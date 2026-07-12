Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Печоры — маленький городок на западе России, расположенный рядом с Эстонией. Вы узнаете, как пограничное положение отразилось на его истории, архитектуре и составе населения. Затем побываете там, откуда пошла русская земля — в Изборске. А еще посетите главный духовный символ нашего края, старинный Псково-Печерский монастырь, и узнаете интересные факты о древней народности Сето.

Описание экскурсии

Псково-Печерский монастырь и не только

В 1920-1940-е годы современный Печорский район входил в состав Эстонской республики. Вы погуляете по кварталам того времени и увидите кирху Святого Петра, дом пастора и здания союза обороны, детской гимназии и банка Эстонии. А также посетите Псково-Печерский монастырь — «духовную жемчужину» нашей земли. Я расскажу, почему он никогда не закрывался и как в XVI веке он стал крепостью-форпостом западной части Руси.

Древний Изборск

После мы направимся в Изборск, откуда пошла земля русская, и это не преувеличение: впервые Изборск упоминается в летописях под 862 годом, среди первых древнерусских городов. Мы поговорим о тех временах, обойдем и рассмотрим изборскую крепость, впечатлимся щемящими душу пейзажами. А затем пройдем к целебным Словенским ключам и, если повезет, встретим лебедей на Городищенском озере.

Тайны народа Сето и печорского льна

Печорский край всегда находился «на границе миров, на стыке культур». Здесь жили и живут люди самых разных национальностей. Например, финно-угорская народность Сето. Я расскажу, чем занимались его представители, во что они верили и как проводили свободное время.

Мы также посетим музей «Льняная губерния», посвященный материалу, который был настоящим кормильцем жителей Печорского района. Вы узнаете, чем славился псковский лен и как занимал первые места на всемирных выставках. Услышите, в каких еще областях используют продукты льноводства, а еще сможете потрогать экспонаты из льна!

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида

За доплату возможно провести экскурсию на арендованном транспорте: легковой автомобиль для 1-3 человека — 5000 ₽; автомобиль для 4 человек — 5400 ₽, минивэн для 5-6 человек — от 8000 ₽

Дополнительные расходы