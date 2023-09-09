7 часов
Групповая
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
28 июл в 11:30
от 1 800₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
16 дек в 06:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
24 окт в 09:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей9 сентября 2023Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырьБыли на индивидуальной экскурсии с гидом Татьяной и водителем Натальей. Экскурсия очень понравилась. Поразила красота и необычность Псково-Печорского монастыря. Нас
- ТТатьяна31 июля 2023Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырьОчень довольны поездкой в Изборск и Печоры! Экскурсия шикарная, море впечатлений) Словенские ключи - райский уголок. Никита - на высоте,
- ЕЕлена16 июля 2023Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырьПрекрасная экскурсия! Много увидели и успели. Псков, Печоры, Изборск. Необыкновенной красоты край. Рекомендуем! Обязательно посетите!
- MMef10715 июня 2023Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырьИндивидуальная экскурсия с экскурсоводом Никитой Подлиневым была замечательной. Никита очень подробно и интересно вёл рассказ по ходу экскурсии. Было видно, что он погружен в эпоху. 6 часов пролетели незаметно. Мы много нового узнали о Псковских крепостях. Большое спасибо Никите!
- ЕЕвгения8 мая 2023Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группеЭкскурсия понравилась. Экскурсовод Анна Михайловна очень интересно рассказывала. Предоставлялось свободное время во время экскурсии. Организация отличная. С удовольствием побываю на других экскурсиях при случае. Спасибо.
- ВВиктория2 мая 2023Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь29 апреля 2023 семьей (2 взрослых и 2 детей (15 и 9 лет) ездили на экскурсию с гидом Никитой. Все
- ННаталья3 ноября 2022Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группеПоездка с экскурсоводом Антониной Николаевной очень понравилась. Мне было особенно интересно, так как в этих местах была 40 лет назад.
- ЛЛогвинова8 августа 2022Поездка была хорошо организована. Мы ездили на удобной машине с хоршим водителем. Нашим гидом был Евгений. Нам очень понравилось, как
- ДДарина6 января 2022Посещение города Остров и музейного комплекса Линия СталинаЭкскурсия - восхитительная, 10/10! Юлия Владимировна предоставила нам увлекательный рассказ на столь сложную тему Великой Отечественной войны. Я далека от патриотики, но даже такому туристу, как я, экскурсия не покажется нудной. Да и сам город Остров мне очень понравился. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пещеры Псково Печерского монастыря»
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