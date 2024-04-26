1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Остров и Линия Сталина
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег26 апреля 2024Экскурсовод в истории ВОВ разбирается плохо, слушать ее неинтересно, наверное потому, что я знаю предмет куда лучше, десятилетиями изучаю. А вот Островский УР - самое интересное место и местный экскурсовод-поисковик просто шикарен.
- ЕЕлизавета23 января 2024Экскурсию в Остров однозначно рекомендую. Понравилось все, начиная от встречи с приветливым менеджером, заканчивая технологичным краеведческим музеем. Город не большой, но цепные мосты - это то, что стоит посмотреть! Спасибо организаторам!!!
- ЕЕва22 января 2024Я уже не в первый раз путешествую по Псковской области и в этот раз хотелось чего-то необычного. И поездка в
- ДДарина6 января 2022Посещение города Остров и музейного комплекса Линия СталинаЭкскурсия - восхитительная, 10/10! Юлия Владимировна предоставила нам увлекательный рассказ на столь сложную тему Великой Отечественной войны. Я далека от патриотики, но даже такому туристу, как я, экскурсия не покажется нудной. Да и сам город Остров мне очень понравился. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Линия Сталина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Линия Сталина" можно забронировать 3 экскурсии от 2 350 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2024 год по теме «Линия Сталина», 6 ⭐ отзывов, цены от 2350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август