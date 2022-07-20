Псков - один из старейших городов России, привлекающий своими историческими памятниками и культурными традициями.Экскурсия предлагает погружение в богатую историю города, от памятников Скобарю и княгине Ольге до величественных стен кремля.Вы

услышите о значимых событиях, таких как Ледовое побоище и Ливонская война, и узнаете о знаменитых псковичах. Путешествие на вашем автомобиле позволит насладиться уютными улочками и живописными видами, делая экскурсию комфортной и запоминающейся

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Пскова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить Псков, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для настоящих любителей истории.

Сейчас август — это идеальное время.