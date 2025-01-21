Они художники, они так видят! — эта фраза знакома большинству. А главное, художники удивительным образом замечают красоту и торопятся запечатлеть её для нас. Благодаря творчеству живописцев вы увидите, как выглядели памятники Пскова раньше, и сравните их с действительностью. Узнаете связанные с ними исторические факты и изучите архитектурные особенности города.

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Описание экскурсии

Почему Псков очень любят художники

Псков — один из древнейших русских городов с большим количеством памятников и неповторимым архитектурным обликом, который вдохновлял творцов на создание шедевров. Его рисовали Брюллов, Морозов, Васнецов, позднее Рерих, Юон, Горбатов, Лаховский, Бродский, Стожаров и современные художники.

Каким они его видят

На экскурсии вы познакомитесь с замечательными псковскими памятниками и увидите их через призму творчества художников. А также узнаете, какие выставки и картинные галереи города стоит посетить.

В нашей программе: