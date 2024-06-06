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Удобно, что не нужно было ждать, все было готово к приезду группы. Однозначно рекомендую заказывать с обедом, самостоятельно поесть в кафе времени может не хватить. И еще в усадьбах было очень много кусачих слепней (или отводов), но мы были в жаркую погоду. Автобус комфортабельный, утром встретили в назначенное время, организация на высоте.