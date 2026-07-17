4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и теплом. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но следует быть готовым к холодной погоде и возможным снегопадам.

Путешествие в Псковскую область - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Руси. Посетители смогут увидеть древние крепости и монастыри, насладиться живописными видами и узнать о событиях, которые формировали нашу страну. Экскурсия включает посещение Изборской крепости и Псково-Печерского монастыря, где можно будет узнать о средневековой жизни и защитных сооружениях. Прекрасный выбор для любителей истории и архитектуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Труворово городище

Вы посетите место, с которого началась история Изборска. Я расскажу о причинах и основных проблемах возникновения древнерусского государства, настоящей научной войне между норманистами и антинорманистами, ранней истории древнего городища и попытках воссоздать фантом прошлого на фестивале исторической реконструкции «Исаборг».

Живописные Словенские ключи

Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи. Гиды и романтические натуры придумали о них массу сказок и небылиц. На мой же взгляд, место само по себе настолько замечательное и волшебное, что никакие вымыслы тут не нужны. Вы проникнетесь его очарованием и красотой без лишних литературных прикрас.

Тайны Изборской крепости

В XIV веке поселение перенесли на новое место, где была построена сохранившаяся до наших дней Изборская крепость, — прекрасный образец древнерусского зодчества. Прогулка по крепости, подъем на крепостные стены, осмотр потайных ходов помогут вам понять, как изобретательны были наши предки в попытках защитить свой дом. Впрочем, выбора в Средние века у них не было, ведь крепость находилась на границе с немецкой Ливонией и постоянно подвергалась нападениям.

Псково-Печерский монастырь

Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска. Основанный в XV веке, он стал одной из самых известных монашеских обителей Руси и одновременно грозной крепостью, сыгравшей немалую роль в защите нашего края в годы Ливонской войны и Смуты. Вы познакомитесь не только с военной историей, но и деталями бытовой монастырской жизни — как средневековой, так и современной.

Организационные детали