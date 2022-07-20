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Псков древний и самобытный (на вашем автомобиле)

Откройте тайны Пскова: от старинных улиц до современных арт-объектов. Путешествие на вашем авто, полное открытий и историй
Псков - один из старейших городов России, привлекающий своими историческими памятниками и культурными традициями.

Экскурсия предлагает погружение в богатую историю города, от памятников Скобарю и княгине Ольге до величественных стен кремля.

Вы
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услышите о значимых событиях, таких как Ледовое побоище и Ливонская война, и узнаете о знаменитых псковичах.

Путешествие на вашем автомобиле позволит насладиться уютными улочками и живописными видами, делая экскурсию комфортной и запоминающейся

5
94 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические памятники
  • 🚗 Комфортное путешествие на вашем авто
  • 📜 Интересные легенды и факты
  • 🖼️ Современные арт-объекты
  • 🌿 Прогулка по живописным улицам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Пскова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить Псков, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для настоящих любителей истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Псков древний и самобытный (на вашем автомобиле)
Псков древний и самобытный (на вашем автомобиле)
Псков древний и самобытный (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Памятник Скобарю
  • Памятник княгине Ольге
  • Кремль
  • Церковь Василия на Горке
  • Церковь Анастасии в Кузнецах
  • Каменные палаты 17 века

Описание экскурсии

Псков с открытки

Вы увидите «визитные карточки» Псковщины: памятники Скобарю и княгине Ольге, величественные башни и стены кремля, прекрасные церкви Василия на Горке и Анастасии в Кузнецах. Пройдете через уютный детский парк и увидите каменные палаты 17 века. А я расскажу историю главных святынь древнего города и раскрою, как именовали псковичей в XVIII веке.

История и легенды Пскова

Псков недаром называют «форпост земли Русской». Вы услышите о произошедших здесь военных событиях: Ледовом побоище, Ливонской войне и осаде города Стефаном Баторием и «армией 16 народов». А также увидите старинные губернские дома и узнаете о знаменитых псковичах, живших здесь в разное время. Прогуляетесь по главным улицам древнего Пскова, по которым когда въезжали в город Иван Грозный, Петр I и Екатерина II.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • В экскурсию не входит посещения кремля. Если вы впервые в городе и хотели бы побывать в псковском кремле, рекомендую посетить мою экскурсию Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — 400₽ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Октябрьский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 4485 туристов
Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле. Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах. А это лучшая награда за нашу работу. До встречи в Пскове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
3
3
2
1
Анна
Любовь - замечательный экскурсовод!
Благодаря прогулке с ней мы смогли составить целостностное представление о городе и его истории. Посмотрели знаковые места города, прогулялись по уютным и живописным улочкам, услышали интересные истории
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из жизни Пскова.
Очень хочется отметить одну важную деталь экскурсии. В городе очень много церквей, храмов и соборов и, естественно, в ходе экскурсии невозможно не затронуть истории, связанные со священными местами. Любовь смогла сделать рассказ об этом настолько увлекательным и подобрала такие исторические факты, что даже людям, не особо приобщенным к вере, будет безумно интересно услышать историю каждого храма!
Однозначно советую компанию Любы для знакомства с замечательным, живописным, уютным и самобытным городом Псков.

Любовь - замечательный экскурсовод!
Любовь - замечательный экскурсовод!
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Светлана
Экскурсовод - интересная рассказчица, учла пожелания, подстроилась под нас.
Погуляли бы с удовольствием еще.
Экскурсовод - интересная рассказчица, учла пожелания, подстроилась под нас.
Экскурсовод - интересная рассказчица, учла пожелания, подстроилась под нас.
Экскурсовод - интересная рассказчица, учла пожелания, подстроилась под нас.
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Е
Очень классная экскурсия, интересно и познавательно. Спасибо, Вам, Любовь!
Очень классная экскурсия, интересно и познавательно. Спасибо, Вам, Любовь!
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м
Во первых Любови ОГРОМНОЕ спасибо за проведённую экскурсию. Во первых за организацию - всё, очень чётко, понятно, своевременно, до экскурсии созвонились, договорились о маршруте, нашли компромисс по времени. Чтобы оценить
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Любовь как рассказчика оценки "отлично" маловато. Во-первых рассказ был построен с учётом нашего уровня знаний, но при этом без лишних загрузок датами/именами/эпохами. Во-вторых Любовь потрясающий рассказчик, эмоциональный, с необходимой долей юмора, при этом с большой любовью к тому, что она делает и к тому, о чём рассказывает. Получили невероятное удовольствие от совместной прогулки по городу, с удовольствием продолжим знакомство с городом следующий раз.

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О
Очень довольны экскурсией по Пскову. В одном из отзывов прочла, что Любовь учла пожелания группы, в которой был пожилой человек, и выбрала этого экскурсовода, потому что со мной были мама
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и тетя. Сразу обговорила этот момент во время телефонного звонка. И не пожалела: Любовь изменила маршрут экскурсии так, чтобы пожилым дамам не было тяжело, и водила нас там, где были тенек и лавочки. Рассказ был увлекательным: Любовь не перегружала нас датами, много говорила об известных людях, чья жизнь связана со Псковом (обо многих мы даже подумать не могли). Отдельно отмечу, что экскурсовода я искала буквально накануне нашего приезда, очень здорово, что удалось договориться с Любовью. Спасибо!

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Л
Побывали на данной экскурсии с мужем 5 января, несмотря на сильный ледяной дождь и гололёд экскурсовод тщательно выбирая маршрут, смогла показать все основные достопримечательности центра. Подача материала очень интересная, экскурсовод
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очень глубоко владеет материалом, и все факты преподносит с личным отношением к ним, а не сухо. Мне очень понравилось как Любовь рассказывает о самым знаменитых личностях города, с такими тонкими деталями, которые очень точно характеризуют людей и эпоху. У Любы очень приятный тембр голоса, и весь материал, как музыка вливается в голову. Нам очень повезло с экскурсоводом, всем рекомендую

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