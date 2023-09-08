Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и пленэров. В эти месяцы город особенно красив, а дни длинные и тёплые. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, хотя может быть прохладнее. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, Псков очарователен в снежном убранстве, и это время тоже может быть интересным для посещения.

Экскурсия с архитектором в Пскове познакомит с уникальной архитектурой города. Вы увидите храмы, внесенные в список ЮНЕСКО, и узнаете о крупнейшей башне Европы. Погрузитесь в историю купеческих палат и изучите их конструктивные особенности. В завершение создадите собственную открытку, сохранив воспоминания о путешествии. Это идеальный способ узнать Псков и увезти с собой частичку его красоты

Описание экскурсии

Храмовая архитектура: церкви и монастыри ЮНЕСКО

Вы задержитесь, чтобы полюбоваться прекрасной панорамой реки Великой и Мирожского монастыря со Спасо-Преображенским собором 12 века, и осознаете, в чем уникальность этого монастырского комплекса. Увидите, самую первую каменную церковь Пскова — единственный храм византийского типа, построенный ещё на заре распространения христианства на Руси. А также выясните, по каким критериям в список ЮНЕСКО внесли церковь Георгия со Взвоза (наряду с ещё девятью храмами Пскова) и узнаете о появлении в Пскове земляных бастионов Петра I.

Псковский исполин

Отдельное внимание будет уделено Покровской башне-великану и прилегающим стенам. Вы воочию оцените размеры сооружения, крупнейшего не только на псковской и новгородской землях, но и во всей Европе 16 века. Узнаете, что такое «слухи», и слышите о доблестных псковичах, защищавших родину от многочисленных неприятелей.

Гражданская архитектура: палаты купцов и именитых людей города

У палат купца Подзноева вы разберетесь в конструктивных и планировочных приемах, характерных для гражданских построек 17 в., и осознаете ценность главного здания купеческого двора. Услышите, какие редкие археологические находки обнаружили при реставрации этого памятника и поймете роль «варяжской гостьи» в истории Пскова.

Также вы изучите крупнейшую гражданскую постройку в средневековом Пскове — Поганкины палаты. Почему их хозяин имел такую неблагозвучную фамилию? Какие легенды веками ходили о роде Поганкиных и к какому сословию они относились? Как был связан Н. А. Римский-Корсаков с псковским купцом? Об этом и не только — при встрече!

Кроме того, гид познакомит вас с историей дома Беклешова 18 века и расскажет, почему именно здесь открыли памятник псковичу — герою Первой мировой войны подпоручику Владимиру Котлинскому.

Открытка из Пскова своими руками

Раньше существовала добрая традиция покупать открытки с видами городов, которые люди посещали в своих путешествиях. Их показывали или отправляли родственникам и друзьям, хранили дома как память об интересном путешествии. Такие «сувениры» были штучными и потому ценными. Сегодня почти все наши впечатления остаются на экранах смартфонов, в несметном количестве снимков, а в таком потоке волшебство «туристических артефактов» сохранить трудно.

Мы предлагаем возобновить традицию открыток, добавив к ней творчества. Вы будете не только знакомиться с городом, но и делать в приглянувшихся местах наброски. Даже если вы рисовали только в детстве, у вас всё получится. Гид подскажет, как лучше выбрать место, поможет сделать композицию наброска, предложит технику исполнения и, если понадобится, слегка подправит детали прямо у вас на листе. В результате вы уйдёте с экскурсии с новыми знаниями и несколькими рукотворными произведениями, которое станут приятным дополнением к вашему интерьеру или просто станет атмосферной частью архива.

Организационные детали