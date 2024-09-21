Экскурсии по паркам и усадьбам Пскова

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Пскове, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
На автобусе
3 отзыва
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
26 окт в 09:30
30 окт в 09:30
4 600 за человека
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
11 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
10 300 за всё до 10 чел.
«Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
«Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: По пятницам в 10:30.
6 дек в 10:30
20 дек в 10:30
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
    Очень понравилась поездка!!! Была минигруппа (5 человек), как мы и хотели. Прекрасный водитель Алексей, дорога показалась незаметной и комфортной. А
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    гид Александр увлекал нас рассказами про Пушкина. И рассказы эти были нескучными, порой в лицах и с прочтением стихов. Великолепная была погода, тёплая, безветренная, в воздухе стояли ароматы трав, цветов и мы любовались видами, которые открываются с Усадеб, особенно, в Михайловском. Спасибо Александру за проведённый с нами день! Хочется пожелать крепкого здоровья и благополучия во всем!

  • Л
    Людмила
    31 июля 2024
    Пушкинские Горы: по местам великого поэта
    Посетили места великого поэта - А. С. Пушкина. Нас было 6 человек на личном транспорте с гидом. Очень познавательно и
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    интересно. Посетили две усадьбы Тригорское, Михайловское и могилу поэта. Нашему гиду Ирине Егоровне отдельное СПАСИБО за экскурсию, за отношение к своему делу, много информации о поэте, его друзьях, родных, близких, цитирование стихов, рассказов, выдержки из переписки. Самое главное, что от избытка информации совсем не было усталости. Хочется пожелать доброго здравия и бодрости Ирине Егоровне. Места необьятные, красоты необыкновенные. Спасибо всем, кто сделал этот уголок заповедным. Рекомендую к посещению!

  • В
    Валентина
    25 июля 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
    Замечательная экскурсия, все хорошо организовано, очень понравилось, что была малочисленная группа и два увлеченных, знающих свое дело экскурсоводов. Спасибо! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
  2. Пушкинские Горы: по местам великого поэта
  3. «Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 600 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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