Советский союз

Найдено 3 экскурсии в категории «СССР» в Пскове, цены от 2 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пскова в древний Остров на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Музейный комплекс «Линия Сталина», который откроет для вас военную историю края»
2 350 за человека
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
«Увидите памятник Герою Советского Союза Клавдии Назаровой, знаменитой подпольщице»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Остров и Линия Сталина
Индивидуальная
6 часов
Остров и Линия Сталина
Начало: По договоренности
«Линия Сталина Линия Сталина — участок в 30 км»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    26 апреля 2024
    Из Пскова в древний Остров на автобусе
    Экскурсовод в истории ВОВ разбирается плохо, слушать ее неинтересно, наверное потому, что я знаю предмет куда лучше, десятилетиями изучаю. А вот Островский УР - самое интересное место и местный экскурсовод-поисковик просто шикарен.
  • Е
    Елизавета
    23 января 2024
    Из Пскова в древний Остров на автобусе
    Экскурсию в Остров однозначно рекомендую. Понравилось все, начиная от встречи с приветливым менеджером, заканчивая технологичным краеведческим музеем. Город не большой, но цепные мосты - это то, что стоит посмотреть! Спасибо организаторам!!!
  • Е
    Ева
    22 января 2024
    Из Пскова в древний Остров на автобусе
    Я уже не в первый раз путешествую по Псковской области и в этот раз хотелось чего-то необычного. И поездка в
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    город Остров оказалась именно тем, что нужно. Мне интересна тема Великой Отечественной войны, поэтому я с таким удовольствием слушала экскурсовода на "Линии Сталина" Эдуарда Николаевича, полностью погруженного в события тех времен. Танки, мотоциклы, ДОТы и небольшой домик, передающий быт того времени - это все мы увидели на Линии Сталина. Также мы посетили краеведческий музей в Острове. Рассказ об истории города не оставил никого равнодушным. Конечно, самым главной целью лично для меня было увидеть цепные мосты - главная достопримечательность острова, ведь они единственные такие в России. Цель выполнена. Большое СПАСИБО за экскурсию!!!

    Я уже не в первый раз путешествую по Псковской области и в этот раз хотелось чего-тоЯ уже не в первый раз путешествую по Псковской области и в этот раз хотелось чего-тоЯ уже не в первый раз путешествую по Псковской области и в этот раз хотелось чего-тоЯ уже не в первый раз путешествую по Псковской области и в этот раз хотелось чего-то
  • Д
    Дарина
    6 января 2022
    Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
    Экскурсия - восхитительная, 10/10! Юлия Владимировна предоставила нам увлекательный рассказ на столь сложную тему Великой Отечественной войны. Я далека от патриотики, но даже такому туристу, как я, экскурсия не покажется нудной. Да и сам город Остров мне очень понравился. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «СССР»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пскова в древний Остров на автобусе
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  3. Остров и Линия Сталина
Какие места ещё посмотреть в Пскове
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  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "СССР" можно забронировать 3 экскурсии от 2 350 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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