Остров — древний русский город 🏙️ (1341 г. )

Из-за пограничного положения, этому городу суждено было стать форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживать натиск Ливонского ордена, а в XX веке так же яростно сопротивляться нашествию фашистских захватчиков. Ведь в 30-е годы прошлого века рядом с Островом пролегла «Линия Сталина», состоящая из ДОТов с противотанковыми и противопехотными препятствиями, траншеями и землянками. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где помимо фортификационных сооружений можно увидеть коллекцию раритетной военной техники.