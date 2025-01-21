Они художники, они так видят! — эта фраза знакома большинству. А главное, художники удивительным образом замечают красоту и торопятся запечатлеть её для нас.
Благодаря творчеству живописцев вы увидите, как выглядели памятники Пскова раньше, и сравните их с действительностью. Узнаете связанные с ними исторические факты и изучите архитектурные особенности города.
Благодаря творчеству живописцев вы увидите, как выглядели памятники Пскова раньше, и сравните их с действительностью. Узнаете связанные с ними исторические факты и изучите архитектурные особенности города.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Почему Псков очень любят художники
Псков — один из древнейших русских городов с большим количеством памятников и неповторимым архитектурным обликом, который вдохновлял творцов на создание шедевров. Его рисовали Брюллов, Морозов, Васнецов, позднее Рерих, Юон, Горбатов, Лаховский, Бродский, Стожаров и современные художники.
Каким они его видят
На экскурсии вы познакомитесь с замечательными псковскими памятниками и увидите их через призму творчества художников. А также узнаете, какие выставки и картинные галереи города стоит посетить.
В нашей программе:
- Псковский кремль и собор Пресвятой Троицы
- Памятники, вошедшие в список ЮНЕСКО
- Исторический центр города
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 231 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Я — Марина-Маргарита. В Псков переехала из Латвии более 15 лет назад. Город привлёк меня древностью и своеобразием архитектурного стиля. Познакомившись с его славной историей, я решилаЗадать вопрос
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