Остров — древний русский город 🏙️ (1341 г. )
Из-за пограничного положения, этому городу суждено было стать форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживать натиск Ливонского ордена, а в XX веке так же яростно сопротивляться нашествию фашистских захватчиков. Ведь в 30-е годы прошлого века рядом с Островом пролегла «Линия Сталина», состоящая из ДОТов с противотанковыми и противопехотными препятствиями, траншеями и землянками. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где помимо фортификационных сооружений можно увидеть коллекцию раритетной военной техники.
Главной достопримечательностью 🏛️ и символом города, по праву, являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Кроме этого, во время экскурсии 🧭 по городу мы с вами увидим церковь ⛪ Николая Чудотворца — старейшее в Острове 🏝️ каменное здание, памятник Клавдии Назаровой и посетим городской краеведческий музей 🖼 экскурсии:
09:30-10:00 — переезд в Остров (60 км), трассовая экскурсия
10:00-10:30 — переезд до дер. Холматка (25 км)
11:00-13:00 — экскурсия ⛳ по музейному комплексу «Линия Сталина»
13:00-13:30 — переезд в Остров (25 км)
13:30-14:30 — обед
14:30-15:15 — экскурсия по г. Остров (подвесные мосты, памятник Клавдии Назаровой, церковь Николая Чудотворца)
15:15-16:15 — экскурсия по краеведческому музею г. Остров
16:30 — отправление в Псков (60 км)
Важно знать:
- Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.