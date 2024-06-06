Экскурсии по усадьбам и дворцам Пскова

Найдено 15 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Пскове, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«дома-музеи в усадьбах Михайловское и Тригорское будут закрыты на санитарное обслуживание»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
«Имение «Тригорское»: музей-усадьба друзей Пушкина помещиков Осиповых-Вульф»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300 за человека
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
«Тригорское — усадьба друзей и второй дом Пушкина»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«В родовом имении матери Пушкин, усадьбе Михайловское, вы познакомитесь с его поэтической родиной и местом духовного становления»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«Вы навестите две усадьбы, с которыми тесно связана жизнь Пушкина: родовое имение Михайловское и Тригорское, где жили друзья поэта — большое семейство Осиповых-Вульф»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 19 чел.
Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Индивидуальная
8 часов
107 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«На экскурсии по старинной усадьбе вы узнаете удивительные истории из жизни семьи Пушкиных-Ганнибал»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
«По желанию дополнительно или вместо посещения Бугрово можно заехать в усадьбы Тригорское или Петровское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500 за всё до 20 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Всё это вы услышите, осматривая территорию усадьбы»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
«Вы посетите родовое имение Пушкиных — усадьбу «Михайловское»»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
«Входные билеты в две усадьбы: 900 руб»
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
«Усадьба Ореховно — кусочек Англии и Италии»
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000 за человека
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
«Усадьба Михайловское — родовое имение Ганнибалов-Пушкиных, где мы увидим домик няни Арины Родионовны и липовую аллею Керн»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
«На территории бывшей дворянской усадьбы вы увидите привезенные сюда сохранившиеся образцы деревянного зодчества»
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400 за человека
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
«Фермерское хозяйство «Сельская усадьба» — именно здесь выращивают легендарную «псковскую малину» (около 40 сортов»
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700 за человека
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
«Какие цветы можно увидеть в разные месяцы в парке «Ореховно» и на какие зоны «условно» делится парк усадьбы»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия понравилась, посмотрели всё, что заявлено, было достаточно свободного времени, чтобы погулять самостоятельно. Очень вкусный был обед, который заказывали заранее.
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    Удобно, что не нужно было ждать, все было готово к приезду группы. Однозначно рекомендую заказывать с обедом, самостоятельно поесть в кафе времени может не хватить. И еще в усадьбах было очень много кусачих слепней (или отводов), но мы были в жаркую погоду. Автобус комфортабельный, утром встретили в назначенное время, организация на высоте.

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
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    хорошие чистые автобусы, наличие аудио-гарнитуры, прекрасные профессиональные гиды. На данной экскурсии хочу рекомендовать брать комплексный обед. Здесь он проходит в отличном ресторане и действительно вкусный. Не могу не отметить замечательного гида - Виолетту. Очень понравилась всей нашей семье. Прекрасная девушка, очень приятный человек и замечательный гид. Спасибо)

  • г
    галина
    30 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
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    уместный юмор, все на высшем уровне! Отдельно хочется отметить работу водителя Константина, как назвала его Наталья Павловна "бесподобный Константин", 😊, и это верно! Спасибо вам большое за полученные впечатления!

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
    Великолепная экскурсия! Несмотря на знание биографии А. С. Пушкина услышали много нового. Наш гид Алина владеет огромным запасом информации. В сочетании с отличным чтением отрывков пушкинских произведений это дает много положительных эмоций! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод достаточно интересно рассказывает историю жизни великого поэта(для тех кто забыл или никогда особо не интересовался в
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    школе:)). Комфортабельный автобус. По пути есть несколько достопримечательностей, про которые даже не слышал, экскурсовод объяснила. На вопросы по экскурсии получил удовлетворяющие меня ответы. Возьмите немного мелочи, чтобы возложить цветы, купленные у пушкиногорских бабушек к могиле Пушкина или героям инженерных войск, которые разминировали и храм и могилу поэта. Во второй части экскурсии понравилась история прообразов сёстёр Лариных в "Евгении Онегине" и собственно место, где эти девушки жили. Рекомендую данную экскурсию к посещению.

  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Экскурсовод Юлия очень понравилась как рассказчик и как организатор. Время пролетело незаметно. Единственное, что не хорошо, так это потерянное время
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    в Святогорском монастыре. Зачем возить туда туристов если из-за ремонта даже нет места чтобы группа могла постоять и послушать экскурсовода, стройка идёт полным ходом, кругом пыль, рабочие носят стройматериалы.

  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    По местам Михайловской ссылки Пушкина
    С Анной мы провели 3 незабываемых дня на Псковской земле. Экскурсии по пушкинским местам, в Псково-Печорскую лавру, в Изборск, по древним
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    монастырям города. Лучшего гида трудно и представить. Глубокие знания истории, грамотная подача информации, интересные факты, большая научная и просветительская работа в ее активе. Анна прекрасный рассказчик, добрый и порядочный человек. Высший бал и лучшие рекомендации.

  • Р
    Роман
    14 мая 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Очень понравилась данная экскурсия. Места очень красивые. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.
    Очень понравилась данная экскурсия. Места очень красивые. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Усадьбы и дворцы»

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  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
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