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Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»

5
10 отзывов
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Групповая экскурсия ⛳ на автобусе 🚌 в древний город 🏙️ Остров 🏝️ с уникальными цепными мостами, со старейшим каменным зданием-церковью, краеведческим музеем и памятниками.

В рамках экскурсии 🧭 также запланировано посещение музейного комплекса «Линия Сталина».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»

Что вы увидите

  • Музейный комплекс «Линия Сталина»
  • Подвесные мосты (Остров)
  • Памятник Клавдии Назаровой (Остров)
  • Церковь Николая Чудотворца (Остров)
  • Краеведческий музей (Остров)
Остров — древний русский город 🏙️ (1341 г. )
Из-за пограничного положения, этому городу суждено было стать форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживать натиск Ливонского ордена, а в XX веке так же яростно сопротивляться нашествию фашистских захватчиков. Ведь в 30-е годы прошлого века рядом с Островом пролегла «Линия Сталина», состоящая из ДОТов с противотанковыми и противопехотными препятствиями, траншеями и землянками. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где помимо фортификационных сооружений можно увидеть коллекцию раритетной военной техники.
Главной достопримечательностью 🏛️ и символом города, по праву, являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Кроме этого, во время экскурсии 🧭 по городу мы с вами увидим церковь ⛪ Николая Чудотворца — старейшее в Острове 🏝️ каменное здание, памятник Клавдии Назаровой и посетим городской краеведческий музей 🖼 экскурсии:
    09:30-10:00 — переезд в Остров (60 км), трассовая экскурсия
    10:00-10:30 — переезд до дер. Холматка (25 км)
    11:00-13:00 — экскурсия ⛳ по музейному комплексу «Линия Сталина»
    13:00-13:30 — переезд в Остров (25 км)
    13:30-14:30 — обед
    14:30-15:15 — экскурсия по г. Остров (подвесные мосты, памятник Клавдии Назаровой, церковь Николая Чудотворца)
    15:15-16:15 — экскурсия по краеведческому музею г. Остров
    16:30 — отправление в Псков (60 км)

    Важно знать:

    • Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.
    Что входит
    • Автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
    • Входные билеты на платные объекты
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Обед, по желанию (350 руб/чел)
    Начало и место завершения
    🚩 Площадь Ленина (Псков)
    Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
    Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
    Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
    Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Атмосфера-Путешествий
    Атмосфера-Путешествий
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    10 отзывов оставили туристы

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