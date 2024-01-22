Исторический Псков

Экскурсия для детей и взрослых проводится по историческому Пскову

Экскурсия для детей и взрослых проводится по историческому Пскову, с осмотром основных достопримечательностей в центре города.

Вы узнаете об основательнице и покровительнице Пскова – княгине Ольге, почему псковичей называли «скобарями», а сейчас возле памятника «Скобарю» принято загадывать желания.
Исторический Псков
Исторический Псков
Исторический Псков
Исторический Псков
Ближайшие даты:
1
янв
8
янв
15
янв
22
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник «Два капитана»
  • Церковь Василия на горке
  • Церковь Анастасии Узорешительницы
  • Памятник «Скобарю»
  • Дом Губернатора
  • Доходные дома Пскова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

На территории Детского парка вы увидите несколько памятников, вошедших в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле губернаторского дома услышите о знаменитом псковиче В. Каверине, авторе бессмертного романа, увидите памятник «Двум капитанам».
История нашего города неразрывно связана с жизнью и судьбами В. Ленина, С. Перовской, В. Брадиса, Николая II, А. Блока. О них и не только расскажу вам на нашей экскурсии по «Историческому Пскову».

Важно знать:

  • В экскурсию не включено посещение Псковского Кремля;
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 3 человек.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, Октябрьский проспект
Завершение: Улица Советская, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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