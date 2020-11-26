27 отзывов оставили туристы

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Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя

Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений

4.7
27 отзывов
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Пскова
Ученый кот и русалка на ветвях, скамья Онегина и небо, которое дышало осенью, — все эти образы появились в воображении Пушкина здесь, во время знаменитой Михайловской ссылки.

В родовом имении и усадьбе близких друзей вы узнаете о важном этапе его биографии, пройдете по аллее Анны Керн, услышите о рождении великих произведений и посетите могилу поэта.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя

Что вас ожидает

Усадьба Михайловское — родовое гнездо писателя
В настоящем природном заповеднике с чистейшим воздухом и сказочными панорамами, среди сосновых, липовых и еловых аллей вы погрузитесь в атмосферу, которая когда-то вдохновила Пушкина на целую серию культовых произведений. В доме-музее рассмотрите интерьеры и предметы быта былой эпохи, пройдете по передней, заглянете в девичью и домик няни Арины Родионовны. Я расскажу о повседневной жизни писателя, встречах и беседах, которые повлияли на формирование его мировоззрения и творчество. А на аллее Анны Керн, где в часы досуга гулял поэт, вспомним «Я помню чудное мгновенье…».

Усадьба Тригорское — теплые вечера с друзьями
Имение семьи Осиповых-Вульф стало вторым домом для Пушкина. На прогулке 👣 по английскому пейзажному парку вы узнаете, почему в Тригорском его прозвали «яблошным пирогом». Как он коротал вечера в гостях у близких друзей, ставших прототипами семьи Лариных. Возле знаменитой скамьи Онегина поговорим о зарождении легендарного романа. А в завершение вы посетите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится последнее пристанище великого поэта.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в две усадьбы (800 руб. /взрослый, 700 руб. /пенсионеры, 300 руб. /дети) и обед в местном кафе по желанию (400 руб. /человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Санитарные дни в домах-музеях в Пушкинских Горах:
    — Усадьба «Михайловское» с 11. 11 по 25. 11
    — Усадьба «Тригорское» с 11. 11 по 18. 11
    Изменения в программе экскурсий на этот период: 11, 14 и 18 ноября будет проводиться экскурсия ⛳ по усадьбе «Петровское» и парку «Михайловского» (без потери информации), а 21 и 24 ноября — по усадьбе «Тригорское» и парку «Михайловского». В эти дни предоставляются скидки на входные билеты: скидка 250 руб. — взрослым, 150 руб. — пенсионерам, 100 руб. — школьникам.

Расписание новогодних праздников
2, 3, 4 января 2021 года экскурсия будет проводиться в 09:30 и длиться 10 часов, стоимость 2500 руб. /взрослый, 2300 руб. /пенсионеры, 1800 руб. /дети. В стоимость входит трансфер, комплексный обед и входные билеты в 2 усадьбы.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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27 отзывов оставили туристы

