4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и теплом. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но следует быть готовым к холодной погоде и возможным снегопадам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Изборская крепость
Псково-Печерский монастырь
Труворово городище
Описание экскурсии
Труворово городище
Вы посетите место, с которого началась история Изборска. Я расскажу о причинах и основных проблемах возникновения древнерусского государства, настоящей научной войне между норманистами и антинорманистами, ранней истории древнего городища и попытках воссоздать фантом прошлого на фестивале исторической реконструкции «Исаборг».
Живописные Словенские ключи
Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи. Гиды и романтические натуры придумали о них массу сказок и небылиц. На мой же взгляд, место само по себе настолько замечательное и волшебное, что никакие вымыслы тут не нужны. Вы проникнетесь его очарованием и красотой без лишних литературных прикрас.
Тайны Изборской крепости
В XIV веке поселение перенесли на новое место, где была построена сохранившаяся до наших дней Изборская крепость, — прекрасный образец древнерусского зодчества. Прогулка по крепости, подъем на крепостные стены, осмотр потайных ходов помогут вам понять, как изобретательны были наши предки в попытках защитить свой дом. Впрочем, выбора в Средние века у них не было, ведь крепость находилась на границе с немецкой Ливонией и постоянно подвергалась нападениям.
Псково-Печерский монастырь
Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска. Основанный в XV веке, он стал одной из самых известных монашеских обителей Руси и одновременно грозной крепостью, сыгравшей немалую роль в защите нашего края в годы Ливонской войны и Смуты. Вы познакомитесь не только с военной историей, но и деталями бытовой монастырской жизни — как средневековой, так и современной.
Организационные детали
Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте. — Для группы 1-2 человека будет арендован легковой автомобиль с водителем с ориентировочной стоимостью 4000 ₽ за маршрут — Для группы 3-7 человек будет арендован минивэн с водителем с ориентировочной стоимостью 900 ₽/час. — Для группы 8-17 человек будет арендован микроавтобус с ориентировочной стоимостью 1200 ₽/час.
Входные билеты также оплачиваются дополнительно: Изборская крепость — 100 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 4010 туристов
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего читать дальшеуменьшить
средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
190
4
–
3
1
2
–
1
–
Анастасия
В первый день пребывания в городе мы ходили 4 часа с Никитой на его экскурсии по Пскову (отзыв я оставила). На следующий день мы от правились с ним на нашей читать дальшеуменьшить
машине на эту экскурсию. 6 часов пролетело не заметно. Всю дорогу Никита погружал нас в историю родного края и не только. Никита потрясающий рассказчик, профессионал своего дела, кладезь исторической информации. Он не только экскурсовод, но и участник исторических реконструкций, автор научных статей и видеороликов. Спасибо большое за два дня погружения в историю нашей Родины.
+1
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Оксана
Побывали на экскурсии по Пскову, Изборску и Печорам — и остались в полном восторге! Огромное спасибо гиду Никите за потрясающее путешествие в прошлое.
Никита — настоящий профессионал: маршрут был отлично продуман, читать дальшеуменьшить
всё прошло чётко и без суеты, при этом оставалось время спокойно полюбоваться видами и сделать фотографии. Особенно впечатлила его эрудированность — казалось, что на любой вопрос у Никиты есть развёрнутый и интересный ответ. При этом он не перегружал рассказ сухими датами, а выстраивал живую историческую канву, которая увлекала и взрослых, и подростков.
Отдельно хочется отметить умение Никиты красиво и грамотно рассказывать: его речь — это не заученный текст, а настоящий рассказ, в который хочется вслушиваться. Он так умело вводил в эпоху, что буквально ощущалось дыхание Средневековья — будто камни Изборской крепости и стены Псково‑Печерского монастыря сами шептали свои истории. Благодаря Никите мы по‑настоящему прониклись атмосферой этих мест и влюбились в древний Псковский край.
Также очень понравилась коммуникативность гида: Никита чутко реагировал на наши интересы, делился личными наблюдениями и даже порекомендовал несколько малоизвестных, но очень атмосферных уголков, куда стоит заглянуть. Общение было лёгким и непринуждённым — время прошло на одном дыхании.
Однозначно рекомендую экскурсии с Никитой всем, кто хочет не просто «посмотреть достопримечательности», а по-настоящему прочувствовать историю этих удивительных мест!
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А
Александр
07.08.2026 посетили Изборск и Печоры. Экскурсовод Никита просто поразил своими знаниями истории не только тех мест, где мы побывали, но и истории Руси вообще. Некоторые мои представления об исторических событиях читать дальшеуменьшить
вкорне поменялись после общения с ним. за свою жизнь я много встречал экскурсоводов, но такого эрудированного, действительно знающего и любящего свою профессию человека встречаю впервые. Всем людям, интересующимся историей нашей Родины однозначно рекомендую Никиту. не пожалеете, узнаете очень много нового и интересного. Мы с женой в восторге!
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Алла
Никита очень эрудированный человек, знаток своего дела! А Елена с отличным чувством юмора и хороший водитель 👍 Нам с мужем было сегодня максимально комфортно на экскурсии! Путешествие прошло в полном соответствии с описанием, никаких разочарований! Несмотря на холод, мы смогли насладиться красотами Изборска и Псково-Печерского монастыря! Спасибо большое!
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Н
Наталия
Начну с главного — экскурсия просто отличная, однозначно всем рекомендую. В Пскове мы с семьей гостили 5 дней и планировали отпуск под свободные даты именно этого экскурсовода - вот так бывает))) читать дальшеуменьшить
Никита — Вы супер! Экскурсионный блок выстраивали по принципу «от общего к частному» и были на трех экскурсиях — Обзорной, Византийское наследие Руси и в заключении Изборск и Псково-Печерский монастырь. Благодаря тому, что все дни с нами был один экскурсовод — получился глубокий экскурс в историю, словно странички летописи отлистывали. Очень понятно, структурировано, максимально интересно преподносился материал и оттого укладывался в голове так легко и просто, словно мы обо всем этом всю жизнь знали. Никита топовый, потрясающий, грамотный, увлеченный историк и мега-крутой рассказчик, благодаря чему даже длительные экскурсии проходили легко, атмосферно и очень комфортно. Отдельное спасибо за организацию транспорта на экскурсиях, что сделало отпуск еще удобнее. От всего сердца рекомендую Псков к посещению, город бесподобной красоты и потрясающей истории. И если, как и мы, приедете на несколько дней, обратите внимание на эти экскурсии, получите колоссальное удовольствие!!!
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Л
Лариса
отличный гид Никита, знает абсолютно все, прекрасно организованная поездка. уже всем коллегам рекомендовала👍🏻 если повезет побывать в Пскове снова, на экскурсию только к нему🔥
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