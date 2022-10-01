На авторской экскурсии, разработанной экспертом в архитектурных науках, вы познакомитесь с сакральным, гражданским и военным зодчеством Пскова в эпоху Средневековья. Поймете ценность храмов из списка ЮНЕСКО. Прикоснетесь к истории некогда крупнейшей башни Европы. Узнаете, как строили белокаменные палаты. А в понравившихся местах устроите мини-пленэр и создадите свою открытку.

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Описание

Что вас ожидает

Храмовая архитектура: церкви и монастыри ЮНЕСКО

Вы задержитесь, чтобы полюбоваться прекрасной панорамой реки Великой и Мирожского монастыря со Спасо-Преображенским собором. Осознаете, в чем уникальность монастырского комплекса 12 века и значимость его фресок. Раскроете, где находится самая первая каменная церковь Пскова и единственный храм византийского типа, построенный еще на заре распространения христианства на Руси. А также выясните, по каким критериям в список ЮНЕСКО внесли церковь Георгия со Взвоза (наряду с еще девятью храмами Пскова) и узнаете о появлении здесь бастиона Петра Первого.

Псковский исполин

Отдельное внимание будет уделено Покровской башне-великану и прилегающим стенам. Вы воочию оцените размеры сооружения, крупнейшего не только на псковской и новгородской землях, но и во всей Европе 16 века. Услышите об авторе фортификационного памятника и доблестных псковичах, защищавших родину от набегов.

Гражданская архитектура: палаты и старинные дома

У палат купца Подзноева вы разберетесь в конструктивных и планировочных приемах, характерных для гражданских проектов 16-17 вв., и осознаете ценность главного здания двора. Услышите, какие редкие археологические находки обнаружили при реставрации памятника и поймете роль «варяжской гостьи» в истории Пскова.

Также вы изучите крупнейшую гражданскую постройку в средневековом Пскове — Поганкины палаты. Почему их хозяин имел такое неблагозвучную фамилию? Какие легенды веками ходили о роде Поганкиных и к какому сословию они относились? Как был связан Н А Римский-Корсаков с псковским купцом? Об этом и не только — на встрече!

Кроме того, гид познакомит вас с историей дома Беклешова 18 века и расскажет, почему именно здесь открыли памятник псковичу — герою Первой мировой войны подпоручику Владимиру Котлинскому.

Открытка из Пскова своими руками

Раньше существовала добрая традиция покупать открытки городов, которые люди посещали в своих путешествиях. Их показывали или отправляли родственникам и друзьям, хранили дома как память. Такие «сувениры» были штучными и потому ценными. Сегодня почти все наши впечатления остаются на экранах смартфонов, в несметном количестве снимков, а в таком потоке волшебство «туристических артефактов» сохранить трудно.

Мы предлагаем возобновить традицию открыток, добавив к ней творчества. Вы будете не только знакомиться с городом, но и делать в приглянувшихся местах наброски. Даже если вы рисовали только в детстве, у вас все получится. Гид подскажет, как лучше выбрать место, поможет сделать композицию наброска, покажет технику исполнения и, если понадобится, слегка подправит детали у вас на листе. В результате вы уйдете с экскурсии с новыми знаниями и рукотворным произведением, которое станет приятным дополнением к вашему интерьеру или просто станет атмосферной частью архива.

Организационные детали