26 ноя 2020
Добрый день! Хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии. Все было четко, слажено. Нам не забыли напомнить, что и когда от нас требуется, четко и по существу отвечали на все вопросы, в т. ч. по электронной почте. Особая благодарность экскурсоводу Марии за эмоциональный, интересный рассказ. Чувствуется глубокие знания истории и располагает доброжелательное отношение к людям.
29 окт 2020
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень образованна, видно, что любит свою работу. Из минусов: обед отвратителен, совершенно не стоит 400 рублей.
12 окт 2020
Добрый день! К сожалению, совершенно не отработан тайминг экскурсии: 1. Начало экскурсии было сдвинуто на час ( отдаю должное- по телефону предупредили) 2. В Михайловском долго ждали экскурсию в дом- музей: технический перерыв, 4 группы ( делимые на две). Как результат- парк нам не показали. У нас в Пушкине и Петергофе автобусные экскурсии подъезжают к назначенному времени и никто тупо не стоит у входа- хорошая организация! Во время ожидания в очереди экскурсоводу рассказывать было нечего ( и это о Пушкине!)
Александра
Ответ гида:Добрый день, Ольга! Мы понимаем Ваше огорчение от сложившихся временных накладок и хотим прокомментировать сложившуюся ситуацию на субботней экскурсии в Пушкинских Горах. Мы действительно сдвинули время отправления группы на 40 минут, это было обусловлено технической необходимостью. Мы уведомили об этом всех участников экскурсии за сутки до ее начала. При этом экскурсионное время не уменьшилось, экскурсия продолжалась заявленные 10 часов. Ежегодно, в период "золотой осени", экскурсия в Пушкинские Горы - одна из самых востребованных в нашем регионе. Это приводит к большому потоку экскурсантов по выходным дням и к задержкам при входе в усадебные дома Михайловского и Тригорского. Пропускная способность музея, равно как и отсутствие возможности записи группы на определенное время, не зависят от нашей компании. Все заявленные нами услуги (в том числе экскурсия по парку "Михайловского", с показом: "Ёловой аллеи", "Аллеи Керн", "Острова уединения", памятника А. С. Пушкину) были даны в полном объеме Очень надеемся, что временные накладки на экскурсии не испортили общего впечатления о нашем регионе.
3 окт 2020
Очень интересная экскурсия. Хорошая организация. Великолепный экскурсовод. Рекомендую!
1 окт 2020
Экскурсия, в целом, понравилась, гид Мария очень живо и увлекательно рассказывала. Была экскурсия в усадьбы и в Святогорский монастырь, на могилу Пушкина. В усадьбах хотелось погулять подольше, ведь там так красиво, просторно, а вот для монастыря дали как раз слишком много времени, около 45 мин, а хватило бы и 15 мин, (которого не надо было. эти лишние полчаса лучше провести в усадьбах) Обед вкусный, сытный, в гостинице "Арина Р", но он явно стоит дешевле, ну так порядка 250-300р, не 400р. Автобус чистый, было приятно, буду рекомендовать.
27 сен 2020
Благодарю за прекрасно организованную поездку! Экскурсоводу Светлане отдельное спасибо за очень интересный рассказ и работу с группой.
24 сен 2020
В общем и целом организация экскурсии достойная. Гид просто великолепен! Ярко, эмоционально, талантливо! Спасибо Марии! Но грустный безэмоциональный скучаюющий гид по Михайловскому сильно испортил наше впечатление : при малом наличии народа в усадьбе была создана толкучка, тупое ожидание у дверей (вместо увлекательных рассказов на территории), и в целом экскурсия по Михайловскому была скомканной. Ну и обед суетный, в крайне скученном помещении, хоть и пафосного отеля "Арина Р. ". Все остальное - работа водителя и гида Марии на высшем уровне!
21 сен 2020
Очень интересная, познавательная экскурсия. Жалко что не захватывает Петровское и Пушкинскую деревню. Рекомендую у кого дети школьного возраста. Можно многое узнать о жизни поэта.
Тася
20 сен 2020
Экскурсия была идеальной! Светлана - просто кладезь полезной и интересной информации, отличный рассказчик, читала стихи, в тему мест или событий, это просто высший бал! Узнала огромное количество фактов, увидела красивейшие места, сильно рекомендую!)
13 сен 2020
На месте все было отлично, а рассказ гида в автобусе не получился- плохой звук и не формат гида, а вот на месте Мария зажигала) Обед хороший, место для обеда очень удачное. В целом очень все хорошо
23 авг 2020
Экскурсия прошла очень эмоционально. Гид Светлана старалась приблизить нас к эпохе, цитировала множество пушкинских стихов и отрывки из "Евгения Онегина", подходящие к ситуации; в частности, я узнала. что строки о Зизи в поэме относятся к Евпраксии Вульф, дочери хозяйки Тригорского. Хорошо также, что гид не акцентировала внимание на некоторых неприятных сторонах жизни Пушкина в Михайловском - вынужденной слежке за ним отцом (некоторое время), истории с Ольгой Калашниковой и др.
21 авг 2020
Понравилось, что экскурсовод показал классика и его окружение как обычных, характерных людей. Это создало атмосферу особой близости с нами, сегодняшними людьми. Такая экскурсия подойдёт для любых людей.
21 авг 2020
Мы были семьей и нам понравилось что вся группа была небольшая ( примерно чел. 17), поэтому было удобно перемещаться и слушать. Специально взяли экскурсию, потому что самим, конечно, столько нюансов не узнать, если ты не изучал жизнь и творчество поэта. Нас сопровождала Лариса, которая очень любит свою работу и все что с ней связано. Поэтому нам было интересно. Впечатление хорошее! Спасибо!
16 авг 2020
Экскурсия 12 августа была прекрасна. Спасибо гиду Светлане, всё, как надо: информации много, подается она не наукообразно и не примитивно, интересно и увлекательно. Программа выстроена блестяще: много видели и не устали. Время пролетело незаметно. Мы к вам вернемся!;)
9 авг 2020
Экскурсия в Пушкинские горы с экскурсоводом Светланой. Просто великолепно. Получили истинное наслаждение. Профессионал своего дела, Светлана так много рассказала нам о Пушкине, его эпохе, усадьбах и прочем, свои рассказы сопровождала многочисленными стихами А. С. Пушкина. Вроде бы долгая Экскурсия, 11 часов, пролетела незаметно. Хотелось бы со Светланой посетить все возможные экскурсии! Она не просто человек, влюблённый в свою профессию, но и просто очень приятная девушка. Экскурсия отлично структурирована, все четко, везде успели, было время на фото, сувениры, туалет и пр. Легко и очень познавательно провели этот день! Компании выражаю благодарность за чудесную поездку! Так же стоит отметить водителя Юрия за безопасную езду. Рекомендую!
Ещё 12 отзывов

Александра проводит ещё 3 экскурсии

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