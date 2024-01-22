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Описание
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На территории Детского парка вы увидите несколько памятников, вошедших в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле губернаторского дома услышите о знаменитом псковиче В. Каверине, авторе бессмертного романа, увидите памятник «Двум капитанам».
История нашего города неразрывно связана с жизнью и судьбами В. Ленина, С. Перовской, В. Брадиса, Николая II, А. Блока. О них и не только расскажу вам на нашей экскурсии по «Историческому Пскову».
Важно знать:
В экскурсию не включено посещение Псковского Кремля;
Экскурсия состоится при наборе группы от 3 человек.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, Октябрьский проспект
Завершение: Улица Советская, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.