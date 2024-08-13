3.5 дня
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от 17 300₽ за человека
3.5 дня
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: 10.06 / 23.06 / 21.07 / 18.08 / 15.09 / 29.09.2022
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от 18 600₽ за человека
4 дня
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур. Весна-лето
Начало: Г. Псков
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 19 570₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССоловьева13 августа 2024Замечательный тур. Организация отличная. Рекомендую.
- ННаталья24 июля 2024Тур отличный. Мы довольны. Экскурсии интересные. составлены грамотно и интересно Маршруты экскурсий продуманы и доступны туристам разного возраста.
- ЕЕременко25 сентября 2023Путешествие в Псков. Все понравилось, места красивые, много впечатлений от древностей, храмы, стены крепостные, все содержится в хорошем состоянии.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Экскурсии на Талабские острова»
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