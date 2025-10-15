читать дальше обратном пути, хорошая история когда рассказывают о других местах и экскурсиях. Это же Вам продажа по сути и реклама.

4. Экскурсовод спрашивала вопросы, но на последнем ряду автобуса не стал кричать свои вопросы. может надо собрать их заранее.

Все было хорошо. Экскурсовод интересный.Что можно было улучшить:1. на второй экскурсии не работал радоприемник2. Вначале экскурсии хорошо бы рассказать про историю Пскова, хотя бы обзорно. Пока выезжаем из города.3. На