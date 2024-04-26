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город Остров оказалась именно тем, что нужно. Мне интересна тема Великой Отечественной войны, поэтому я с таким удовольствием слушала экскурсовода на "Линии Сталина" Эдуарда Николаевича, полностью погруженного в события тех времен. Танки, мотоциклы, ДОТы и небольшой домик, передающий быт того времени - это все мы увидели на Линии Сталина. Также мы посетили краеведческий музей в Острове. Рассказ об истории города не оставил никого равнодушным. Конечно, самым главной целью лично для меня было увидеть цепные мосты - главная достопримечательность острова, ведь они единственные такие в России. Цель выполнена. Большое СПАСИБО за экскурсию!!!