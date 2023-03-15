в среду и субботу в 09:00

В Пушкинские горы - в мини-группе

Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням

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Дорога из Пскова приведёт вас в «обитель дальнюю трудов и чистых нег» — особое место в жизни Пушкина, ставшее сакральными в истории литературы. Более сотни произведений, включая «Евгения Онегина», появились на свет именно здесь.

На экскурсии в группе до 14 человек вы прикоснётесь к биографии и творчеству поэта в период Михайловской ссылки. А также посетите его могилу.
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
В Пушкинские горы - в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Усадьба Михайловское

Вы посетите родовое имение матери Пушкина, его поэтическую родину и место духовного становления поэта. Узнаете, как он работал над своими произведениями, откуда черпал вдохновение и кто был его музой. О том, как давалась деревенская жизнь Пушкину, тоже будет отдельный рассказ. Чем он занимался и какого распорядка придерживался, какие блюда для него готовила любимая няня и кто навещал его в годы ссылки? Всё это вы услышите, осматривая территорию усадьбы. А на прогулке по парку вспомним стихотворения, которые Александр Сергеевич написал, любуясь этими самыми пейзажами.

Усадьба Тригорское

Вот и владения друзей Пушкина, которые стали для него вторым домом в годы ссылки. Обитателям Тригорского посвящены стихи, здесь живо ощущаются реалии романа «Евгений Онегин». Этот дом воспринимается как «дом Лариных», а в чертах героев романа угадываются конкретные лица. Вы рассмотрите комнаты хозяев, гостиную, кабинет, библиотеку, девичью и подлинные вещи, хранящие историю. Побываете в баньке, которую использовали не только по прямому назначению. И конечно, мы обязательно погуляем по приусадебному парку 18 века, красивому и элегантному, где вы навестите «дуб у Лукоморья».

В завершение мы посетим Святогорский монастырь, на территории которого находится родовой некрополь Ганнибалов-Пушкиных с могилой поэта.

Организационные детали

  • Трансфер из Пскова и обратно — на минивэне или небольшом 20-местном автобусе
  • Дополнительные расходы: входные билеты в две усадьбы — 800 руб. за взрослого, 700 руб. — пенсионеры и дети от 14 лет (возможна покупка по Пушкинской карте), 300 руб. — дети до 14 лет
  • В программе предусмотрено свободное время для обеда, вы можете заказать комплексный обед — 550 руб. /человека

в среду и субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина в Пскове
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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