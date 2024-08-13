Талабские острова

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии на Талабские острова» в Пскове, цены от 17 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
На автобусе
2 отзыва
3.5 дня
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от 17 300 за человека
На границе времён на 4 дня из Москвы
На автобусе
2 отзыва
3.5 дня
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: 10.06 / 23.06 / 21.07 / 18.08 / 15.09 / 29.09.2022
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от 18 600 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур. Весна-лето
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур. Весна-лето
Начало: Г. Псков
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 19 570 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Экскурсии на Талабские острова»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
  2. На границе времён на 4 дня из Москвы
  3. Отдых в Пскове. Экскурсионный тур. Весна-лето
Какие места ещё посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Музей Пушкина
  5. Кремль
  6. Псковское озеро
  7. Новгородский кремль
  8. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в сентябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Экскурсии на Талабские острова" можно забронировать 3 тура от 17 300 до 19 570. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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