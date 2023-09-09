С Сергей Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь читать дальше никуда не торопили, показали и ответили на вопросы обо всем, что было нам интересно. Вторая часть экскурсии в Изборске тоже прошла очень хорошо. Удивили Словенские родники, красота "Псковской Швейцарии", древность и сохранность крепости. Экскурсия - никаких нареканий. Молодцы, спасибо огромное Были на индивидуальной экскурсии с гидом Татьяной и водителем Натальей. Экскурсия очень понравилась. Поразила красота и необычность Псково-Печорского монастыря. Нас

Т Татьяна Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь читать дальше четкая организация, великолепные, энциклопедические знания! Смело рекомендуем))) К слову - это экскурсия уже вторая с Никитой. Отдельное спасибо водителю Алексею за безупречный трансфер! Очень довольны поездкой в Изборск и Печоры! Экскурсия шикарная, море впечатлений) Словенские ключи - райский уголок. Никита - на высоте,

Е Елена Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь Прекрасная экскурсия! Много увидели и успели. Псков, Печоры, Изборск. Необыкновенной красоты край. Рекомендуем! Обязательно посетите!

M Mef107 Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Никитой Подлиневым была замечательной. Никита очень подробно и интересно вёл рассказ по ходу экскурсии. Было видно, что он погружен в эпоху. 6 часов пролетели незаметно. Мы много нового узнали о Псковских крепостях. Большое спасибо Никите!

Е Евгения Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе Экскурсия понравилась. Экскурсовод Анна Михайловна очень интересно рассказывала. Предоставлялось свободное время во время экскурсии. Организация отличная. С удовольствием побываю на других экскурсиях при случае. Спасибо.

В Виктория Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь читать дальше прошло отлично. Гид всю дорогу нам рассказывал исторические факты, показал все красоты Изборской крепости и городища, долины, увидели прекрасных лебедей на озере и даже аистов, Псково-Печерский монастырь встретил нас душевно. Успели сходить в пещеры (по записи). Впечатляюще. Угостились и запаслись вкусностями Псковской земли на местном рынке. Нам очень понравилось, спасибо, Никита! Рекомендуем! 29 апреля 2023 семьей (2 взрослых и 2 детей (15 и 9 лет) ездили на экскурсию с гидом Никитой. Все

Н Наталья Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе читать дальше Много изменилось, стало красивее, интереснее. Особенно потрясла экскурсия в Изборск. Какие красивые места! Как чисто, уютно, степенно и мощно одновременно. К сожалению, только в гостинице узнала, что была рядом с местом захоронения моего однокурсника Александра Артемьева, известного археолога, который нам часто рассказывал о своём Изборске. Придется вернуться… Поездка с экскурсоводом Антониной Николаевной очень понравилась. Мне было особенно интересно, так как в этих местах была 40 лет назад.

Л Логвинова Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры читать дальше системно он подошел к изложению материала, подробно и понятно отвечал на вопросы, откликалсяя на все наши просьбы, связанные с проведением экскурсии. Поездка была хорошо организована. Мы ездили на удобной машине с хоршим водителем. Нашим гидом был Евгений. Нам очень понравилось, как