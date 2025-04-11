Знаменитые жители Пскова

Узнать историю города через судьбы выдающихся псковичей
Псковская земля помнит многих ярких личностей.

Кто-то здесь родился, кто-то восстанавливал город после разрушений ВОВ, кто-то был проездом — но оставил заметный след.

Мы погуляем по центральным улицам, рассмотрим значимые здания и погрузимся в их историю через судьбы людей, которые так или иначе связаны с Псковом. А в завершении отправимся в дом-музей архитектора.
Знаменитые жители Пскова
Знаменитые жители Пскова
Знаменитые жители Пскова
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Начнём с библиотеки им. В. А. Каверина — в царские времена здание было Домом губернатора. Оно — одно из немногих памятников архитектуры, уцелевших во времена ВОВ. Расскажу, как дом связан с поэтом серебряного века — А. Блоком и советским писателем — В. Кавереным.

Рассмотрим памятник «Два капитана». Вспомним старшего брата Каверина — учёного с мировым именем Льва Зильбера, который доказал вирусное происхождение рака. Обсудим его вклад в развитие иммунологии.

У драматического театра поговорим об уроженке нашего города — актрисе Юлии Пересильд и её кинокарьере.

На улице Некрасова остановимся у зданий, построенных в царское время — Кадетского корпуса и Земской управы. Вы узнаете, откуда у нынешнего президента Австрии Александра Ван дер Беллена псковские корни.

Вспомним и тех, кто бывал проездом на псковской земле, но оставил здесь большой исторический след — В. Ленина и А. Пушкина.

Зайдём в дом-музей человека, имя которого знает каждый пскович — Юрия Спегальского. Обсудим его подвиг по спасению архитектурных памятников в послевоенном Пскове и блокадном Ленинграде.

Организационные детали

  • Вход в музей оплачивается дополнительно — 850 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле библиотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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