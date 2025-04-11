Псковская земля помнит многих ярких личностей. Кто-то здесь родился, кто-то восстанавливал город после разрушений ВОВ, кто-то был проездом — но оставил заметный след. Мы погуляем по центральным улицам, рассмотрим значимые здания и погрузимся в их историю через судьбы людей, которые так или иначе связаны с Псковом. А в завершении отправимся в дом-музей архитектора.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём с библиотеки им. В. А. Каверина — в царские времена здание было Домом губернатора. Оно — одно из немногих памятников архитектуры, уцелевших во времена ВОВ. Расскажу, как дом связан с поэтом серебряного века — А. Блоком и советским писателем — В. Кавереным.

Рассмотрим памятник «Два капитана». Вспомним старшего брата Каверина — учёного с мировым именем Льва Зильбера, который доказал вирусное происхождение рака. Обсудим его вклад в развитие иммунологии.

У драматического театра поговорим об уроженке нашего города — актрисе Юлии Пересильд и её кинокарьере.

На улице Некрасова остановимся у зданий, построенных в царское время — Кадетского корпуса и Земской управы. Вы узнаете, откуда у нынешнего президента Австрии Александра Ван дер Беллена псковские корни.

Вспомним и тех, кто бывал проездом на псковской земле, но оставил здесь большой исторический след — В. Ленина и А. Пушкина.

Зайдём в дом-музей человека, имя которого знает каждый пскович — Юрия Спегальского. Обсудим его подвиг по спасению архитектурных памятников в послевоенном Пскове и блокадном Ленинграде.

Организационные детали