Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Побывать в знаменитом Псково-Печерском монастыре и познакомиться с эстонским кварталом
Печоры — маленький городок на западе России, расположенный рядом с Эстонией. Вы узнаете, как пограничное положение отразилось на его истории, архитектуре и составе населения. Затем побываете там, откуда пошла русская земля — в Изборске.
А еще посетите главный духовный символ нашего края, старинный Псково-Печерский монастырь, и узнаете интересные факты о древней народности Сето.
В 1920-1940-е годы современный Печорский район входил в состав Эстонской республики. Вы погуляете по кварталам того времени и увидите кирху Святого Петра, дом пастора и здания союза обороны, детской гимназии и банка Эстонии. А также посетите Псково-Печерский монастырь — «духовную жемчужину» нашей земли. Я расскажу, почему он никогда не закрывался и как в XVI веке он стал крепостью-форпостом западной части Руси.
Древний Изборск
После мы направимся в Изборск, откуда пошла земля русская, и это не преувеличение: впервые Изборск упоминается в летописях под 862 годом, среди первых древнерусских городов. Мы поговорим о тех временах, обойдем и рассмотрим изборскую крепость, впечатлимся щемящими душу пейзажами. А затем пройдем к целебным Словенским ключам и, если повезет, встретим лебедей на Городищенском озере.
Тайны народа Сето и печорского льна
Печорский край всегда находился «на границе миров, на стыке культур». Здесь жили и живут люди самых разных национальностей. Например, финно-угорская народность Сето. Я расскажу, чем занимались его представители, во что они верили и как проводили свободное время. Мы также посетим музей «Льняная губерния», посвященный материалу, который был настоящим кормильцем жителей Печорского района. Вы узнаете, чем славился псковский лен и как занимал первые места на всемирных выставках. Услышите, в каких еще областях используют продукты льноводства, а еще сможете потрогать экспонаты из льна!
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
За доплату возможно провести экскурсию на арендованном транспорте: легковой автомобиль для 1-3 человека — 5000 ₽; автомобиль для 4 человек — 5400 ₽, минивэн для 5-6 человек — от 8000 ₽
Дополнительные расходы
Плата-пожертвование в монастырь — 700 ₽ за 1-5 человек, от 6 до 10 человек — 1500 ₽
Входные билеты в музей «Льняная губерния» — 500 ₽/взрослый, для школьников есть скидки. Стоимость экскурсии в музее входит в стоимость билетов
Входные билеты в Изборскую крепость — 200 ₽ для взрослого, 100 ₽ для учащихся, школьники до 14 лет бесплатно
Экскурсию можно начать из Печор, в этом случае дорога экскурсовода оплачивается дополнительно — 3500 ₽
Посетим только ближние пещеры Псково-Печерского монастыря. Запись для посещения дальних пещер и древнего кладбища производит экскурсионно-паломническая служба монастыря. По вашему желанию и согласованию с гидом возможно внести изменения в маршрут экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Псков, площадь Ленина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 219 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Жанна, я профессиональный гид и коренная псковичка. Провожу экскурсии по Псковской земле уже много лет, но не перестаю удивляться богатству и разнообразию ее истории. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
потрясающая экскурсия, гид великолепен! очень интересно и содержательно, потрясающий голос и дикция, и конечно знания, все было супер! очень рекомендую!
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E
Emelianova
Благодарим гида Жанну на прекрасно организованную поездку в Печоры - Изборск, за прекрасные экскурсии, учитывавшие все наши пожелания. Очень рекомендуем посетить музей льна и открыть для себя эту уникальную культуру! .
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Татьяна
Мы не впервые в Пскове и казалось, что особо новое можем узнать, а экскурсию заказала для внучки, которая много лет назад была слишком мала, чтобы много чего помнить. В данный читать дальшеуменьшить
момент они проходит по истории как раз "откуда есть пошла земля русская", как говорится для наглядности. Выбрав Жанну, мы не просто посмотрели как что было когда то очень давно, а казалось очутились в тех местах и временах, о которых рассказывала Жанна. Она потрясающий рассказчик, очень тактичный и приятный в общении человек. Не бежали, Жанна не подгоняла, но увидели и побывали даже там, что и не планировалось на котороткий зимний морозный день. Осабая благодарность за потрясающий музей льна и его создателя. Всем, кого интересует "живая" история псковской земли, рекомендую Жанну и если она читает отзывы, хочу еще раз сказать огромное спасибо и до новых встреч! Мы обязательно вернемся!
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Н
Наталья
Спасибо Жанне за увлекательный рассказ и погружение в историю нашей страны. Получили массу впечатлений! По нашей просьбе вместо музея льна заезжали в Мальскую долину, виды там потрясающие.
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Яна
Подтверждаю все положительные отзывы - Жанна отличный рассказчик, многое знает, имеет собственный взгляд на исторические события. Приятно в общении узнавать, что экскурсовод посещает археологические фестивали, много читает историческую и художественную читать дальшеуменьшить
литературу, щедро делится информацией! Были с детьми (мальчики 10 и 13 лет), им понравилась в частности экскурсия в «музей льна». P.s. В день экскурсии у нас сломалась машина, Жанна нас очень выручила - провела экскурсию на своем авто! P.p.s. Были учтены наши пожелания, включить обед (выделили время и подсказали место «на выбор»). P.p.p.s. Так же Жанна проявила инициативу и сделала нам семейные фотографии! Спасибо за наш общий день!!!
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Светлана
Спасибо огромное Жанне! Провели увлекательный день в Печерах, Зборске и в интереснейшем музее льна. Очень много новой и интересной информации! А какие веселые и активные лебеди и гуси на Городищенском озере, загляденье! Вообщем день был полон интересных событий!
+2
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