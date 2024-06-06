1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«дома-музеи в усадьбах Михайловское и Тригорское будут закрыты на санитарное обслуживание»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
«Имение «Тригорское»: музей-усадьба друзей Пушкина помещиков Осиповых-Вульф»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
«Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«В родовом имении матери Пушкин, усадьбе Михайловское, вы познакомитесь с его поэтической родиной и местом духовного становления»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«Вы навестите две усадьбы, с которыми тесно связана жизнь Пушкина: родовое имение Михайловское и Тригорское, где жили друзья поэта — большое семейство Осиповых-Вульф»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«На экскурсии по старинной усадьбе вы узнаете удивительные истории из жизни семьи Пушкиных-Ганнибал»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
«По желанию дополнительно или вместо посещения Бугрово можно заехать в усадьбы Тригорское или Петровское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 20 чел.
Групповая
9 часов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Всё это вы услышите, осматривая территорию усадьбы»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970₽ за человека
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
«Вы посетите родовое имение Пушкиных — усадьбу «Михайловское»»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
«Входные билеты в две усадьбы: 900 руб»
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
«Усадьба Ореховно — кусочек Англии и Италии»
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
«Усадьба Михайловское — родовое имение Ганнибалов-Пушкиных, где мы увидим домик няни Арины Родионовны и липовую аллею Керн»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
«На территории бывшей дворянской усадьбы вы увидите привезенные сюда сохранившиеся образцы деревянного зодчества»
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
«Фермерское хозяйство «Сельская усадьба» — именно здесь выращивают легендарную «псковскую малину» (около 40 сортов»
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
«Какие цветы можно увидеть в разные месяцы в парке «Ореховно» и на какие зоны «условно» делится парк усадьбы»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсия понравилась, посмотрели всё, что заявлено, было достаточно свободного времени, чтобы погулять самостоятельно. Очень вкусный был обед, который заказывали заранее.
- ННадежда30 мая 2024Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
- ггалина30 мая 2024Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
- ИИрина29 мая 2024Великолепная экскурсия! Несмотря на знание биографии А. С. Пушкина услышали много нового. Наш гид Алина владеет огромным запасом информации. В сочетании с отличным чтением отрывков пушкинских произведений это дает много положительных эмоций! Спасибо!!!
- ИИрина26 мая 2024Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
- ААртем25 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод достаточно интересно рассказывает историю жизни великого поэта(для тех кто забыл или никогда особо не интересовался в
- ССергей19 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
- ЕЕлена19 мая 2024Экскурсовод Юлия очень понравилась как рассказчик и как организатор. Время пролетело незаметно. Единственное, что не хорошо, так это потерянное время
- ССветлана14 мая 2024С Анной мы провели 3 незабываемых дня на Псковской земле. Экскурсии по пушкинским местам, в Псково-Печорскую лавру, в Изборск, по древним
- РРоман14 мая 2024Очень понравилась данная экскурсия. Места очень красивые. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 2 300 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Пскове на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 691 ⭐ отзыв, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август