E Evgenia Экскурсовод был не слишком интересным, рассказывала, как плохой учитель, монотонно, без" искры".

Знания программы - без вопросов, а вот подача- хромает

Елена Отличная экскурсия и нам и нашим детям очень понравилась! Рекомендуем!

Валерия Очень увлечённая своим делом гид Елена, заражает энтузиазмом и любовью к своему городу!



Возможно, было бы здорово добавить в рассказ чуть больше про жизнь современного Пскова - это очень интересно)

А Анна Спасибо Светлане за увлекательный рассказ. За 2,5 часа узнали много об истории города, прогулялись по очень красивым местам. Мы просто влюбились в ухоженный и благоустроенный Псков.

Наталья Спасибо экскурсоводу Ларисе за прекрасное настроение после экскурсии. Интеллигентная, приятная, милая и добрая женщина. Без спешки и суеты все рассказала. Экскурсия была интересной и познавательной. Спасибо большое. Будьте все здоровы!

Ю Юлия Чудесная прогулка. Получили незабываемые впечатления и узнали много нового.

Ю Юлия Очень всё понравилось, рекомендую

Л Лиза Прекрасная экскурсия, неторопливо прогулялись по историческому центру Пскова

А Алеся Были на экскурсии 02.05.2025. Великолепный экскурсовод - светлой души человек! Видно, что радеет за свой город, за знания, что передает слушающим. Большое спасибо за свет души, что излучала наш экскурсовод (боюсь ошибиться с именем). Мало того, позволила по любым вопросам обращаться к ней во внерабочее время. Продолжайте, пожалуйста, просвещать людей. Дай Вам Бог здоровья!