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На территории Детского парка вы увидите несколько памятников, вошедших в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле губернаторского дома услышите о знаменитом псковиче В. Каверине, авторе бессмертного романа, увидите памятник «Двум капитанам».

История нашего города неразрывно связана с жизнью и судьбами В. Ленина, С. Перовской, В. Брадиса, Николая II, А. Блока. О них и не только расскажу вам на нашей экскурсии по «Историческому Пскову».

Важно знать: