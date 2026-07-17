Экскурсия для детей и взрослых проводится по историческому Пскову, с осмотром основных достопримечательностей в центре города.
Вы узнаете об основательнице и покровительнице Пскова – княгине Ольге, почему псковичей называли «скобарями», а сейчас возле памятника «Скобарю» принято загадывать желания.
Вы узнаете об основательнице и покровительнице Пскова – княгине Ольге, почему псковичей называли «скобарями», а сейчас возле памятника «Скобарю» принято загадывать желания.
Описание экскурсии
Подробнее На территории Детского парка вы увидите несколько памятников, вошедших в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле губернаторского дома услышите о знаменитом псковиче В. Каверине, авторе бессмертного романа, увидите памятник «Двум капитанам». История нашего города неразрывно связана с жизнью и судьбами В. Ленина, С. Перовской, В. Брадиса, Николая II, А. Блока. О них и не только расскажу вам на нашей экскурсии по «Историческому Пскову». Важно знать • В экскурсию не включено посещение Псковского Кремля;
Экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник «Два капитана»
- Церковь Василия на горке
- Церковь Анастасии Узорешительницы
- Памятник «Скобарю»
- Дом Губернатора
- Доходные дома Пскова
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, Октябрьский проспект
Завершение: Улица Советская, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо за отлично проведённое время! Благодаря прекрасному экскурсоводу прогулка по городу стала настоящим приключением, узнали много нового про историю Пскова, про значимых личностей и тонкости архитектуры. Советуем!
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