Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить А. С. Пушкина. В ходе экскурсии Вы посетите усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», а также Святогоский монастырь, где покоится А. С. Пушкин. Пушкинские Горы — место духовного становления поэта, поэтическая Родина, творческая «лаборатория». Место, которое вдохновляло великого поэта на создание великих произведений. Если Вы планируете совершить путешествие в Пушкинские Горы, то мы предлагаем Вам на комфортабельном автобусе, в компании аккредитованного гида и комфотной группы, познакомиться с жизнью и творчеством великого русского поэта 4.8 12 отзывов

Экскурсии В Пскове И Области Ваш гид в Пскове Групповая экскурсия 4410 ₽ за человека 4.8 12 отзывов 9 часов На автобусе Можно с детьми

Описание экскурсии С июня программа проходит 29 июня, 27 июля, 24 августа (вместо последнего вторника месяца), по вторникам и субботам- отъезд в 09.30. Окончание в 18.30, при необходимости возможен трансфер на ж/д вокзал. По пятницам отъезд в 10.30 (подходит для туристов, прибывающих на «Ласточке» из Санкт - Петербурга, возможна встреча сразу на ж/д вокзале по предварительной договоренности). Окончание программы в 19.30 09.15 Сбор группы. 09:30 Отъезд на экскурсию в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина(120 км. от Пскова). Приезд в Пушкинские Горы. Осмотр родового имения Ганнибалов — Пушкиных в Михайловском. Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения…». На экскурсии по усадьбе «Михаайловское» вы услышите истории из жизни семьи Пушкиных. В уютном и маленьком домике Арины Родионовны узнаете о непростой судьбе няни. Увидите «творческую лабораторию» — кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера гения родилось более 100 произведений. Вы узнаете больше о творчестве Пушкина, его семье и судьбе, услышите огромное количество стихотворений во время экскурсии. А также секреты повседневной жизни поэта в Михайловском: распорядок дня, развлечения в деревенской глуши, самое любимое варенье поэта и как он ухаживал за соседскими барышнями. Прогулка по усадебному Михайловскому парку XVIII века: извилистые дорожки с вековыми елями, старый дуби где же то самое «Лукоморье»,что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк. Продолжение экскурсионной программы (посещение могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре) Обед в кафе. (доп. плата - 950руб. Предварительное бронирование обязательно.) Тригорское — «Соседей милая семья…». Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, к той самой семье Осиповых - Вульф, ведь именно они стали прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом – музей хранит память об его жильцах, большую библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времен Пушкина. Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера Пушкина с друзьями. И, конечно, мы не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть. 18-18.30 Прибытие в Псков.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усадьба «Михайловское»

Усадьба «Тригорское»

Святогорский монастырь с могилой А.С. Пушкина Что включено Транспортное обслуживание на автобусе в группе (от 15 до 30 чел.)

Экскурсионное обслуживание по всему маршруту Что не входит в цену Входные билеты: взрослые, пенсионеры - 1000 руб.

Учащиеся от 14 лет - 900 руб.

Школьники до 14 лет - 600 руб. (только по предъявлению свидетельства о рождении)

Комплексный обед в кафе - 950 руб./чел (необходимо сообщить нам при бронировании) Место начала и завершения? Пл. Ленина,1 Когда и сколько длится? Когда: Новогодние экскурсии на комфортабельном автобусе: 30 декабря 2025, 3,5,7,9 января 2026 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.