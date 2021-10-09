Что вас ожидает

Псков с открытки

Вы увидите «визитные карточки» Псковщины: памятники Скобарю и княгине Ольге, величественные башни и стены кремля, прекрасные церкви Василия на Горке и Анастасии в Кузнецах. Пройдете через уютный детский парк и увидите каменные палаты 17 века. А я расскажу историю главных святынь древнего города и раскрою, как именовали псковичей в XVIII веке.

История и легенды Пскова

Псков недаром называют «форпост земли Русской». Вы услышите о произошедших здесь военных событиях: Ледовом побоище, Ливонской войне и осаде города Стефаном Баторием и «армией 16 народов». А также увидите старинные губернские дома и узнаете о знаменитых псковичах, живших здесь в разное время. Прогуляетесь по главным улицам древнего Пскова, по которым когда въезжали в город Иван Грозный, Петр I и Екатерина II.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.