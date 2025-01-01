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Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)

4.8
32 отзыва
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Оказавшись в Пскове, грешно не доехать до отчей земли великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Здесь жили его предки, здесь за ним ухаживала «дряхлая старушка» Арина Родионовна.

За девятичасовую экскурсию ⛳ вы также успеете увидеть могилу поэта у стен Успенской церкви Святогорского монастыря и усадьбу его ближайших друзей, где он провёл много времени и вдохновился на написание «Евгения Онегина».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 025 ₽ за человека

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Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)

Что вы увидите

  • Дворянское имение Пушкина
  • Святогорский Успенский Монастырь
  • Усадьба семьи Осиповых-Вульф
Пушкинские горы ⛰️ — приют спокойствия и дом
Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина.
Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские горы были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, — «дом Лариных» в Тригорском.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Обед (при выборе категории билета «с обедом»)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (при выборе категории билета «без питания»)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина (Псков)
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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32 отзыва оставили туристы

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