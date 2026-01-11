Экскурсия в Пушкинские Горы на автобусе в группе

Если Вы планируете совершить путешествие в Пушкинские Горы, то мы предлагаем Вам на комфортабельном автобусе, в компании аккредитованного гида и комфотной группы, познакомиться с жизнью и творчеством великого русского поэта
А. С. Пушкина. В ходе экскурсии Вы посетите усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», а также Святогоский монастырь, где покоится А. С. Пушкин. Пушкинские Горы — место духовного становления поэта, поэтическая Родина, творческая «лаборатория». Место, которое вдохновляло великого поэта на создание великих произведений.

Описание экскурсии

С июня программа проходит 29 июня, 27 июля, 24 августа (вместо последнего вторника месяца), по вторникам и субботам- отъезд в 09.30. Окончание в 18.30, при необходимости возможен трансфер на ж/д вокзал. По пятницам отъезд в 10.30 (подходит для туристов, прибывающих на «Ласточке» из Санкт - Петербурга, возможна встреча сразу на ж/д вокзале по предварительной договоренности). Окончание программы в 19.30 09.15 Сбор группы. 09:30 Отъезд на экскурсию в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина(120 км. от Пскова). Приезд в Пушкинские Горы. Осмотр родового имения Ганнибалов — Пушкиных в Михайловском. Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения…». На экскурсии по усадьбе «Михаайловское» вы услышите истории из жизни семьи Пушкиных. В уютном и маленьком домике Арины Родионовны узнаете о непростой судьбе няни. Увидите «творческую лабораторию» — кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера гения родилось более 100 произведений. Вы узнаете больше о творчестве Пушкина, его семье и судьбе, услышите огромное количество стихотворений во время экскурсии. А также секреты повседневной жизни поэта в Михайловском: распорядок дня, развлечения в деревенской глуши, самое любимое варенье поэта и как он ухаживал за соседскими барышнями. Прогулка по усадебному Михайловскому парку XVIII века: извилистые дорожки с вековыми елями, старый дуби где же то самое «Лукоморье»,что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк. Продолжение экскурсионной программы (посещение могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре) Обед в кафе. (доп. плата - 950руб. Предварительное бронирование обязательно.) Тригорское — «Соседей милая семья…». Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, к той самой семье Осиповых - Вульф, ведь именно они стали прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом – музей хранит память об его жильцах, большую библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времен Пушкина. Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера Пушкина с друзьями. И, конечно, мы не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть. 18-18.30 Прибытие в Псков.

Новогодние экскурсии на комфортабельном автобусе: 30 декабря 2025, 3,5,7,9 января 2026

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба «Михайловское»
  • Усадьба «Тригорское»
  • Святогорский монастырь с могилой А.С. Пушкина
Что включено
  • Транспортное обслуживание на автобусе в группе (от 15 до 30 чел.)
  • Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Входные билеты: взрослые, пенсионеры - 1000 руб.
  • Учащиеся от 14 лет - 900 руб.
  • Школьники до 14 лет - 600 руб. (только по предъявлению свидетельства о рождении)
  • Комплексный обед в кафе - 950 руб./чел (необходимо сообщить нам при бронировании)
Место начала и завершения?
Пл. Ленина,1
Когда и сколько длится?
Когда: Новогодние экскурсии на комфортабельном автобусе: 30 декабря 2025, 3,5,7,9 января 2026
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Т
Очень понравилось, экскурсовод Татьяна рассказала очень много интересного о Пушкине и не только.
И
22.08.25 была экскурсия в Пушкинские горы: Тригорское, Михайловское, Монастырь в мини группе. Всё хорошо организовано от начала и до конца. Но самое лучшее - это замечательный экскурсовод ТАТЬЯНА! Она очень, очень интересно рассказывала. Рассказ сопровождался стихами Пушкина, вся группа была в восхищении и благодарила ТАТЬЯНУ. Экскурсия очень понравилась, спасибо!
Е
Очень качественная экскурсия, начиная с организации и заканчивая содержанием. Наша семья в восторге от экскурсовода Татьяны. Блестящее изложение материала! Тщательно подобранные стихотворные строки, факты биографии поэта, уместное использование краеведческого и
исторического материала не оставили нас равнодушными!
Автобус комфортабельный. Мы брали экскурсию с обедом - вкусно. В Тригорском чуть не съели насекомые, но мы были "вооружены". И хотя экскурсия нам на троих обошлась в 15 тысяч, есть ощущение, что деньги потрачены с большой пользой.

М
Попали в последний вагон! Группа была небольшая до 25 человек и мы смогли комфортно все вместе ходить по усадьбе. Лучше ехать в эту поездку в будний день по возможности, потому
что не представляю, что будет в выходные… в усадьбы будет просто очередь из экскурсионных групп…

В день когда мы поехали были перебои со связью, и не работал микрофон, поэтому мы постоянно слушали гида через наушник. Экскурсовод Татьяна интересно рассказывала, а также красиво читала стихи, но мое субъективное, моментами было скучно слушать, потому что интонация речи была монотонная, из-за чего часть поездки просто спала под речь гида. Лишь чтение стихов несколько оживляло общий поток речи во время поездки.

Когда мы вышли из автобуса, то ощущение монотонности речи было меньше.

Автобус был с кондиционерами. Сидеть было комфортно. В целом маршрут довольно логичный, удалось все обзорно посмотреть. Брали тариф без обеда, так как брали перекус с собой. В кафешке где все остальные обедали, мы тоже заказали салат и суп в целом неплохо. Можно взять и тариф с обедом. Было не так много свободного времени и возможности по фотографировать и поснимать, но в целом впечатление положительное!

Рекомендую!

М
Прекрасная, очень информативная экскурсия от "Фабрики экскурсий"!
Автобус небольшой, новый, с кондиционером. Отдельное спасибо водителю за аккуратное вождение! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне - хорошо поставленный голос, грамотная речь, услышали большое количество отрывков из произведений поэта! Видно, что человек любит и знает своё дело. Огромное спасибо за организацию!!!
О
Побывав на Псковской земле, нельзя проехать мимо Пушкиногорья (тем более и год юбилейный - 225 лет со Дня рождения Пушкина). Решили обратиться в экскурсионное агентство. Несмотря на плохую переносимость дороги
(сильно укачивает), дорога пролетела незаметно под познавательный рассказ экскурсовода Елены. Экскурсовод рассказывала очень интересно. Узнали много нового из жизни поэта. Снова перечитала стихи, названные Еленой в процессе экскурсии. И вновь желание прочесть Евгения Онегина. Спасибо огромное Елене, видно, что человек искренне любит свою работу. Надышались духом "преданий старины глубокой", красотой русских усадеб. Иногда поражаешься, сколько в те годы в глубине русских лесов было таких усадеб - островков культуры своего рода, способствовавших просвещению народа, где дворянство и крестьяне жили рядом. Спасибо ещё раз за замечательную экскурсию! Елене всех благ! Обед кстати тоже был вкусный.

