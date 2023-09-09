Пещеры Псково Печерского монастыря – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры Псково Печерского монастыря» в Пскове, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
На автобусе
670 отзывов
7 часов
Групповая
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
28 июл в 11:30
от 1 800 за человека
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
16 дек в 06:00
от 8 900 за всё до 6 чел.
Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
24 окт в 09:00
от 8 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 сентября 2023
    Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
    Были на индивидуальной экскурсии с гидом Татьяной и водителем Натальей. Экскурсия очень понравилась. Поразила красота и необычность Псково-Печорского монастыря. Нас
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    никуда не торопили, показали и ответили на вопросы обо всем, что было нам интересно. Вторая часть экскурсии в Изборске тоже прошла очень хорошо. Удивили Словенские родники, красота "Псковской Швейцарии", древность и сохранность крепости. Экскурсия - никаких нареканий. Молодцы, спасибо огромное

  • Т
    Татьяна
    31 июля 2023
    Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
    Очень довольны поездкой в Изборск и Печоры! Экскурсия шикарная, море впечатлений) Словенские ключи - райский уголок. Никита - на высоте,
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    четкая организация, великолепные, энциклопедические знания! Смело рекомендуем))) К слову - это экскурсия уже вторая с Никитой. Отдельное спасибо водителю Алексею за безупречный трансфер!

  • Е
    Елена
    16 июля 2023
    Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
    Прекрасная экскурсия! Много увидели и успели. Псков, Печоры, Изборск. Необыкновенной красоты край. Рекомендуем! Обязательно посетите!
  • M
    Mef107
    15 июня 2023
    Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
    Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Никитой Подлиневым была замечательной. Никита очень подробно и интересно вёл рассказ по ходу экскурсии. Было видно, что он погружен в эпоху. 6 часов пролетели незаметно. Мы много нового узнали о Псковских крепостях. Большое спасибо Никите!
  • Е
    Евгения
    8 мая 2023
    Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Анна Михайловна очень интересно рассказывала. Предоставлялось свободное время во время экскурсии. Организация отличная. С удовольствием побываю на других экскурсиях при случае. Спасибо.
  • В
    Виктория
    2 мая 2023
    Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
    29 апреля 2023 семьей (2 взрослых и 2 детей (15 и 9 лет) ездили на экскурсию с гидом Никитой. Все
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    прошло отлично. Гид всю дорогу нам рассказывал исторические факты, показал все красоты Изборской крепости и городища, долины, увидели прекрасных лебедей на озере и даже аистов, Псково-Печерский монастырь встретил нас душевно. Успели сходить в пещеры (по записи). Впечатляюще. Угостились и запаслись вкусностями Псковской земли на местном рынке. Нам очень понравилось, спасибо, Никита! Рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2022
    Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
    Поездка с экскурсоводом Антониной Николаевной очень понравилась. Мне было особенно интересно, так как в этих местах была 40 лет назад.
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    Много изменилось, стало красивее, интереснее. Особенно потрясла экскурсия в Изборск. Какие красивые места! Как чисто, уютно, степенно и мощно одновременно. К сожалению, только в гостинице узнала, что была рядом с местом захоронения моего однокурсника Александра Артемьева, известного археолога, который нам часто рассказывал о своём Изборске. Придется вернуться…

  • Л
    Логвинова
    8 августа 2022
    Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
    Поездка была хорошо организована. Мы ездили на удобной машине с хоршим водителем. Нашим гидом был Евгений. Нам очень понравилось, как
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    системно он подошел к изложению материала, подробно и понятно отвечал на вопросы, откликалсяя на все наши просьбы, связанные с проведением экскурсии.

  • Д
    Дарина
    6 января 2022
    Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
    Экскурсия - восхитительная, 10/10! Юлия Владимировна предоставила нам увлекательный рассказ на столь сложную тему Великой Отечественной войны. Я далека от патриотики, но даже такому туристу, как я, экскурсия не покажется нудной. Да и сам город Остров мне очень понравился. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пещеры Псково Печерского монастыря»

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  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "Пещеры Псково Печерского монастыря" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 674 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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