Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Псково-Печерский монастырь и не только

В 1920-1940-е годы современный Печорский район входил в состав Эстонской республики. Вы погуляете по кварталам того времени и увидите кирху Святого Петра, дом пастора и здания союза обороны, детской гимназии и банка Эстонии. А также посетите Псково-Печерский монастырь — «духовную жемчужину» нашей земли. Я расскажу, почему он никогда не закрывался и как в XVI веке он стал крепостью-форпостом западной части Руси.

Тайны народа Сето

Печорский край всегда находился «на границе миров, на стыке культур». Здесь жили и живут люди самых разных национальностей. Например, финно-угорская народность Сето. Вы посетите посвященный ей музей 🖼, расположенный в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в деревне Сигово, и познакомитесь с бытом, культурой и языком этого народа. Я расскажу, чем занимались его представители, во что они верили и как проводили свободное время.

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