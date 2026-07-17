Подробнее На территории Детского парка вы увидите несколько памятников, вошедших в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле губернаторского дома услышите о знаменитом псковиче В. Каверине, авторе бессмертного романа, увидите памятник «Двум капитанам». История нашего города неразрывно связана с жизнью и судьбами В. Ленина, С. Перовской, В. Брадиса, Николая II, А. Блока. О них и не только расскажу вам на нашей экскурсии по «Историческому Пскову». Важно знать • В экскурсию не включено посещение Псковского Кремля;

Экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек.