стены, Святые врата, Михайловский собор, «кровавая» тропа, колодец св. Корнилия, братский корпус, Успенский храм, Богом зданные пещеры (посещение ближних пещер), Сретенский храм (посещение).
каждое воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Изборск:
- Cтены и башни Изборской крепости
- Башня Луковка (смотровая площадка)
- «Тайный» лаз
- Никольская церковь
- Словенские ключи
- Труворово городище
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь:
- Крепостные стены
- Святые врата
- Михайловский собор
- «Кровавая» тропа
- Колодец св. Корнилия
- Братский корпус
- Сретенский храм
- Богом зданные пещеры (возможно посещение только «ближних пещер»)
- Успенский храм
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, вода, сувениры)
- Входные билеты: взрослые - 200 руб. /чел дети до 14 лет - бесплатно
- Обед предварительный заказ обеда обязателен: 650 руб. /чел. с 01.01.26 - 750 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в центе города Псков
Завершение: Окончание экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: каждое воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
15 окт 2025
Экскурсию от турагента "Русский город" вела замечательный экскурсовод Стерлядкина Светлана Анатольевна. Грамотная приятная речь, море информации. Экскурсия отлично организована и оставила только приятные впечатления.
Д
Дмитрий
8 окт 2025
Вот эта экскурсия понравилась больше чем предыдущая в Пушкинские горы, хороший рассказ, чудесные места
К
Комкова
29 сен 2025
Мы ездили на экскурсию с потрясающим экскурсоводом Светланой Анатольевной. Очень интересно рассказывала, давала всю нужную информацию. Огромная благодарность. Видно, что человек очень любит свою работу и это бесценно!
И
Ирина
24 сен 2025
Всё понравилось. . Экскурсия была очень интересная!
Н
Наталья
22 сен 2025
Все очень понравилось, начиная от организации экскурсии, заканчивая качеством услуг. Накануне приходит напоминание на почту и вотсап, утром встречает менеджер для оплаты, раздает наушники с передатчиками. Сопровождающий гид очень интересно рассказывала, четко соблюдала график, давала советы где какие вкусности покупать. Автобус новый, удобный, чистый. Водитель аккуратный. Экскурсии прекрасные. Спасибо агентству за этот чудесный день! Мы остались очень довольны)
И
Илья
2 сен 2025
Очень понравилась экскуриия. Отличный гид, достойный автобус. Красивые места.
С
Светлана
8 авг 2025
Т
Тарас
5 июл 2025
Все хорошо, спасибо
о
олег
18 июн 2025
Все было хорошо. Экскурсовод интересный.
Что можно было улучшить:
1. на второй экскурсии не работал радоприемник
2. Вначале экскурсии хорошо бы рассказать про историю Пскова, хотя бы обзорно. Пока выезжаем из города.
