Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

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Печоры и музей-усадьба народа Сето за 1 день

Побывать в знаменитом Псково-Печерском монастыре и погулять по эстонским кварталам

Жанна
Жанна – Гид из Пскова
Печоры — маленький городок на западе России, расположенный рядом с Эстонией.

Вы узнаете, как пограничное положение отразилось на его истории 📖, архитектуре и составе населения.

А также посетите главный духовный символ нашего края — старинный Псково-Печерский монастырь — и узнаете интересные факты о древней народности Сето.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

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Печоры и музей-усадьба народа Сето за 1 день
Печоры и музей-усадьба народа Сето за 1 день

Что вас ожидает

Псково-Печерский монастырь и не только
В 1920-1940-е годы современный Печорский район входил в состав Эстонской республики. Вы погуляете по кварталам того времени и увидите кирху Святого Петра, дом пастора и здания союза обороны, детской гимназии и банка Эстонии. А также посетите Псково-Печерский монастырь — «духовную жемчужину» нашей земли. Я расскажу, почему он никогда не закрывался и как в XVI веке он стал крепостью-форпостом западной части Руси.

Тайны народа Сето
Печорский край всегда находился «на границе миров, на стыке культур». Здесь жили и живут люди самых разных национальностей. Например, финно-угорская народность Сето. Вы посетите посвященный ей музей 🖼, расположенный в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в деревне Сигово, и познакомитесь с бытом, культурой и языком этого народа. Я расскажу, чем занимались его представители, во что они верили и как проводили свободное время.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте. По запросу я могу провести ее на своей машине. Доплата составит 2700 рублей.
  • Входные билеты 🎫 в музей народа Сето не включены в стоимость — 200 рублей с человека
Печоры и музей-усадьба народа Сето за 1 день
Печоры и музей-усадьба народа Сето за 1 день
Печоры и музей-усадьба народа Сето за 1 день
Печоры и музей-усадьба народа Сето за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Жанна
Жанна
Здравствуйте! Меня зовут Жанна, я профессиональный гид и коренная псковичка. Провожу экскурсии по Псковской земле уже много лет, но не перестаю удивляться богатству и разнообразию ее истории. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.
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