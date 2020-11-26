27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Усадьба Михайловское — родовое гнездо писателя

В настоящем природном заповеднике с чистейшим воздухом и сказочными панорамами, среди сосновых, липовых и еловых аллей вы погрузитесь в атмосферу, которая когда-то вдохновила Пушкина на целую серию культовых произведений. В доме-музее рассмотрите интерьеры и предметы быта былой эпохи, пройдете по передней, заглянете в девичью и домик няни Арины Родионовны. Я расскажу о повседневной жизни писателя, встречах и беседах, которые повлияли на формирование его мировоззрения и творчество. А на аллее Анны Керн, где в часы досуга гулял поэт, вспомним «Я помню чудное мгновенье…».

Усадьба Тригорское — теплые вечера с друзьями

Имение семьи Осиповых-Вульф стало вторым домом для Пушкина. На прогулке 👣 по английскому пейзажному парку вы узнаете, почему в Тригорском его прозвали «яблошным пирогом». Как он коротал вечера в гостях у близких друзей, ставших прототипами семьи Лариных. Возле знаменитой скамьи Онегина поговорим о зарождении легендарного романа. А в завершение вы посетите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится последнее пристанище великого поэта.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в две усадьбы (800 руб. /взрослый, 700 руб. /пенсионеры, 300 руб. /дети) и обед в местном кафе по желанию (400 руб. /человека).

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Санитарные дни в домах-музеях в Пушкинских Горах:

— Усадьба «Михайловское» с 11. 11 по 25. 11

— Усадьба «Тригорское» с 11. 11 по 18. 11

Изменения в программе экскурсий на этот период: 11, 14 и 18 ноября будет проводиться экскурсия ⛳ по усадьбе «Петровское» и парку «Михайловского» (без потери информации), а 21 и 24 ноября — по усадьбе «Тригорское» и парку «Михайловского». В эти дни предоставляются скидки на входные билеты: скидка 250 руб. — взрослым, 150 руб. — пенсионерам, 100 руб. — школьникам.

Расписание новогодних праздников

2, 3, 4 января 2021 года экскурсия будет проводиться в 09:30 и длиться 10 часов, стоимость 2500 руб. /взрослый, 2300 руб. /пенсионеры, 1800 руб. /дети. В стоимость входит трансфер, комплексный обед и входные билеты в 2 усадьбы.