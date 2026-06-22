Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Псков, один из древнейших городов Руси, издавна был щитом от натиска с запада.
Гуляя вдоль крепостных стен и рассматривая памятники старины, можно узнать о цивилизационном выборе приграничного города и значении крепости в отстаивании независимости. Взгляните на быт псковичей и пространство, в котором они жили.
Погружение в историю Пскова, его архитектуру и фортификацию, позволит понять, почему этот город был столь важен для Руси
Лучшие месяцы для экскурсии по Пскову - с мая по сентябрь. В это время года можно максимально насладиться пешими прогулками и увидеть город во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Псковский кремль
Довмонтов город
Ольгинская часовня
Купеческие палаты 17 века
Покровский угол
Описание экскурсии
Псковский путь: причины и следствия
Я помогу вам погрузиться в глубь веков и посмотреть на окружающий мир глазами псковичей 10-17 веков. Порассуждаем о друзьях и врагах древнего Пскова, о том, почему псковичи возвели столь монументальную крепость и десятки каменных храмов. Также поговорим о многовековом выборе Пскова между западом и востоком и причинах известного решения.
Живые исторические декорации
Основные события в жизни города я предложу рассмотреть, прогуливаясь по Псковскому кремлю и Довмонтову городу. Ольгинская часовня станет поводом вспомнить о роли легендарной княгини в истории Пскова. На городских улочках вы узнаете о жизни обычного псковича, его быте, торговле и ремесле. Оцените аутентичные купеческие палаты 17 века. И конечно, я познакомлю вас с архитектурой губернского Пскова 19 века.
Цитадель в жизни Пскова и Москвы
Одной из центральных тем экскурсии станет крепостное зодчество средневекового Пскова. Взглянем на мощную фортификацию как на залог многовековой независимости Псковского княжества. И, позже, как на щит единой Московской Руси, выдержавший грандиозные осады со штурмами 16-17 веков, о которых речь пойдет на прогулке в Покровском углу.
Организационные детали
Экскурсия проходит в пешем формате, но по вашему желанию может быть задействовано ваше авто или машина гида (до 4 человек — 1500 ₽)
Маршрут и содержательная часть могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями, подача материала происходит исключительно в историко-культурологическом контексте
Дополнительные расходы: входные билеты в кремль — 700 ₽ за 1-5 человек, 1250 ₽ за 6-10 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1760 туристов
Я родился и вырос в Пскове. С детства, находясь в окружении средневековых памятников, увлёкся историей родного города и Псковской земли.
Много лет занимался изучением истории, в том числе на уровне научных читать дальшеуменьшить
исследований, а затем сменил профессию преподавателя на профессию гида, чтобы делиться своими знаниями с путешественниками. У меня несколько образований: два юридических и одно в сфере туристической деятельности.
Особенно меня привлекают история Первой и Второй мировых войн, фортификация, крепости, экономика и развитие строительных технологий. На экскурсиях я рассказываю об истории Пскова простым и понятным языком, показываю не только самые знаменитые, но и малоизвестные уголки города. Мне важно объяснять сложные вещи через то, что можно увидеть своими глазами, дополняя рассказ примерами из истории и лёгким юмором, чтобы экскурсия была интересной и взрослым, и подросткам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Были на автомобильной экскурсии "Псков — твердыня северо-западной Руси" с Дмитрием. Остались очень довольны. Дмитрий прекрасный рассказчик, очень эрудированый, влюбленный в свой город. Отличное чуство юмора. Посетили все знаковык места города, услышали непростую исторю этого очень симпатичного старинного города. Рекомендую.
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З
Злата
Дмитрий - увлекательный рассказчик. Его экскурсия- на академический нудный рассказ, а наполненная интересными и новыми фактами захватывающая история города. Нам взрослым и ребенку 12 лет очень понравилось! однозначно рекомендуем Дмитрия.
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Н
Наталья
Самый удачный вариант для первого знакомства с городом. Маршрут дает обзорное представление об основных вехах Истрии города. Рассказывается все в доступной, с юмором форме. Интересно, увлекательно, познавательно
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Элина
Дмитрий прекрасен! Как и очень познавательная экскурсия. Для тех, кто устает от долгих и монотонных рассказов с большим объемом информации - экскурсия с Дмитрием это спасение. Подача материала нестандартная, с читать дальшеуменьшить
юмором, шутками и интересными фактами. Такой формат подойдет на любой возраст, так как вся информация легко усвоится. Жаль, нам помешал мороз, но в хорошую погоду это идеальный способ чудесно и с пользой провести время в Пскове. Спасибо большое Дмитрий!
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Ю
Юлия
В апреле мы путешествовали по маршруту Спб-Псков-В. Новгород, с Дмитрием мы были на 2х экскурсиях: в Пскове и в Изборске/Печорах. Впечатления от обеих просто замечательные. Рассказ Дмитрия об истории Псковской читать дальшеуменьшить
земли - это не сухое перечисление дат, это живое, личное и полное любви к истории края повествование. При этом за таким атмосферным рассказом стоят факты, структура и очень хорошее понимание причинно-следственных связей в историческом процессе. Было крайне интересно. В Пскове нам досталась сложная погода, были сильный ветер, снег и холод, но Дмитрий отлично скорректировал программу, переместив нас в уютную кофейню, а благодаря его советам мы отлично провели вторую половину дня уже самостоятельно. Очень рекомендую гида!
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Денис
Манера подачи информации у Дмитрия довольно специфическая - с юмором:) Молодёжи точно зайдёт на ура, хотя и нам тоже понравилось:) Нашу история люблю с детства, поэтому мне было очень интересно читать дальшеуменьшить
узнать несколько новых для себя фактов! Но, как и посоветовал Дмитрий в конце экскурсии, не стоит принимать всё за чистую монету, а лучше думать и делать выводы самому:) В общем - категорически рекомендую! 👍
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