Чтобы лучше понять и почувствовать город, его нужно обязательно пройти пешком.
Тем более, что Псков — это музей под открытым небом, где буквально на каждом шагу древние храмы и купеческие палаты. Слушая рассказ о жизни Старого города, вы мысленно перенесётесь в Средневековье.
Тем более, что Псков — это музей под открытым небом, где буквально на каждом шагу древние храмы и купеческие палаты. Слушая рассказ о жизни Старого города, вы мысленно перенесётесь в Средневековье.
Описание экскурсии
- Центральная площадь. Вы узнаете, как и чем торговали в Средние века, и увидите старинные фотографии этого места
- Псковский кремль, или Кром. Мы побываем на высоком скалистом мысу и обсудим, почему город основали именно здесь. А также вы узнаете историю Довмонтова города, «захаба» (ловушки) и побываете на вечевой площади
- Троицкий собор, в котором сохранился единственный в России семиярусный иконостас. Мы зайдём внутрь, и вы увидите старинные иконы и раку с мощами псковских святых
- Кромкие клети, в которых хранились стратегические запасы республики. Вы услышите об охранниках клетей и законах, которые этих охранников защищали
- Набережная и новый пешеходный мост, откуда открывается прекрасный вид на слияние Псковы и Великой. А Плоская и Высокая башни кремля в лучах заката выглядят особенно величественно
- Варлаамовский угол. Мы расскажем о строительстве и боевом прошлом башни и церкви Варлаама Хутынского
На прогулке вы узнаете:
- об истории Пскова от момента его появления до позднего Средневековья
- в чём феномен псковской вечевой республики
- какие законы обсуждались и какие решения принимались на вече
- о местных святынях
- военные походах
- псковском искусстве
- местной школе зодчества и как её «читать»
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в пятницу в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1335 ₽
|Дети до 16 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 3655 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем с 2018 года и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней псковской земле!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Evgenia
17 авг 2025
Экскурсовод был не слишком интересным, рассказывала, как плохой учитель, монотонно, без" искры".
Знания программы - без вопросов, а вот подача- хромает
Знания программы - без вопросов, а вот подача- хромает
Елена
15 авг 2025
Отличная экскурсия и нам и нашим детям очень понравилась! Рекомендуем!
Валерия
4 авг 2025
Очень увлечённая своим делом гид Елена, заражает энтузиазмом и любовью к своему городу!
Возможно, было бы здорово добавить в рассказ чуть больше про жизнь современного Пскова - это очень интересно)
Возможно, было бы здорово добавить в рассказ чуть больше про жизнь современного Пскова - это очень интересно)
А
Анна
24 июл 2025
Спасибо Светлане за увлекательный рассказ. За 2,5 часа узнали много об истории города, прогулялись по очень красивым местам. Мы просто влюбились в ухоженный и благоустроенный Псков.
Наталья
15 июл 2025
Спасибо экскурсоводу Ларисе за прекрасное настроение после экскурсии. Интеллигентная, приятная, милая и добрая женщина. Без спешки и суеты все рассказала. Экскурсия была интересной и познавательной. Спасибо большое. Будьте все здоровы!
Ю
Юлия
16 июн 2025
Чудесная прогулка. Получили незабываемые впечатления и узнали много нового.
Ю
Юлия
13 июн 2025
Очень всё понравилось, рекомендую
Л
Лиза
12 июн 2025
Прекрасная экскурсия, неторопливо прогулялись по историческому центру Пскова
А
Алеся
3 мая 2025
Были на экскурсии 02.05.2025. Великолепный экскурсовод - светлой души человек! Видно, что радеет за свой город, за знания, что передает слушающим. Большое спасибо за свет души, что излучала наш экскурсовод (боюсь ошибиться с именем). Мало того, позволила по любым вопросам обращаться к ней во внерабочее время. Продолжайте, пожалуйста, просвещать людей. Дай Вам Бог здоровья!
С
Светлана
2 мая 2025
Замечательная экскурсия, очень интересно и содержательно!
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
700 ₽ за человека
Групповая
В трендеТри крепости псковской земли за 1 день
Путешествие по Пскову и его окрестностям подарит вам уникальную возможность увидеть три величественные крепости и узнать их многовековую историю
Начало: В центре Пскова
24 ноя в 09:00
4 янв в 09:00
2800 ₽ за человека