🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 491 отзыв Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: Центральный вход в Псковский Кремль 1 740 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 271 отзыв Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями Начало: По договорённости 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 146 отзывов Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 66 отзывов Популярное предложение Большой Псков на автобусе и пешком Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии Начало: На площади Ленина в г. Псков 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 51 отзыв Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас Начало: У набережной реки Псковы 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов Начало: на Октябрьском проспекте 4 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 73 отзыва Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен Начало: Площадь Ленина 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 173 отзыва Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 23 отзыва Псков пешком: от захаба до пролома Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов Начало: В центре города Расписание: в субботу в 11:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории Начало: У главного входа в Кремль 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 34 отзыва Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен Начало: На улице Советская Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00 750 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто) Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 14 отзывов По эпохам Пскова - пешком и на автобусе Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии Начало: В центре города 650 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 241 отзыв Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории Начало: Площадь Ленина, Псков Расписание: См. календарь от 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 333 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы Начало: Площадь Ленина Расписание: См. календарь 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину Расписание: Ежедневно, по договоренности от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 145 отзывов «Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия Начало: Площадь Ленина, Псков Расписание: См. календарь 600 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Псков: путешествие по страницам великой истории Откройте для себя сокровища Пскова: от мощных стен Кремля до захватывающих видов с горы Соколиха Начало: Псковский Кремль, Kremlin, 4, у ворот Расписание: Ежедневно, по договоренности от 9 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 10 отзывов Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю Начало: Ольгин крест Расписание: Ежедневно в любое время 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия Псковского Кремля: погружение в историю крепости Откройте для себя секреты Псковского Кремля с интерактивным аудиогидом, который оживит историю прямо в ваших ушах Начало: Ул. Кремль, 4, Псков Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Невыдуманные истории Пскова Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина) Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники Начало: Г. Псков, ул. Кремль Расписание: ежедневно 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект Расписание: ежедневно по договоренности 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города Начало: Площадь Ленина, Псков Расписание: По договоренности 3 000 ₽ за всё до 10 чел.