11 часов
Групповая
до 18 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
26 окт в 09:30
30 окт в 09:30
4 600₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
10 300₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
«Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: По пятницам в 10:30.
6 дек в 10:30
20 дек в 10:30
6 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 сентября 2024Очень понравилась поездка!!! Была минигруппа (5 человек), как мы и хотели. Прекрасный водитель Алексей, дорога показалась незаметной и комфортной. А
- ЛЛюдмила31 июля 2024Посетили места великого поэта - А. С. Пушкина. Нас было 6 человек на личном транспорте с гидом. Очень познавательно и
- ВВалентина25 июля 2024Замечательная экскурсия, все хорошо организовано, очень понравилось, что была малочисленная группа и два увлеченных, знающих свое дело экскурсоводов. Спасибо! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Парки и усадьбы»
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