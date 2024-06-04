1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Неизведанная Печорская сторона: экскурсия с личным гидом
Исследуйте скрытые уголки Печор и узнайте уникальные истории, встречаясь с животными и открывая местную культуру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Во Пскове быть - бумагу лить
Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
- ССветлана3 июня 2024Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
- ММайя24 мая 2024Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
- ССергей13 мая 2024Были на экскурсии 1 мая. Были с маленькими детьми 4 и 9 лет. Все понравилось, особенно адаптивность к пожеланиям. Выразительная подача материала. Маргарита проводит экскурсию с душой. Ориентировано на детей подростков постарше. Взрослым так же интересно.
- ААртур11 мая 2024Замечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-класс. Мы, как и дети
- ААлла1 мая 2024Интересный формат экскурсии. Заказывая эту экскурсию, мы не ожидали, что нас так захватит этот формат экскурсии. Всем рекомендуем! Огромное спасибо организатору Маргарите!
- ИИрина30 апреля 2024Очень довольны. Интересный рассказ. Маршрут длинный и познавательный. Красивые виды, здания с историей, живописные парки. В общем, рекомендую!
- ДДушина29 апреля 2024В целом хорошо все. Много нового все таки узнаешь. В плохую погоду лучше не ездить, много времени нужно проводить на
- ЯЯна26 марта 2024Замечательная экскурсия, маршрут подобран очень хорошо, экскурсовод очень интересно рассказывает, захватывает историей. Дети слушали с удовольствием и 3 часа пролетели совершенно незаметно. Ирина,спасибо большое!!!
- ЮЮлия23 февраля 2024Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал про всё периоды жизни города и монастыря. Насыщенно, содержательно, лаконично, на все вопросы есть ответы! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Активности" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Пскове на 2024 год по теме «Активности», 152 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август