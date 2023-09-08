На экскурсии с архитектором вы увидите уникальные памятники Пскова и создадите свою открытку в живописных местах города
Экскурсия с архитектором в Пскове познакомит с уникальной архитектурой города. Вы увидите храмы, внесенные в список ЮНЕСКО, и узнаете о крупнейшей башне Европы. Погрузитесь в историю купеческих палат и изучите их конструктивные особенности. В завершение создадите собственную открытку, сохранив воспоминания о путешествии. Это идеальный способ узнать Псков и увезти с собой частичку его красоты
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и пленэров. В эти месяцы город особенно красив, а дни длинные и тёплые. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, хотя может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, Псков очарователен в снежном убранстве, и это время тоже может быть интересным для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мирожский монастырь
Спасо-Преображенский собор
Церковь Георгия со Взвоза
Покровская башня
Палаты купца Подзноева
Поганкины палаты
Дом Беклешова
Описание экскурсии
Храмовая архитектура: церкви и монастыри ЮНЕСКО
Вы задержитесь, чтобы полюбоваться прекрасной панорамой реки Великой и Мирожского монастыря со Спасо-Преображенским собором 12 века, и осознаете, в чем уникальность этого монастырского комплекса. Увидите, самую первую каменную церковь Пскова — единственный храм византийского типа, построенный ещё на заре распространения христианства на Руси. А также выясните, по каким критериям в список ЮНЕСКО внесли церковь Георгия со Взвоза (наряду с ещё девятью храмами Пскова) и узнаете о появлении в Пскове земляных бастионов Петра I.
Псковский исполин
Отдельное внимание будет уделено Покровской башне-великану и прилегающим стенам. Вы воочию оцените размеры сооружения, крупнейшего не только на псковской и новгородской землях, но и во всей Европе 16 века. Узнаете, что такое «слухи», и слышите о доблестных псковичах, защищавших родину от многочисленных неприятелей.
Гражданская архитектура: палаты купцов и именитых людей города
У палат купца Подзноева вы разберетесь в конструктивных и планировочных приемах, характерных для гражданских построек 17 в., и осознаете ценность главного здания купеческого двора. Услышите, какие редкие археологические находки обнаружили при реставрации этого памятника и поймете роль «варяжской гостьи» в истории Пскова.
Также вы изучите крупнейшую гражданскую постройку в средневековом Пскове — Поганкины палаты. Почему их хозяин имел такую неблагозвучную фамилию? Какие легенды веками ходили о роде Поганкиных и к какому сословию они относились? Как был связан Н. А. Римский-Корсаков с псковским купцом? Об этом и не только — при встрече!
Кроме того, гид познакомит вас с историей дома Беклешова 18 века и расскажет, почему именно здесь открыли памятник псковичу — герою Первой мировой войны подпоручику Владимиру Котлинскому.
Открытка из Пскова своими руками
Раньше существовала добрая традиция покупать открытки с видами городов, которые люди посещали в своих путешествиях. Их показывали или отправляли родственникам и друзьям, хранили дома как память об интересном путешествии. Такие «сувениры» были штучными и потому ценными. Сегодня почти все наши впечатления остаются на экранах смартфонов, в несметном количестве снимков, а в таком потоке волшебство «туристических артефактов» сохранить трудно.
Мы предлагаем возобновить традицию открыток, добавив к ней творчества. Вы будете не только знакомиться с городом, но и делать в приглянувшихся местах наброски. Даже если вы рисовали только в детстве, у вас всё получится. Гид подскажет, как лучше выбрать место, поможет сделать композицию наброска, предложит технику исполнения и, если понадобится, слегка подправит детали прямо у вас на листе. В результате вы уйдёте с экскурсии с новыми знаниями и несколькими рукотворными произведениями, которое станут приятным дополнением к вашему интерьеру или просто станет атмосферной частью архива.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, проводится по погодным условиям
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 465 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы читать дальшеуменьшить
своего дела, аттестованные экскурсоводы с опытом работы более 30 лет. Есть лицензии на право проведения экскурсий по Пскову, Изборску, Печорам, Пушкинскому заповеднику (Михайловское, Тригорское, Петровское и Святогорский монастырь) и многим другим местам псковской земли. Кроме того, у нас есть авторские программы с архитекторами и реставраторами. На наших экскурсиях интересно как детям любого сознательного возраста, так и взрослым. Каждая встреча — опыт погружения в атмосферу времени и ощущение причастности к истории и событиям в жизни Пскова. Будем рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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андрей
Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид показывает и в подсказках по скетчингу, как строить композицию. Помогает поймать пропорции, показывает неожиданные места и дома, терпелив к детям, все в радость и без напряга. Мы в восторге от рисования и от формата, спасибо!
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Мария
Выражаем огромную благодарность Виктору за нашу душевную прогулку! Поддержал и вдохновил на создание рисунков. В нашей компании никто не умеет рисовать, но нам понравилось. Псков настолько красив, что можно найти разные места, которые ты сам хотел бы отразить на бумаге. Виктор приятный собеседник и прекрасный рассказчик. Ещё раз - огромное Вам спасибо.
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Анастасия
Виктор Васильевич все рассказывал очень подробно, интересно. Мы были с ребенком, поэтому не торопились. Дочери очень понравилось рисовать, это был даже встроенный урок по скетчингу от архитектора. Говорит, вот бы все экскурсии были такие.
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И
Ирина
Бронировали эту экскурсию как первую прогулку по городу. В описании экскурсия выглядела очень привлекательной. Почти все основные достопримечательности были отмечены. Мы не ожидали увидеть все, но предполагали хотя бы получить читать дальшеуменьшить
первое представление. Но вышло все иначе. Мы прошли очень мало, а увидели и узнали еще меньше. Гид не был настроен рассказывать. Он ожидал, что мы просто пришли порисовать. Кроме того, нас не всех обеспечили альбомами для рисования, хотя мы доплатили за участие дополнительных людей (нас было больше, чем заявлено в экскурсии). Гид сам очень хорошо владеет навыками скетч рисунков, но для нас - новичков это оказалось очень непросто. Одним словом, разочарование. Отдельно хочу сказать спасибо всем менеджерам, которые меня выслушали и поддержали в этой ситуации, чего не могу сказать про организатора экскурсии. Впервые пишу такой отрицательный отзыв на Трипстере. Но делаю этого больше для того, чтобы таких ситуаций не возникало.
Анастасия
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина! Мы сожалеем, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий и у Вас осталось небольшое разочарование от экскурсии в наш древний Псков. Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях.
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