Псков древний и самобытный

Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах

5
23 отзыва
Псков — один из старейших городов России и Восточной Европы.

Я расскажу о его основании, становлении и развитии.

Проведу вас по тихим уютным улочкам и поделюсь местными традициями, легендами и особенностями культуры.

А также раскрою, чем живет город сегодня и какие арт-объекты появились в нем в наши дни.
Псков древний и самобытный
Псков древний и самобытный
Псков древний и самобытный
Псков древний и самобытный
Псков древний и самобытный
Псков древний и самобытный
Псков древний и самобытный
Псков древний и самобытный

Что вас ожидает

Псков с открытки

Вы увидите «визитные карточки» Псковщины: памятники Скобарю и княгине Ольге, величественные башни и стены кремля, прекрасные церкви Василия на Горке и Анастасии в Кузнецах. Пройдете через уютный детский парк и увидите каменные палаты 17 века. А я расскажу историю главных святынь древнего города и раскрою, как именовали псковичей в XVIII веке.

История и легенды Пскова

Псков недаром называют «форпост земли Русской». Вы услышите о произошедших здесь военных событиях: Ледовом побоище, Ливонской войне и осаде города Стефаном Баторием и «армией 16 народов». А также увидите старинные губернские дома и узнаете о знаменитых псковичах, живших здесь в разное время. Прогуляетесь по главным улицам древнего Пскова, по которым когда въезжали в город Иван Грозный, Петр I и Екатерина II.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Летнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Любовь
Любовь
Меня зовут Любовь. Я живу в Пскове более 10 лет и столько же работаю в туристической сфере. С радостью покажу вам главные достопримечательности и тайные уголки этого чудесного древнего города.
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23 настоящих отзыва от туристов

А
9 окт 2021
Мы заказывали экскурсию для компании наших детей 6-10 лет. И по отзывам ребят, эта была их лучшая экскурсия. Любовь прекрасна нашла общий язык с ребятами, объём информации большой, они не все запомнили, но основные моменты точно отложились. Спасибо за столь познавательно проведённое время!
М
8 окт 2021
Любовь-великолепный экскурсовод! Замечательная экскурсия по прекрасному древнему Пскову.
С
4 окт 2021
Вчера были на экскурсии по Пскову. Все очень понравилось. Великолепный гид знающий историю своего города.
В
20 сен 2021
Вчера была экскурсия по Пскову. Очень понравилось, много интересной информации узнаёшь во время прогулки. И не только о лучшей стороне города, но и о том, с какими проблемами сталкиваются реставраторы или жители старых домов. Легенды, сказания, истории можно услышать от Любови. Надеюсь, что мой комментарий поможет путешественникам в выборе экскурсии и гида.
Т
11 авг 2021
На экскурсии были семьёй. Узнали много интересных фактов и историй про Псков
А
10 авг 2021
Экскурсию заказала ночью, менее чем за 10 часов до ее начала. Интересы и наши пожелания были оговорены в письме и при встрече. Гид просто большая молодец, эрудирована, увлечена, учла наши интересы, очень мобильна и легка в общении. "Галопом-по-европам" за два часа узнали столько нового, что непременно хочется вернутся в Псков уже нормальными туристами, а не проездом.
Е
9 авг 2021
Спасибо Любови за прекрасный вечер с прогулкой по Кремлю и памятникам Юнеско в Пскове! Было познавательно, живо, интересно! Хотим приехать еще!
И
6 авг 2021
Потрясающе интересная экскурсия. Любовь - прекрасный рассказчик, а маршрут выбран самым подходящим образом для первого знакомства с городом. Темп и продолжительность экскурсии подобраны очень правильно, так что будут под силу всем. В отличие от многих "официальных" экскурсоводов тут совершенно не чувствовался формальный подход; истории, рассказанные гидом нас захватили полностью:) Очень рады, что удалось попасть на такую замечательную экскурсию, и смело рекомендуем ее всем туристам.
Любовь
6 авг 2021
Чудесная, насыщенная Экскурсия
Г
2 авг 2021
Очень содержательная обзорная экскурсия. Не хватило только чуть большего рассказа про кремль, но это на любителя.
Н
31 июля 2021
Чудесная экскурсия! Как раз то, что и хотелось посмотреть и послушать. Милая гид Любовь с любовью и трепетом рассказала и показала старину города, рассказала о знаменитых жителях. Ответила на все интересующие нас вопросы. Огромное спасибо гиду!
Никита
30 июля 2021
Были на экскурсии 25 июля 2021 на 11:00. Любовь - очень вежливый и компетентный экскурсовод, с располагающей манерой изложения. Видно, что она по-настоящему интересуется историей родного города и обладает широкими познаниями. Экскурсия началась чётко в назначенное время, прошла в приятной дружеской обстановке, время пролетело незаметно. Мы узнали много нового о Пскове и посетили такие достопримечательности, которые самостоятельно никогда бы не отыскали. Рекомендуем экскурсии Любови всем гостям Пскова.
К
30 июля 2021
Очень интересная экскурсия, сразу видно, Любовь любит свою работу и отлично знает город, о котором рассказывает. Кроме того, всегда готова ответить на любые вопросы, возникающие по ходу маршрута.
М
30 июля 2021
Очень понравилась экскурсия! Любови удалось всего за два часа изложить ключевые факты из истории Пскова, показать достопримечательности центра и влюбить нас в прекрасный древний город. Спасибо нашему обаятельному гиду!
Ксения
29 июля 2021
Превосходная экскурсия, очень приятная гид! Не пожалели, что выбрали именно Любовь - знающего и любящего свой город человека! Было очень интересно, потому что на экскурсии показывались не избитые места, а неожиданные!
Ещё 8 отзывов

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