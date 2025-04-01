На авторской экскурсии, разработанной архитектором, вы познакомитесь с культовым, гражданским и оборонным зодчеством Пскова от эпохи Средневековья до времени губернского города. Поймёте ценность храмов из списка ЮНЕСКО. Прикоснётесь к истории некогда крупнейшей башни Европы. Узнаете, как псковичи строили белокаменные палаты. А в понравившихся местах устроите мини-пленэр и создадите свою открытку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Уникальная авторская экскурсия по Пскову
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, разработанную талантливым архитектором, где вы сможете погрузиться в богатую архитектурную историю Пскова. Это уникальное путешествие позволит вам познакомиться с культовым, гражданским и оборонным зодчеством, охватывающим период от Средневековья до времени губернского города.
Что вас ждет на экскурсии?
- Изучение храмов, внесенных в список ЮНЕСКО, и понимание их исторической ценности.
- Прикосновение к истории крупнейшей башни Европы, которая оставила свой след в архитектуре.
- Узнавание секретов строительства белокаменных палат, которые создавались псковичами.
Творческий момент
На экскурсии у вас будет возможность устроить мини-пленэр в самых живописных местах города. Вы сможете создать свою уникальную открытку, запечатлев атмосферу Пскова и его архитектурные шедевры.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и богатство архитектурного наследия Пскова!
в любой день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гражданское и оборонное зодчество Пскова
- Покровская башня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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