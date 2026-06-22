Лучшие месяцы для экскурсии по Пскову - с мая по сентябрь. В это время года можно максимально насладиться пешими прогулками и увидеть город во всей красе.

Псков, один из древнейших городов Руси, издавна был щитом от натиска с запада. Гуляя вдоль крепостных стен и рассматривая памятники старины, можно узнать о цивилизационном выборе приграничного города и значении крепости в отстаивании независимости. Взгляните на быт псковичей и пространство, в котором они жили. Погружение в историю Пскова, его архитектуру и фортификацию, позволит понять, почему этот город был столь важен для Руси

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Описание экскурсии

Псковский путь: причины и следствия

Я помогу вам погрузиться в глубь веков и посмотреть на окружающий мир глазами псковичей 10-17 веков. Порассуждаем о друзьях и врагах древнего Пскова, о том, почему псковичи возвели столь монументальную крепость и десятки каменных храмов. Также поговорим о многовековом выборе Пскова между западом и востоком и причинах известного решения.

Живые исторические декорации

Основные события в жизни города я предложу рассмотреть, прогуливаясь по Псковскому кремлю и Довмонтову городу. Ольгинская часовня станет поводом вспомнить о роли легендарной княгини в истории Пскова. На городских улочках вы узнаете о жизни обычного псковича, его быте, торговле и ремесле. Оцените аутентичные купеческие палаты 17 века. И конечно, я познакомлю вас с архитектурой губернского Пскова 19 века.

Цитадель в жизни Пскова и Москвы

Одной из центральных тем экскурсии станет крепостное зодчество средневекового Пскова. Взглянем на мощную фортификацию как на залог многовековой независимости Псковского княжества. И, позже, как на щит единой Московской Руси, выдержавший грандиозные осады со штурмами 16-17 веков, о которых речь пойдет на прогулке в Покровском углу.

Организационные детали