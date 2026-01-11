Если Вы планируете совершить путешествие в Пушкинские Горы, то мы предлагаем Вам на комфортабельном автобусе, в компании аккредитованного гида и комфотной группы, познакомиться с жизнью и творчеством великого русского поэта
Описание экскурсииС июня программа проходит 29 июня, 27 июля, 24 августа (вместо последнего вторника месяца), по вторникам и субботам- отъезд в 09.30. Окончание в 18.30, при необходимости возможен трансфер на ж/д вокзал. По пятницам отъезд в 10.30 (подходит для туристов, прибывающих на «Ласточке» из Санкт - Петербурга, возможна встреча сразу на ж/д вокзале по предварительной договоренности). Окончание программы в 19.30 09.15 Сбор группы. 09:30 Отъезд на экскурсию в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина(120 км. от Пскова). Приезд в Пушкинские Горы. Осмотр родового имения Ганнибалов — Пушкиных в Михайловском. Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения…». На экскурсии по усадьбе «Михаайловское» вы услышите истории из жизни семьи Пушкиных. В уютном и маленьком домике Арины Родионовны узнаете о непростой судьбе няни. Увидите «творческую лабораторию» — кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера гения родилось более 100 произведений. Вы узнаете больше о творчестве Пушкина, его семье и судьбе, услышите огромное количество стихотворений во время экскурсии. А также секреты повседневной жизни поэта в Михайловском: распорядок дня, развлечения в деревенской глуши, самое любимое варенье поэта и как он ухаживал за соседскими барышнями. Прогулка по усадебному Михайловскому парку XVIII века: извилистые дорожки с вековыми елями, старый дуби где же то самое «Лукоморье»,что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк. Продолжение экскурсионной программы (посещение могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре) Обед в кафе. (доп. плата - 950руб. Предварительное бронирование обязательно.) Тригорское — «Соседей милая семья…». Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, к той самой семье Осиповых - Вульф, ведь именно они стали прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом – музей хранит память об его жильцах, большую библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времен Пушкина. Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера Пушкина с друзьями. И, конечно, мы не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть. 18-18.30 Прибытие в Псков.
Новогодние экскурсии на комфортабельном автобусе: 30 декабря 2025, 3,5,7,9 января 2026
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба «Михайловское»
- Усадьба «Тригорское»
- Святогорский монастырь с могилой А.С. Пушкина
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе в группе (от 15 до 30 чел.)
- Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослые, пенсионеры - 1000 руб.
- Учащиеся от 14 лет - 900 руб.
- Школьники до 14 лет - 600 руб. (только по предъявлению свидетельства о рождении)
- Комплексный обед в кафе - 950 руб./чел (необходимо сообщить нам при бронировании)
Место начала и завершения?
Пл. Ленина,1
Когда и сколько длится?
Когда: Новогодние экскурсии на комфортабельном автобусе: 30 декабря 2025, 3,5,7,9 января 2026
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось, экскурсовод Татьяна рассказала очень много интересного о Пушкине и не только.
22.08.25 была экскурсия в Пушкинские горы: Тригорское, Михайловское, Монастырь в мини группе. Всё хорошо организовано от начала и до конца. Но самое лучшее - это замечательный экскурсовод ТАТЬЯНА! Она очень, очень интересно рассказывала. Рассказ сопровождался стихами Пушкина, вся группа была в восхищении и благодарила ТАТЬЯНУ. Экскурсия очень понравилась, спасибо!
Очень качественная экскурсия, начиная с организации и заканчивая содержанием. Наша семья в восторге от экскурсовода Татьяны. Блестящее изложение материала! Тщательно подобранные стихотворные строки, факты биографии поэта, уместное использование краеведческого и
Попали в последний вагон! Группа была небольшая до 25 человек и мы смогли комфортно все вместе ходить по усадьбе. Лучше ехать в эту поездку в будний день по возможности, потому
Прекрасная, очень информативная экскурсия от "Фабрики экскурсий"!
Автобус небольшой, новый, с кондиционером. Отдельное спасибо водителю за аккуратное вождение! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне - хорошо поставленный голос, грамотная речь, услышали большое количество отрывков из произведений поэта! Видно, что человек любит и знает своё дело. Огромное спасибо за организацию!!!
Побывав на Псковской земле, нельзя проехать мимо Пушкиногорья (тем более и год юбилейный - 225 лет со Дня рождения Пушкина). Решили обратиться в экскурсионное агентство. Несмотря на плохую переносимость дороги
4410 ₽ за человека