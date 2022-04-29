Псков - твердыня северо-западной Руси

Познакомиться с шедеврами средневековых зодчих и понять специфику исторического пути города

Индивидуальная
Один из древнейших городов Руси, Псков исконно считался ее щитом от натиска с запада, и с этой ролью исправно справлялся.

Гуляя вдоль крепостных стен и рассматривая памятники старины, вы узнаете о цивилизационном выборе приграничного города и значении крепости в отстаивании независимости.

А приблизив фокус, взглянете на быт псковичей и пространство, в котором они жили.
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
Псков - твердыня северо-западной Руси
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Что вас ожидает

Псковский путь: причины и следствия

Я помогу вам погрузиться в глубь веков и посмотреть на окружающий мир глазами псковичей 10-17 веков. Порассуждаем о друзьях и врагах древнего Пскова, о том, почему псковичи возвели столь монументальную крепость и десятки каменных храмов. Также поговорим о многовековом выборе Пскова между западом и востоком и причинах известного решения.

Живые исторические декорации

Основные события в жизни города я предложу рассмотреть, прогуливаясь по Псковскому кремлю и Довмонтову городу. Ольгинская часовня станет поводом вспомнить о роли легендарной княгини в истории Пскова. На городских улочках вы узнаете о жизни обычного псковича, его быте, торговле и ремесле. Оцените аутентичные купеческие палаты 17 века. И конечно, я познакомлю вас с архитектурой губернского Пскова 19 века.

Цитадель в жизни Пскова и Москвы

Одной из центральных тем экскурсии станет крепостное зодчество средневекового Пскова. Взглянем на мощную фортификацию как на залог многовековой независимости Псковского княжества. И, позже, как на щит единой Московской Руси, выдержавший грандиозные осады со штурмами 16-17 веков, о которых речь пойдет на прогулке в Покровском углу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешем формате, но по вашему желанию может быть задействовано ваше авто или машина гида (до 4 человек — 700 рублей)
  • Маршрут и содержательная часть могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями, подача материала происходит исключительно в историко-культурологическом контексте
  • Дополнительные расходы: входные билеты в кремль — 200 рулей за 1-5 человек, 500 рублей за 6-10 человек

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в кремль
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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