На авторской экскурсии, разработанной архитектором, вы познакомитесь с культовым, гражданским и оборонным зодчеством Пскова от эпохи Средневековья до времени губернского города. Поймёте ценность храмов из списка ЮНЕСКО. Прикоснётесь к истории некогда крупнейшей башни Европы. Узнаете, как псковичи строили белокаменные палаты. А в понравившихся местах устроите мини-пленэр и создадите свою открытку.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уникальная авторская экскурсия по Пскову

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, разработанную талантливым архитектором, где вы сможете погрузиться в богатую архитектурную историю Пскова. Это уникальное путешествие позволит вам познакомиться с культовым, гражданским и оборонным зодчеством, охватывающим период от Средневековья до времени губернского города.

Что вас ждет на экскурсии?

Изучение храмов, внесенных в список ЮНЕСКО, и понимание их исторической ценности.

Прикосновение к истории крупнейшей башни Европы, которая оставила свой след в архитектуре.

Узнавание секретов строительства белокаменных палат, которые создавались псковичами.

Творческий момент

На экскурсии у вас будет возможность устроить мини-пленэр в самых живописных местах города. Вы сможете создать свою уникальную открытку, запечатлев атмосферу Пскова и его архитектурные шедевры.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и богатство архитектурного наследия Пскова!