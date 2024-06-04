Активности – экскурсии в Пскове

Найдено 9 экскурсий в категории «Активности» в Пскове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 25 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Неизведанная Печорская сторона: экскурсия с личным гидом
Исследуйте скрытые уголки Печор и узнайте уникальные истории, встречаясь с животными и открывая местную культуру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400 за человека
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 4 чел.
Во Пскове быть - бумагу лить
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Во Пскове быть - бумагу лить
Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
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    многодетная, труженица на все руки. Мастер класс заворожил нас и процессом, и самой мастерицей. Чудо произошло - сыр сделан, все довольны. Спасибо огромное!

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  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Литературный Псков для старших школьников и взрослых
    Были на экскурсии 1 мая. Были с маленькими детьми 4 и 9 лет. Все понравилось, особенно адаптивность к пожеланиям. Выразительная подача материала. Маргарита проводит экскурсию с душой. Ориентировано на детей подростков постарше. Взрослым так же интересно.
  • А
    Артур
    11 мая 2024
    Во Пскове быть - бумагу лить
    Замечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-класс. Мы, как и дети
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    (6-7 лет) были очень увлечены! Как вишенка на торте - чаепитие с горячим угощением, в сопровождении интересных загадок для детей и взрослых. Спасибо Ольге за обстоятельный рассказ о Псковской земле (как исторические факты, так и современные) во время нашей поездки.

    Замечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-классЗамечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-класс
  • А
    Алла
    1 мая 2024
    Литературный Псков для старших школьников и взрослых
    Интересный формат экскурсии. Заказывая эту экскурсию, мы не ожидали, что нас так захватит этот формат экскурсии. Всем рекомендуем! Огромное спасибо организатору Маргарите!
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Литературный Псков для старших школьников и взрослых
    Очень довольны. Интересный рассказ. Маршрут длинный и познавательный. Красивые виды, здания с историей, живописные парки. В общем, рекомендую!
  • Д
    Душина
    29 апреля 2024
    Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
    В целом хорошо все. Много нового все таки узнаешь. В плохую погоду лучше не ездить, много времени нужно проводить на
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    улице. В ресторане покормят ничего так, но без души. На то он и ресторан, видимо. . Не очень понравился. Очень интересно ведут экскурсии в монастыре и в новгородском детинце. Остальные ораторы нудноваты, но если не зацикливаться, то норм)))

  • Я
    Яна
    26 марта 2024
    Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
    Замечательная экскурсия, маршрут подобран очень хорошо, экскурсовод очень интересно рассказывает, захватывает историей. Дети слушали с удовольствием и 3 часа пролетели совершенно незаметно. Ирина,спасибо большое!!!
  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2024
    Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
    Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал про всё периоды жизни города и монастыря. Насыщенно, содержательно, лаконично, на все вопросы есть ответы! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
  2. Треккинг по Изборско-Мальской долине
  3. Литературный Псков для старших школьников и взрослых
  4. Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
  5. Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Активности" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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