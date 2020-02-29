4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день

Никита
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Никита – ваш гид
Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью.

Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.
3510 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Что вас ожидает

Труворово городище
Вы посетите место, с которого началась история Изборска. Я расскажу о причинах и основных проблемах возникновения древнерусского государства, настоящей научной войне между норманистами и антинорманистами, ранней истории древнего городища и попытках воссоздать фантом прошлого на фестивале исторической реконструкции «Исаборг».

Живописные Словенские ключи
Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи. Гиды и романтические натуры придумали о них массу сказок и небылиц. На мой же взгляд, место само по себе настолько замечательное и волшебное, что никакие вымыслы тут не нужны. Вы проникнетесь его очарованием и красотой без лишних литературных прикрас.

Тайны Изборской крепости
В XIV веке поселение перенесли на новое место, где была построена сохранившаяся до наших дней Изборская крепость, — прекрасный образец древнерусского зодчества. Прогулка по крепости, подъем на крепостные стены, осмотр потайных ходов помогут вам понять, как изобретательны были наши предки в попытках защитить свой дом. Впрочем, выбора в Средние века у них не было, ведь крепость находилась на границе с немецкой Ливонией и постоянно подвергалась нападениям.

Псково-Печерский монастырь
Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска. Основанный в XV веке, он стал одной из самых известных монашеских обителей Руси и одновременно грозной крепостью, сыгравшей немалую роль в защите нашего края в годы Ливонской войны и Смуты. Вы познакомитесь не только с военной историей, но и деталями бытовой монастырской жизни — как средневековой, так и современной.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте. Подробности уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: Изборская крепость — 100 рублей с человека.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Была на экскурсии с двумя детьми, очень понравилось. Интересно и познавательно. Экскурсия большая, но время пролетело незаметно. Никита интереснейший рассказчик с огромными знаниями. Рекомендую на все 100%
12 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Все именно структурировано! Т.е. не просто: посмотрите налево, посмотрите направо... А все очень логично, что из чего следует, почему так произошло, какие тому или иному событию были предпосылки!
Мы были с двумя мальчиками 8 и 13 лет. Так они во-обще в восторге! Крепости, сражения... и живой интерес экскурсовода сделать рассказ интересным!
Знание экскурсоводом разных мелочей в исторических событиях просто поразило! Было очень интересно! Спасибо!
7 января 2020
После осмотра города Пскова хотелось узнать больше об этой земле с богатой историей. Поэтому мы выбрали эту экскурсию и не пожалели. Никита прекрасный рассказчик, хорошо знает историю. Мы узнали много интересного. Также стоит отметить прекрасные виды. Словом если хотите больше узнать об истории Псковской земли, увидеть одну из самых больших святынь России, погулять по стенам древней крепости, полюбоваться прекрасными видами,вам необходимо посетить эту экскурсию. Кстати, детям тоже будет интересно и дорога недолгая.
23 декабря 2019
Огромное спасибо за экскурсию!! Коллектив в восторге и от Пскова и его окрестностей, и от экскурсовода. Более компетентного и увлеченного своим делом, экскурсовода было бы сложно найти. Все было очень здорово и содержательно)) Еще раз спасибо) Рекомендую всем. Если на экскурсию во Пскове, то только с Никитой Сергеевичем!

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